Quảng Bình thu hồi hơn 1.000 tỷ đồng, khi "mạnh tay" xử lý nợ đọng thuế

Thông tin từ Cục Thuế tỉnh Quảng Bình, tính đến ngày 30/9/2024, bằng các biện pháp đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế, ngành Thuế đã thu được trên 1.063 tỷ đồng, thu bằng biện pháp quản lý nợ 709 tỷ đồng, thu bằng biện pháp cưỡng chế nợ thuế 354 tỷ đồng. Trong đó, số tiền thuế nợ từ năm trước trong đợt thu nợ là 628 tỷ đồng.

Thời điểm tháng 7 vừa qua, tại kỳ họp thứ 17 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình, khi phân tích thực trạng nền kinh tế và những khó khăn, thách thức mà tỉnh Quảng Bình đang gặp phải, ông Dương Văn Hùng, Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình đã nêu ý kiến về các khoản nợ đọng thuế.

Theo ông Hùng cho biết, thời gian qua, mặc dù cơ quan thuế đã quyết liệt đôn đốc và cưỡng chế thu nợ theo quy định của Luật Quản lý thuế, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành và chính quyền địa phương để xử lý nợ đọng thuế. Tuy nhiên, việc thu hồi nợ thuế còn hạn chế, nợ đọng thuế tại địa phương này vẫn ở mức cao.

Tính đến ngày 30/6/2024, tổng nợ thuế toàn tỉnh Quảng Bình là hơn 2.750,6 tỷ đồng, tăng 1.631,7 tỷ đồng (tăng 145,8%) so với với thời điểm 31/12/2023, chiếm 18,7 % so với tổng thu ngân sách, cao hơn nhiều so với tỷ lệ cho phép của Bộ Tài chính (dưới 5%). Trong đó nợ khó thu là 75,9 tỷ đồng.

Để giải quyết vấn đề trên, trong thời gian qua, ngành thuế tỉnh Quảng Bình đã ban hành 385.455 lượt thông báo để đôn đốc thu nợ thuế, ban hành 801 quyết định cưỡng chế, tổng số tiền cưỡng chế trên 7.620 tỷ đồng; trong đó cưỡng chế bằng biện pháp trích tài khoản 592 trường hợp, cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng 209 trường hợp.

Cục Thuế tỉnh Quảng Bình cũng đã thực hiện thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với người đại diện của 82 doanh nghiệp thuộc trường hợp đang bị cưỡng chế nợ thuế; đề nghị ngăn chặn chuyển dịch, thế chấp tài sản đối với 11 đơn vị.

Theo lãnh đạo Cục Thuế Quảng Bình cho biết, để đạt được kết quả trên, đơn vị đã cụ thể hóa, giao chỉ tiêu thu nợ, chỉ tiêu xử lý nợ và chỉ tiêu giảm nợ cho từng đơn vị và từng công chức. Cục Thuế tỉnh Quảng Bình đã tổ chức các đoàn công tác liên ngành nắm bắt tình hình tại các đơn vị nợ lớn; đồng thời chỉ đạo quyết liệt áp dụng các biện pháp quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, tăng cường áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh.

Thời gian tới, ngành thuế tỉnh này sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các ngành liên quan trong việc thu hồi nợ đọng thuế, đặc biệt là xử lý thu hồi các khoản tiền nợ đọng liên quan đến đất đai, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; thường xuyên tổ chức đánh giá kết quả thu hồi nợ thuế từng đơn vị, gắn trách nhiệm cụ thể tới từng công chức.

Các Phòng Quản lý thu, Chi cục Thuế theo dõi sát sao các khoản thuế, phí được gia hạn để tổ chức đôn đốc người nộp thuế nộp đầy đủ, kịp thời, tránh phát sinh nợ mới và tiền chậm nộp ngay sau khi hết thời gian được gia hạn; áp dụng đầy đủ, kịp thời, hiệu quả các biện pháp cưỡng chế nợ thuế theo quy định…

Đồng thời, Cục Thuế Quảng Bình sẽ tiếp tục thực hiện triển khai các chuyên đề chống thất thu đối với các lĩnh vực có rủi ro cao về thuế như chuyển giá, thương mại điện tử, kinh doanh vàng bạc, đá quý, lĩnh vực khai thác tài nguyên khoáng sản, kinh doanh vận tải theo chỉ đạo của Tổng cục Thuế.