Quảng Bình thu nội địa bứt phá trong 2 tháng đầu năm

Theo thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tính tháng 2/2025 của tỉnh này tăng 19,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành khai khoáng tăng 27,7%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 23,6%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 2,1%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải giảm 5,0% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 2 tháng năm 2025, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 7,1% của Quảng Bình so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành khai khoáng tăng 6,1%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 6,9%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 10,2%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải giảm 2,7% so với cùng kỳ năm trước.

Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp

Tiếp đến, tổng mức bán lẻ hàng hóa tháng 2 của Quảng Bình ước đạt 4.583,8 tỷ đồng, tăng 2,3% so với cùng kỳ. Tính chung 2 tháng đầu năm 2025, tổng mức bán lẻ hàng hóa của tỉnh này ước đạt 9.483,7 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ, trong đó nhóm lương thực, thực phẩm tăng 10,7%; nhóm hàng may mặc tăng 12,2%; nhóm đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 11,5%; nhóm ô tô các loại tăng 14,3% và nhóm xăng, dầu các loại tăng 13,1%.

Doanh thu dịch vụ lưu trú tháng 2/2025 của Quảng Bình ước tính đạt 53,6 tỷ đồng, tăng 11,5% so với cùng kỳ; tính chung 2 tháng đầu năm 2025 đạt 101,2 tỷ đồng, tăng 6,9% so với cùng kỳ. Tháng 2/2025, doanh thu dịch vụ ăn uống ước tính đạt 363,7 tỷ đồng, tăng 7,1% so với cùng kỳ. Tính chung 2 tháng đầu năm 2025 đạt 729,2 tỷ đồng, tăng 10,4% so với cùng kỳ. Doanh thu hoạt động lữ hành tháng 2/2025 ước tính của Quảng Bình đạt 43,9 tỷ đồng, tăng 12,2% so với tháng trước và tăng 7,6% so với cùng kỳ. Tính chung 2 tháng đầu năm 2025 đạt 83,0 tỷ đồng, tăng 6,6% so với cùng kỳ.

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống.

Ước tính doanh thu hoạt động các ngành kinh doanh dịch vụ tháng 2/2025 của Quảng Bình đạt 249,1 tỷ đồng, tăng 14,6% so với cùng kỳ. Tính chung 2 tháng đầu năm 2025, doanh thu dịch vụ khác của tỉnh này đạt 499,6 tỷ đồng, tăng 15,1% so với cùng kỳ. Trong đó nhóm dịch vụ nghệ thuật vui chơi giải trí tăng cao 20,2%; nhóm dịch vụ khác tăng 16,2%.

Tổng doanh thu vận tải, kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải và bưu chính, chuyển phát của Quảng Bình tháng 2/2025 ước tính đạt 547,9 tỷ đồng, tăng 12,2% so với cùng kỳ.

Tính chung 2 tháng năm 2025, tổng doanh thu vận tải, kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải và bưu chính, chuyển phát của tỉnh này đạt 1.106,9 tỷ đồng, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Vận tải hành khách đạt 185,7 tỷ đồng, tăng 13,6%; vận tải hàng hóa đạt 850,5 tỷ đồng, tăng 14,0%; dịch vụ hỗ trợ vận tải và bưu chính, chuyển phát đạt 70,7 tỷ đồng, tăng 11,7% so với cùng kỳ năm trước.

Cũng theo thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình, tổng thu ngân sách trên địa bàn 2 tháng đầu năm 2025 ước tính thực hiện hơn 1.363 tỷ đồng, đạt 21,0% dự toán Trung ương giao và tăng 48,5% so với cùng kỳ.

Trong đó, thu nội địa của tỉnh này thực hiện hơn 1.113 tỷ đồng, đạt 22,0% dự toán Trung ương giao và tăng 63,3% so với cùng kỳ; thu thuế xuất nhập khẩu thực hiện 249,9 tỷ đồng, đạt 17,2% dự toán Trung ương giao và tăng 5,7% so với cùng kỳ năm trước.

Trong tổng số thu cân đối ngân sách 2 tháng đầu năm 2025, Quảng Bình có 7/17 khoản thu đạt tiến độ (16,7%) so với dự toán năm của tỉnh là thu từ doanh nghiệp Nhà nước địa phương; thu ngoài quốc doanh; thuế thu nhập cá nhân; thu lệ phí trước bạ; thu phí, lệ phí; thu tiền thuê đất và thu tiền sử dụng đất. Còn lại 10 khoản chưa đạt tiến độ của dự toán năm.

So với cùng kỳ năm 2024, tỉnh này có 9/17 khoản thu có tăng trưởng so với cùng kỳ, đó là thu từ doanh nghiệp Nhà nước Trung ương; thu từ doanh nghiệp Nhà nước địa phương; thu ngoài quốc doanh; thu nhập cá nhân; thu lệ phí trước bạ; thu phí và lệ phí; thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; thu tiền thuê đất và thu tiền sử dụng đất. Còn lại 8 khoản đều giảm so với cùng kỳ.

Tổng chi ngân sách nhà nước trên địa bàn Quảng Bình đến hết tháng 2 ước tính thực hiện gần 2.070 tỷ đồng, đạt 14,4% dự toán địa phương giao.