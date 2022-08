Quảng Bình: Thu tiền đấu giá sử dụng đất đạt 3.882 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm

Hội đồng quản lý Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Bình vừa tổ chức phiên họp thường kỳ lần thứ 21 để đánh giá tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

Thông tin từ cuộc họp cho biết, tính đến ngày 30/6/2022, kết quả đấu giá thu tiền sử dụng đất toàn tỉnh đạt 3.882 tỷ đồng, vượt 31% chỉ tiêu dự toán HĐND tỉnh giao, vượt 10% chỉ tiêu UBND tỉnh giao và tăng 104,5% so cùng kỳ năm 2021. Số thu từ các dự án tạo quỹ đất do địa phương, đơn vị ứng vốn Quỹ phát triển đất là 1.380 tỷ đồng, chiếm 35%; thu từ các lô đất xen cư, xen kẹt, các dự án do địa phương tự cân đối vốn thực hiện không ứng vốn tại Quỹ phát triển đất, thu khác 400 tỷ đồng, chiếm 10,3%; thu từ các dự án xã hội hóa 2.102 tỷ đồng, chiếm 54,1% và tăng 79,6% so với kế hoạch.

Bên cạnh đó, Quỹ phát triển đất tỉnh cũng tham mưu UBND tỉnh bố trí vốn cho 08 công trình, dự án với tổng số tiền 196,8 tỷ đồng, tăng 119% so cùng kỳ năm 2021; thực hiện giải ngân cho các công trình, dự án 158,1 tỷ đồng. Số vốn ứng được thu hồi 121,1 tỷ đồng; tổng dư nợ vốn ứng 191,2 tỷ đồng, tăng 15% so cùng kỳ năm 2021, chiếm 99,1% quy mô nguồn vốn.

Đối với kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích nguyên nhân và cũng chỉ ra những khó khăn cần giải quyết, trên cơ sở đó các đại biểu thống nhất một số nhiệm vụ trong thời gian tới như: nắm chắc diễn biến thị trường bất động sản; tăng cường cân đối, kiểm soát nguồn vốn luân chuyển; phối hợp đôn đốc chủ đầu tư đấu giá thu tiền sử dụng đất và kịp thời hoàn trả vốn ứng…

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Bình yêu cầu Quỹ phát triển đất phải bám sát nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh để có kế hoạch thu tiền sử dụng đất hiệu quả; tập trung khắc phục những khó khăn, vướng mắc; tăng cường cân đối, kiểm soát nguồn vốn luân chuyển để chủ động nguồn vốn bố trí cho các dự án;

Đồng thời bám sát văn bản chỉ đạo của Bộ Tài chính trong việc tham mưu quy trình ứng vốn, hoàn trả vốn ứng từ nguồn vốn Quỹ phát triển đất đúng quy định; tập trung triển khai các giải pháp thu hồi nợ, nhất là thu hồi nợ đối với doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường, có khả năng trả nợ...