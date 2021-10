Quảng Nam: Khảo sát các dự án nhà ở để đánh giá khả năng ngập úng mùa lũ 2021

Ngày 12/10/2021, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam phát đi Thông báo số 461/TB-UBND về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại cuộc họp giao ban với các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ngày 11/10/2021.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai khảo sát các dự án nhà ở, công trình giao thông có san lấp mặt bằng trên địa bàn để đánh giá khả năng ngập úng, đánh dấu mức ngập nước của công trình theo từng đợt lũ lụt trong mùa mưa lũ năm 2021.

Đồng thời có giải pháp khắc phục nhằm đảm bảo hạn chế thấp nhất những ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống của nhân dân sau khi dự án đầu tư được hoàn thành.

Trước đó, dự án Khu phố chợ Chiên Đàn tại xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam đã xảy ra tình trạng ngập úng làm ảnh hưởng đến cuộc sống người dân trong khu vực. Để giải quyết vấn đề trên, UBND tỉnh Quảng Nam lập tức yêu cầu các cơ quan liên quan kiểm tra, rà soát và đưa ra giải pháp khắc phục.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Nông nghiêp và Phát triển nông thôn Quảng Nam cũng có Công văn số 2500/SNN&PTNT-QLXDCT nhận định một số nguyên nhân dẫn đến ngập úng.

Cụ thể, dựa vào hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường và kết quả tính toán được tổng hợp đã thể hiện, tổng diện tích ngập lụt sau quy hoạch giảm hơn so với hiện trạng ở tất cả các trường hợp, nhưng do phần diện tích xây dựng của dự án chiếm chỗ, điều đó đồng nghĩa với chiều sâu ngập lụt sau quy hoạch sẽ lớn hơn so với hiện trạng.

Ngoài ra, địa điểm đầu tư xây dựng Khu phố chợ Chiên Đàn có diện tích lưu vực tập trung dòng chảy lũ lớn nhưng hệ thống thoát nước hướng tây-đông lại chưa tương xứng, vị trí lắp đặt thiếu thuận lợi. Từ đó làm gia tăng mức ngập so với trước và gây ngập cục bộ tại một số vị trí.

Thêm vào đó, dòng chảy từ thượng nguồn suối Tây Yên còn thường xuyên tắc nghẽn tại vị trí cầu Ông Trang 1 và cầu Ông Trang 2. Khẩu diện cống tiêu dưới tuyến đường từ quốc lộ 1A vào khu vực dự án không đảm bảo nên làm tăng áp lực tiêu thoát tại cầu Ông Trang 2 (cầu phía Nam), đồng thời hạn chế dòng chảy về cầu Ông Trang 1 (cầu phía Bắc) khiến mực nước dâng về thượng nguồn suối Tây Yên, và tràn qua khu vực chợ Chiên Đàn cũ nên tăng ngập ở khu vực này.

Hơn nữa, một số cống tiêu được thi công tại đây lại có cao trình đáy cống cao hơn cao trình mặt ruộng tự nhiên. Từ đó làm hạn chế khả năng tiêu cạn nước ở các cánh đồng phía tây khu vực dự án, dẫn đến không đảm bảo điều kiện cho nhân dân canh tác trong vụ đông xuân năm 2021-2022.

Sau khi xem xét công văn báo cáo từ Sở Nông nghiệp và Phát triển, ngày 8/10/2021, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Nguyễn Hồng Quang đã tiếp tục ký Công văn số 7121/UBND-KTN về việc khẩn trương kiểm tra, đề xuất giải pháp điều chỉnh, bổ sung, khắc phục các tồn tại, vướng mắc tại dự án Khu phố chợ Chiên Đàn, xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh.