Quảng Ngãi, Lạng Sơn, Tây Ninh gặp gỡ hơn 40 doanh nghiệp Hoa Kỳ tại Houston

Nguyệt Hà

29/04/2026, 08:17

Trong khuôn khổ Chương trình Quảng bá các địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ năm 2026 do Bộ Ngoại giao chủ trì, ba tỉnh Quảng Ngãi, Lạng Sơn và Tây Ninh đã tổ chức tọa đàm xúc tiến đầu tư – thương mại với hơn 40 đại biểu phía Hoa Kỳ tại Houston, Texas...

Sự kiện “Kết nối địa phương, doanh nghiệp Việt Nam-Hoa Kỳ tháng 4/2026.

Theo thông tin từ Thương vụ Việt Nam tại Houston, sự kiện ghi nhận nhiều phiên kết nối B2B thực chất trong các lĩnh vực công nghiệp – năng lượng, xuất nhập khẩu, tài chính và logistics, được kỳ vọng tạo tiền đề cho dòng vốn đầu tư mới vào Việt Nam trong giai đoạn 2026–2030.

Đoàn công tác Việt Nam do các lãnh đạo cấp tỉnh dẫn đầu: bà Đoàn Thị Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiêm Chủ tịch HĐND tỉnh Lạng Sơn; ông Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn; ông Nguyễn Thế Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi; ông Nguyễn Ngọc Sâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi; và ông Nguyễn Minh Lâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh cùng lãnh đạo các sở, ngành và doanh nghiệp địa phương.

Quy mô đoàn phản ánh mức độ coi trọng của các tỉnh với thị trường Hoa Kỳ và với thông điệp: "Đây không phải chuyến thăm xã giao, mà là chuyến đi mang theo hồ sơ đầu tư cụ thể".

Tại tọa đàm, các tỉnh: Quảng Ngãi, Lạng Sơn, Tây Ninh đã giới thiệu trực tiếp tiềm năng và thế mạnh của địa phương mình, đồng thời cung cấp một số thông về quy hoạch khu công nghiệp, chính sách ưu đãi thuế và các dự án trọng điểm trong lĩnh vực hạ tầng, công nghiệp – năng lượng mới tới nhà đầu tư Hoa Kỳ theo hình thức B2B có chuẩn bị.

Đáng chú ý, khu trưng bày sản phẩm địa phương, từ nông sản chất lượng cao đến hàng thủ công và sản phẩm chế biến, được đánh giá là điểm nhấn ấn tượng, hỗ trợ thiết thực cho hoạt động kết nối thương mại bên cạnh câu chuyện đầu tư.

Chia sẻ tại tọa đàm, ông Hoàng Thùy Dương, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Houston, cho biết Việt Nam tiếp tục thu hút các nhà đầu tư lớn nhờ ba lợi thế: hạ tầng được nâng cấp đồng bộ; nguồn nhân lực công nghệ cao đang mở rộng nhanh và mạng lưới logistics ngày càng thuận lợi cho sản xuất – xuất khẩu.

Phía Hoa Kỳ tập hợp hơn 40 đại biểu từ nhiều nhóm đối tác quan trọng: đại diện Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) và các phòng thương mại; tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp như U.S. Small Business Administration (SBA) và Small Business Development Center (SBDC); ngân hàng lớn và tổ chức tài chính; cùng các tập đoàn và công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp – năng lượng – dầu khí, công nghệ tự động hóa, logistics, thực phẩm – đồ uống, tài chính và đầu tư.

Danh sách tham dự bao gồm Siemens Digital, Kizer Energy, Emergy Bank International, Morris International Beverage, Global Industrial Contractor, Global Recycled Energy, Denon Group, Valmark Energy, Buckeye Partners, Trustone Capital và nhiều đơn vị khác — phổ đối tác rộng hơn đáng kể so với các đoàn xúc tiến địa phương thông thường.

Hai phần trình bày từ phía Hoa Kỳ cung cấp thông tin có giá trị thực tiễn cao tới các doanh nghiệp 3 tỉnh của Việt Nam. Ông Peter Tataris, Quyền Giám đốc U.S. Commercial Service tại Houston thuộc Bộ Thương mại Hoa Kỳ, đã giới thiệu các kênh hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thị trường, dịch vụ kết nối đối tác và quy trình tham vấn xuất khẩu của DOC.

Phần trình bày thu hút nhiều câu hỏi từ đại diện cơ quan nhà nước và doanh nghiệp Việt Nam về kinh nghiệm xúc tiến thương mại và cập nhật chính sách thuế, hải quan của Hoa Kỳ, là những chủ đề đang được cộng đồng doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam theo dõi sát trong bối cảnh chính sách thương mại Hoa Kỳ có nhiều biến động.

Ông Peter Tataris chia sẻ tại sự kiện về chủ đề “Kết nối Doanh nghiệp bạn với thị trường Toàn cầu”  

Bà Paula Swain, Giám đốc khối Tài chính Cơ cấu và Dự án của Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hoa Kỳ (U.S. EXIMBANK), giới thiệu các sản phẩm bảo lãnh tín dụng, tài trợ vốn lưu động và bảo hiểm rủi ro chính trị. Đây là thông tin có giá trị tham khảo trực tiếp cho doanh nghiệp Việt Nam có nhu cầu nhập khẩu thiết bị và công nghệ từ Hoa Kỳ, đặc biệt trong các ngành công nghiệp nặng, năng lượng và sản xuất chế tạo, nơi các gói thiết bị có giá trị lớn thường đòi hỏi cơ chế tài chính dài hạn phức tạp.

TS Nguyễn Mạnh Quyền, Trưởng cơ quan Thương vụ Việt Nam tại Houston, khẳng định cơ quan đại diện luôn sẵn sàng hỗ trợ các địa phương và doanh nghiệp tham gia các sự kiện ngoại giao kinh tế, tiếp cận công nghệ hiện đại và kết nối đối tác lớn. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rõ: đây là công việc cần được chuẩn bị kỹ lưỡng và thực hiện liên tục, không thể chỉ trông cậy vào một sự kiện đơn lẻ để tạo ra kết nối bền vững.

Theo đánh giá của Thương vụ Việt Nam tại Houston, qua sự kiện, nhiều doanh nghiệp hai bên đã tìm được đối tác mới, tập trung trong ba lĩnh vực: công nghiệp – năng lượng, xuất nhập khẩu và logistics.

Những kết nối ban đầu này được xem là tiền đề quan trọng cho việc phát triển quan hệ kinh tế – thương mại – đầu tư song phương trong giai đoạn 2026–2030. Đây là thời điểm Việt Nam đang đẩy mạnh thu hút đầu tư chất lượng cao và Hoa Kỳ tiếp tục là một trong những thị trường xuất khẩu trọng điểm của doanh nghiệp Việt.

Tọa đàm khép lại với cam kết hai bên duy trì các kênh đối thoại định kỳ và tăng tần suất các đoàn xúc tiến địa phương nhằm cụ thể hóa các thỏa thuận hợp tác đã được khởi động tại Houston.

Kết nối doanh nghiệp Việt vào chuỗi cung ứng sản xuất tại Hoa Kỳ

14:21, 07/04/2026

Kết nối doanh nghiệp Việt vào chuỗi cung ứng sản xuất tại Hoa Kỳ

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị doanh nghiệp Hoa Kỳ mở rộng đầu tư dài hạn tại Việt Nam

08:21, 17/04/2026

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị doanh nghiệp Hoa Kỳ mở rộng đầu tư dài hạn tại Việt Nam

Tăng cường hợp tác Việt Nam – Hoa Kỳ trong lĩnh vực xây dựng

18:19, 16/04/2026

Tăng cường hợp tác Việt Nam – Hoa Kỳ trong lĩnh vực xây dựng

Những khoảng trống về nguồn lực tài chính, sự thiếu hụt nhân lực xanh trầm trọng và hạ tầng dữ liệu chưa sẵn sàng đang trở thành những "hòn đá tảng" cản trở tốc độ xanh hóa nền kinh tế…

Hàng loạt thương hiệu đặc trưng, vốn là niềm tự hào của người dân Hà Tĩnh, đã tụ hội về Hà Nội như: Kẹo cu đơ Lệ Phương; nước mắm Luận Nghiệp; nhung hươu Hiền Ngọc; trầm hương Tâm Thiên Hương đầy tinh tế...

Hộ kinh doanh cảm nhận càng mở rộng quy mô thì càng phải đối mặt với kế toán phức tạp hơn, thủ tục thuế nặng nề hơn, chi phí nhân sự và công nghệ tăng lên. Chính những rào cản này khiến động cơ đầu tư mở rộng sẽ bị triệt tiêu đáng kể…

Những tiến bộ công nghệ trong chế biến và đóng gói cũng đang nâng cao hiệu quả sản xuất và thời hạn sử dụng của các mặt hàng. Tuy nhiên, thị trường phải đối mặt với những thách thức như sự phức tạp về quy định, gián đoạn chuỗi cung ứng và chi phí nguyên vật liệu ngày càng tăng. Mặc dù có những trở ngại này, ngành F&B vẫn kiên cường với tiềm năng mạnh mẽ ở các thị trường mới nổi và các kênh bán lẻ kỹ thuật số.

Trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu chao đảo bởi những biến động địa chính trị chưa từng có, Việt Nam đã chứng minh được khả năng thích ứng và "vượt bão" ngoạn mục. Đứng ở tâm điểm của nỗ lực đó, Petrolimex không chỉ đóng vai trò là đơn vị dẫn dắt thị trường mà còn là minh chứng cho sự phối hợp nhịp nhàng giữa điều hành chính sách của Chính phủ và thực tiễn kinh doanh của doanh nghiệp...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

9 nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới, Samsung và SK Hynix dẫn đầu

Thế giới

9 nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới, Samsung và SK Hynix dẫn đầu

Những quốc gia tăng dân số mạnh nhất trong 25 năm qua, Việt Nam cũng có mặt

Thế giới

Những quốc gia tăng dân số mạnh nhất trong 25 năm qua, Việt Nam cũng có mặt

Củng cố “lá chắn” năng lượng quốc gia

eMagazine

Củng cố “lá chắn” năng lượng quốc gia

