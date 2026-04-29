Quảng Ngãi, Lạng Sơn, Tây Ninh gặp gỡ hơn 40 doanh nghiệp Hoa Kỳ tại Houston
Nguyệt Hà
29/04/2026, 08:17
Trong khuôn khổ Chương trình Quảng bá các địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ năm 2026 do Bộ Ngoại giao chủ trì, ba tỉnh Quảng Ngãi, Lạng Sơn và Tây Ninh đã tổ chức tọa đàm xúc tiến đầu tư – thương mại với hơn 40 đại biểu phía Hoa Kỳ tại Houston, Texas...
Theo thông tin
từ Thương
vụ Việt Nam tại Houston, sự kiện ghi nhận nhiều phiên kết nối
B2B thực chất trong các lĩnh vực công nghiệp – năng lượng, xuất nhập khẩu, tài
chính và logistics, được kỳ vọng tạo tiền đề cho dòng vốn đầu tư mới vào Việt
Nam trong giai đoạn 2026–2030.
Đoàn công tác Việt Nam do các lãnh đạo cấp
tỉnh dẫn đầu: bà Đoàn Thị Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiêm Chủ tịch
HĐND tỉnh Lạng Sơn; ông Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng
Sơn; ông Nguyễn Thế Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi; ông Nguyễn Ngọc
Sâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi; và ông Nguyễn Minh Lâm, Phó Chủ tịch
UBND tỉnh Tây Ninh cùng lãnh đạo các sở, ngành và doanh nghiệp địa phương.
Quy mô đoàn phản ánh mức độ coi trọng của các tỉnh với thị trường Hoa Kỳ và với
thông điệp: "Đây không phải chuyến thăm xã giao,
mà là chuyến đi mang theo hồ sơ đầu tư cụ thể".
Tại tọa đàm, các tỉnh: Quảng Ngãi, Lạng Sơn, Tây
Ninh đã giới
thiệu trực tiếp tiềm năng và thế mạnh của địa phương mình, đồng thời cung cấp một số thông về quy hoạch khu công nghiệp,
chính sách ưu đãi thuế và các dự án trọng điểm trong lĩnh vực hạ tầng, công
nghiệp – năng lượng mới tới nhà đầu tư Hoa Kỳ theo hình thức B2B
có chuẩn bị.
Đáng chú ý, khu trưng bày sản phẩm địa phương, từ nông sản chất lượng cao đến
hàng thủ công và sản phẩm chế biến, được đánh giá là điểm nhấn ấn tượng, hỗ trợ
thiết thực cho hoạt động kết nối thương mại bên cạnh câu chuyện đầu tư.
Chia sẻ tại tọa đàm, ông Hoàng Thùy Dương, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Houston, cho biết Việt Nam tiếp tục thu hút các nhà đầu
tư lớn nhờ ba lợi thế: hạ tầng được nâng cấp đồng bộ; nguồn nhân lực công nghệ
cao đang mở rộng nhanh và mạng lưới logistics ngày càng thuận lợi cho sản xuất
– xuất khẩu.
Phía Hoa Kỳ tập hợp hơn 40 đại biểu từ nhiều
nhóm đối tác quan trọng: đại diện Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) và các phòng
thương mại; tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp như U.S. Small Business Administration
(SBA) và Small Business Development Center (SBDC); ngân hàng lớn và tổ chức tài
chính; cùng các tập đoàn và công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp – năng
lượng – dầu khí, công nghệ tự động hóa, logistics, thực phẩm – đồ uống, tài
chính và đầu tư.
Danh sách tham dự bao gồm Siemens Digital, Kizer Energy,
Emergy Bank International, Morris International Beverage, Global Industrial
Contractor, Global Recycled Energy, Denon Group, Valmark Energy, Buckeye
Partners, Trustone Capital và nhiều đơn vị khác — phổ đối tác rộng hơn đáng kể
so với các đoàn xúc tiến địa phương thông thường.
Hai phần trình bày từ phía Hoa Kỳ cung cấp
thông tin có giá trị thực tiễn cao tới các
doanh nghiệp 3 tỉnh của Việt Nam. Ông Peter Tataris, Quyền Giám đốc U.S. Commercial
Service tại Houston thuộc Bộ Thương mại Hoa Kỳ, đã giới thiệu các kênh hỗ trợ
doanh nghiệp tiếp cận thị trường, dịch vụ kết nối đối tác và quy trình tham vấn
xuất khẩu của DOC.
Phần trình bày thu hút nhiều câu hỏi từ đại diện cơ quan nhà
nước và doanh nghiệp Việt Nam về kinh nghiệm xúc tiến thương mại và cập nhật
chính sách thuế, hải quan của Hoa Kỳ, là những chủ đề đang được cộng đồng doanh nghiệp
xuất khẩu Việt Nam theo dõi sát trong bối cảnh chính sách thương mại Hoa Kỳ có
nhiều biến động.
Bà Paula Swain, Giám đốc khối Tài chính Cơ
cấu và Dự án của Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hoa Kỳ (U.S. EXIMBANK), giới thiệu
các sản phẩm bảo lãnh tín dụng, tài trợ vốn lưu động và bảo hiểm rủi ro chính
trị. Đây là thông tin có giá trị tham khảo trực tiếp cho doanh nghiệp Việt Nam
có nhu cầu nhập khẩu thiết bị và công nghệ từ Hoa Kỳ, đặc biệt trong các ngành
công nghiệp nặng, năng lượng và sản xuất chế tạo, nơi các gói thiết bị có giá
trị lớn thường đòi hỏi cơ chế tài chính dài hạn phức tạp.
TS Nguyễn Mạnh Quyền, Trưởng cơ quan
Thương vụ Việt Nam tại Houston, khẳng định cơ quan đại diện luôn sẵn sàng hỗ trợ
các địa phương và doanh nghiệp tham gia các sự kiện ngoại giao kinh tế, tiếp cận
công nghệ hiện đại và kết nối đối tác lớn. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rõ: đây là
công việc cần được chuẩn bị kỹ lưỡng và thực hiện liên tục, không thể chỉ
trông cậy vào một sự kiện đơn lẻ để tạo ra kết nối bền vững.
Theo đánh giá của Thương vụ Việt Nam tại
Houston, qua sự kiện, nhiều doanh nghiệp hai bên đã tìm được đối tác mới, tập
trung trong ba lĩnh vực: công nghiệp – năng lượng, xuất nhập khẩu và logistics.
Những kết nối ban đầu này được xem là tiền đề quan trọng cho việc phát triển
quan hệ kinh tế – thương mại – đầu tư song phương trong giai đoạn 2026–2030. Đây là thời điểm Việt Nam đang đẩy mạnh thu hút đầu tư chất lượng cao và Hoa Kỳ tiếp tục
là một trong những thị trường xuất khẩu trọng điểm của doanh nghiệp Việt.
Tọa
đàm khép lại với cam kết hai bên duy trì các kênh đối thoại định kỳ và tăng tần
suất các đoàn xúc tiến địa phương nhằm cụ thể hóa các thỏa thuận hợp tác đã được
khởi động tại Houston.
