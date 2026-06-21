Quảng Ninh định hình không gian đô thị biển - biên giới - di sản đến năm 2050

Quy hoạch chung đô thị Quảng Ninh đến năm 2050 đặt mục tiêu tổ chức lại không gian phát triển theo mô hình đa cực, tích hợp biển, biên giới, di sản, hướng tới đô thị xanh, thông minh và có sức cạnh tranh quốc tế.

Mục tiêu của quy hoạch là phát triển Quảng Ninh trở thành đô thị hiện đại, thông minh, xanh và bền vững.

Ngày 20/6/2026, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định Quy hoạch chung đô thị Quảng Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075.

Phạm vi lập quy hoạch là toàn bộ địa giới hành chính tỉnh Quảng Ninh, gồm 54 đơn vị hành chính cấp xã. Ranh giới hành chính phía Bắc giáp Trung Quốc; phía Nam giáp thành phố Hải Phòng; phía Đông giáp biển; phía Tây giáp các tỉnh Bắc Ninh, Lạng Sơn.

Quy mô lập quy hoạch khoảng 6.232,4 km2 đất liền và phần diện tích biển có ranh giới ngoài cách đường mép nước biển thấp nhất trung bình nhiều năm 6 hải lý do Bộ Nông nghiệp và Môi trường xác định, công bố. Thời hạn quy hoạch ngắn hạn đến năm 2040, dài hạn đến năm 2050 và tầm nhìn đến năm 2075.

CẤU TRÚC ĐÔ THỊ ĐA CỰC, ĐA TRUNG TÂM

Theo đồ án, đô thị Quảng Ninh có tính chất là trung tâm kinh tế biển hiện đại, mang tầm quốc tế, hàng đầu Đông Nam Á; là động lực phát triển của vùng Đồng bằng sông Hồng; đồng thời là đô thị biển - biên giới - di sản, xanh, thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Quảng Ninh cũng được định hướng trở thành trung tâm du lịch quốc gia và quốc tế; trung tâm công nghiệp hiện đại; trung tâm dịch vụ, thương mại, logistics gắn với các ngành kinh tế biển có sức cạnh tranh cao. Đây đồng thời là đầu mối giao thông, hạ tầng quan trọng của quốc gia, có vai trò kết nối các hành lang kinh tế trong nước và quốc tế.

Về cấu trúc không gian, quy hoạch xác định mô hình chuỗi đô thị đa cực, đa trung tâm, đa tầng, đa lớp; phát triển tích hợp biển, đảo, biên giới và di sản. Không gian phát triển được tổ chức theo 3 hành lang, 4 vùng kinh tế - xã hội và 5 trung tâm động lực.

Sơ đồ khu vực đô thị Hạ Long.

Ba hành lang phát triển gồm: hành lang đô thị ven biển, hành lang biển đảo và hành lang sinh thái đồi núi.

Bốn phân vùng kinh tế - xã hội gồm: vùng đô thị phía Tây với Hạ Long, Cẩm Phả, Quảng Yên, Đông Triều, Uông Bí; vùng đô thị phía Đông với Móng Cái, Quảng Hà, Đầm Hà, Tiên Yên; vùng đô thị biển đảo gồm Vân Đồn, Cô Tô, vịnh Hạ Long; và vùng đồi núi phía Bắc.

Năm trung tâm động lực được xác định gồm các đô thị: Hạ Long, Móng Cái, Vân Đồn, Quảng Yên và không gian di sản Yên Tử - vịnh Hạ Long.

Theo định hướng phát triển không gian, Quảng Ninh sẽ hình thành chuỗi đô thị tập trung dọc hành lang ven biển, phát triển các khu đô thị sinh thái, hạ tầng đồng bộ, thông minh, gắn với đặc điểm tự nhiên của từng khu vực.

Tỉnh cũng định hướng phát triển đô thị xanh, đô thị sinh thái, thích ứng và chống chịu biến đổi khí hậu; đồng thời nghiên cứu mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng TOD.

DÂN SỐ CÓ THỂ ĐẠT HƠN 4 TRIỆU NGƯỜI VÀO NĂM 2050

Đồ án quy hoạch đưa ra các dự báo phát triển dài hạn. Đến năm 2030, dân số đô thị Quảng Ninh khoảng 2,23 - 2,32 triệu người; quy mô khách du lịch khoảng 28 - 30 triệu lượt; chỉ tiêu đất xây dựng khoảng 80.000 - 90.000 ha.

Đến năm 2040, dân số dự kiến khoảng 2,98 - 3,10 triệu người; khách du lịch khoảng 35 - 38 triệu lượt; đất xây dựng khoảng 110.000 - 120.000 ha.

Đến năm 2050, dân số đạt khoảng 3,82 - 4,24 triệu người; khách du lịch khoảng 40 - 45 triệu lượt; đất xây dựng khoảng 140.000 - 150.000 ha.

Theo định hướng phát triển hệ thống đô thị, đến năm 2026, Quảng Ninh sẽ đạt tiêu chí đô thị loại I.

Đến năm 2030, Quảng Ninh là đô thị loại I, với hệ thống đô thị gồm 7 khu vực đạt tiêu chí đô thị loại II và 6 khu vực đạt tiêu chí đô thị loại III.

Đến năm 2040, toàn tỉnh có 14 đô thị, trong đó có 7 khu vực đạt tiêu chí đô thị loại II và 7 khu vực đạt tiêu chí đô thị loại III.

Tuyến đường uốn lượn bám theo Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long. Ảnh: TTXVN

Quy hoạch cũng đặt mục tiêu phát triển Quảng Ninh trở thành trung tâm kinh tế biển, công nghiệp du lịch, công nghiệp văn hóa, kinh tế di sản, kinh tế đêm và kinh tế đô thị; hình thành trung tâm văn hóa, nghệ thuật cấp vùng, điểm đến hấp dẫn của khu vực châu Á và thế giới.

Cùng với yêu cầu phát triển kinh tế - đô thị, quy hoạch nhấn mạnh vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng của Quảng Ninh về quốc phòng, an ninh, gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo; bảo đảm an ninh biên giới, an ninh năng lượng và an toàn không gian phát triển quốc gia.

LÀM RÕ ĐIỂM NGHẼN TRƯỚC KHI TRÌNH THỦ TƯỚNG

Hội đồng thẩm định cơ bản nhất trí với nội dung đồ án Quy hoạch chung đô thị Quảng Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075. Hồ sơ được đánh giá nghiên cứu khoa học, số liệu chi tiết, đầy đủ, bảo đảm trình tự, thủ tục theo Luật Quy hoạch đô thị, nông thôn và các quy định pháp luật liên quan.

Tuy nhiên, các thành viên Hội đồng cũng góp ý nhiều nội dung cần tiếp tục hoàn thiện. Vụ Quy hoạch - Kiến trúc, Bộ Xây dựng, đề nghị phân tích rõ hơn mối liên hệ vùng, đặc biệt là kết nối giữa Quảng Ninh với Hải Phòng và Bắc Ninh; làm rõ dự báo tăng trưởng phù hợp với quy mô dân số; rà soát hiện trạng sử dụng đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất; xác định rõ ranh giới các khu vực cần bảo vệ, cấm xây dựng như khu vực quốc phòng, an ninh, khu vực có nguy cơ sạt lở, khu vực bảo vệ di tích; đồng thời rà soát nội dung quy hoạch không gian ngầm.

Một góc thành phố Hạ Long, thành phố bên bờ di sản nhìn từ trên cao. Ảnh: TTXVN

Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam đề nghị làm rõ mối quan hệ kinh tế cửa khẩu với Trung Quốc; điều chỉnh dự báo dân số phù hợp với yêu cầu bảo vệ cảnh quan, môi trường; bổ sung nội dung bảo vệ rừng ngập mặn, đánh giá tác động biến đổi khí hậu đối với khu vực ven biển, phát triển giao thông đường biển, làm rõ mô hình TOD và xây dựng bản đồ cảnh báo khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở.

Hội Kiến trúc sư Việt Nam đề nghị xem xét phát triển đô thị nén cao tầng; rà soát chỉ tiêu cây xanh công cộng, quan tâm phát triển kinh tế ngầm và làm rõ hơn định hướng phát triển nông thôn.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị bổ sung định hướng phát triển văn hóa, chuẩn hóa tên di tích, di sản, đẩy mạnh mô hình công - tư trong bảo tồn di tích.

Bộ Quốc phòng đề nghị cập nhật các quy hoạch chuyên ngành mới nhất, bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng, an ninh.

Thay mặt chính quyền địa phương, ông Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh, tiếp thu ý kiến của Hội đồng thẩm định, đồng thời giải trình một số nội dung liên quan phát triển hạ tầng giao thông kết nối liên vùng và hạ tầng ngầm.

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn đánh giá cao nội dung đồ án quy hoạch, song đề nghị tỉnh Quảng Ninh tiếp cận quy hoạch theo hướng tổng quan, đa chiều. Trong đánh giá hiện trạng phát triển đô thị, cần phân tích sâu việc thực hiện các quy hoạch trước đây để làm rõ các điểm nghẽn.

Thứ trưởng lưu ý tỉnh Quảng Ninh rà soát, tính toán lại các dự báo về dân số, khách du lịch và chỉ tiêu sử dụng đất cho phù hợp hơn; xem xét kỹ nội dung lấn biển, san lấp đồi núi để phát triển đô thị; rà soát phạm vi, ranh giới lập quy hoạch vùng đô thị lõi; cập nhật đầy đủ, chính xác các số liệu thống kê mới nhất; đồng thời rà soát nội dung về biến đổi khí hậu, phòng chống sạt lở.

Tỉnh Quảng Ninh và đơn vị tư vấn được yêu cầu tiếp thu đầy đủ ý kiến Hội đồng thẩm định để hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm tính đồng bộ, khả thi và phù hợp với bối cảnh phát triển mới.