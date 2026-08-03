Bộ Tài chính nêu loạt chính sách miễn, giảm thuế, phí đến hết năm 2026

Bộ Tài chính cho biết nhiều chính sách miễn, giảm và gia hạn thuế, phí tiếp tục được áp dụng đến hết năm 2026, đồng thời xây dựng phương án ứng phó biến động giá xăng dầu, giữ ổn định kinh tế vĩ mô.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi trả lời câu hỏi của Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7/2026 diễn ra chiều 3/8. Ảnh: Lý Hà

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7/2026 diễn ra chiều 3/8, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đặt câu hỏi: Từ ngày 1/7/2026, lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng. Để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trước các áp lực giá cả, xin cho biết Chính phủ đã có những kế hoạch, đề xuất kéo dài các chính sách miễn, giảm và gia hạn thuế đến hết năm 2026 không?

Trả lời câu hỏi này, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết nhiều chính sách miễn, giảm và gia hạn thuế, phí đang tiếp tục được triển khai.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi, chính sách giảm 2% thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%, xuống còn 8%, được thực hiện đến hết ngày 31/12/2026.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi trả lời câu hỏi của Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy. Ảnh: Lý Hà

Đối với thuế sử dụng đất nông nghiệp, thời hạn miễn thuế kéo dài đến hết ngày 31/12/2030.

Trong năm 2026, Chính phủ cũng thực hiện gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân.

Cùng với đó, chính sách miễn, giảm 46 khoản phí và lệ phí, có hiệu lực từ ngày 1/7/2025, tiếp tục được áp dụng đến hết ngày 31/12/2026 nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân.

Đối với mặt hàng xăng dầu, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi nhận định đây là mặt hàng có tác động lớn đến hoạt động của nền kinh tế cũng như mặt bằng giá cả.

Theo đó, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với xăng dầu và nguyên liệu sản xuất xăng dầu được giảm xuống 0% từ ngày 9/3/2026 đến hết ngày 30/9/2026.

Các sắc thuế cấu thành trong giá xăng dầu, gồm thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt, được giảm về 0% từ ngày 27/3/2026 đến hết ngày 30/6/2026.

Bên cạnh đó, thời hạn áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường 0 đồng đối với xăng dầu, nguyên liệu sản xuất xăng dầu được kéo dài đến hết ngày 30/9/2026. Trong thời gian này, doanh nghiệp không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng nhưng vẫn được khấu trừ thuế đầu vào.

Trước những biến động mạnh của giá xăng dầu trong thời gian xảy ra xung đột tại Trung Đông, ngân sách nhà nước đã tạm ứng 8.000 tỷ đồng cho Quỹ Bình ổn giá xăng dầu để hỗ trợ bình ổn giá các mặt hàng xăng dầu.

Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính, chính sách này đã góp phần hỗ trợ công tác điều hành và bình ổn giá xăng dầu trong giai đoạn vừa qua.

Hiện Bộ Tài chính đang tiếp tục phối hợp với Bộ Công Thương cùng các bộ, ngành liên quan xây dựng các phương án về giá, thuế, phí và lệ phí để chủ động ứng phó với những kịch bản thị trường có thể diễn biến phức tạp.

Các phương án sẽ được xem xét, báo cáo Chính phủ để có giải pháp điều hành phù hợp khi cần thiết, qua đó góp phần giữ ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.