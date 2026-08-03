Bộ Tài chính nêu loạt chính sách miễn, giảm thuế, phí đến hết năm 2026

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7/2026 diễn ra chiều 3/8, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đặt câu hỏi: Từ ngày 1/7/2026, lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng. Để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trước các áp lực giá cả, xin cho biết Chính phủ đã có những kế hoạch, đề xuất kéo dài các chính sách miễn, giảm và gia hạn thuế đến hết năm 2026 không?
Trả lời câu hỏi này, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết nhiều chính sách miễn, giảm và gia hạn thuế, phí đang tiếp tục được triển khai.
Theo Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi, chính sách giảm 2% thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%, xuống còn 8%, được thực hiện đến hết ngày 31/12/2026.
Đối với thuế sử dụng đất nông nghiệp, thời hạn miễn thuế kéo dài đến hết ngày 31/12/2030.
Trong năm 2026, Chính phủ cũng thực hiện gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân.
Cùng với đó, chính sách miễn, giảm 46 khoản phí và lệ phí, có hiệu lực từ ngày 1/7/2025, tiếp tục được áp dụng đến hết ngày 31/12/2026 nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân.
Đối với mặt hàng xăng dầu, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi nhận định đây là mặt hàng có tác động lớn đến hoạt động của nền kinh tế cũng như mặt bằng giá cả.
Theo đó, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với xăng dầu và nguyên liệu sản xuất xăng dầu được giảm xuống 0% từ ngày 9/3/2026 đến hết ngày 30/9/2026.
Các sắc thuế cấu thành trong giá xăng dầu, gồm thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt, được giảm về 0% từ ngày 27/3/2026 đến hết ngày 30/6/2026.
Bên cạnh đó, thời hạn áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường 0 đồng đối với xăng dầu, nguyên liệu sản xuất xăng dầu được kéo dài đến hết ngày 30/9/2026. Trong thời gian này, doanh nghiệp không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng nhưng vẫn được khấu trừ thuế đầu vào.
Trước những biến động mạnh của giá xăng dầu trong thời gian xảy ra xung đột tại Trung Đông, ngân sách nhà nước đã tạm ứng 8.000 tỷ đồng cho Quỹ Bình ổn giá xăng dầu để hỗ trợ bình ổn giá các mặt hàng xăng dầu.
Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính, chính sách này đã góp phần hỗ trợ công tác điều hành và bình ổn giá xăng dầu trong giai đoạn vừa qua.
Hiện Bộ Tài chính đang tiếp tục phối hợp với Bộ Công Thương cùng các bộ, ngành liên quan xây dựng các phương án về giá, thuế, phí và lệ phí để chủ động ứng phó với những kịch bản thị trường có thể diễn biến phức tạp.
Các phương án sẽ được xem xét, báo cáo Chính phủ để có giải pháp điều hành phù hợp khi cần thiết, qua đó góp phần giữ ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.
Xuất khẩu nông lâm thủy sản 7 tháng đạt 42,8 tỷ USD, hướng tới vượt 74 tỷ USD trong năm 2026; đồng thời, việc sắp xếp thôn, tổ dân phố đã hoàn tất trên toàn quốc, giảm 46,33% số đơn vị.
Kinh tế 7 tháng đầu năm 2026 duy trì đà tăng, song nhập siêu, lãi suất và giải ngân còn là thách thức. Chính phủ yêu cầu ổn định vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng và tháo gỡ điểm nghẽn.
Chính phủ xây dựng các kịch bản điều hành linh hoạt, phối hợp tài khóa và tiền tệ, thúc đẩy đầu tư công, tín dụng ưu tiên, đồng thời kiểm soát lạm phát, ổn định tỷ giá và kinh tế vĩ mô.
Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu dồn lực hoàn thiện thể chế, giữ ổn định vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng hai con số, giải ngân 100% vốn đầu tư công và tháo gỡ điểm nghẽn cho sản xuất.
Ngày làm việc đầu tiên của Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, Quốc hội phê chuẩn ông Nguyễn Tiến Hải làm Bộ trưởng Bộ Nội vụ và xem xét nhiều dự án luật, nghị quyết.
Sáu tháng đầu năm 2026 khép lại với nhiều tín hiệu tích cực của nền kinh tế. Đằng sau những con số tăng trưởng là yêu cầu nhìn lại hiệu quả thực thi các quyết sách và nhận diện những động lực cần tiếp tục được khơi thông trong chặng đường còn lại của năm, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.
Tại Họp báo Chính phủ thường kỳ do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong chủ trì ngày 3/8, thông tin về tình hình phát triển kinh tế-xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm cho thấy các ngành sản xuất duy trì xu hướng tích cực.
Phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) kết hợp với mạng lưới đường sắt đô thị (metro) là chiến lược cốt lõi để giải quyết ùn tắc và tái cấu trúc không gian. Mô hình này tập...
Kỷ niệm 35 năm thành lập Tạp chí Kinh tế Việt Nam (1991 - 2026)
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...