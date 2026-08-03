Chính phủ phối hợp tài khóa - tiền tệ, hướng tới tăng trưởng hai con số

Chính phủ xây dựng các kịch bản điều hành linh hoạt, phối hợp tài khóa và tiền tệ, thúc đẩy đầu tư công, tín dụng ưu tiên, đồng thời kiểm soát lạm phát, ổn định tỷ giá và kinh tế vĩ mô.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi thông tin các kịch bản điều hành để vừa thúc đẩy tăng trưởng bứt tốc vừa kiểm soát lạm phát và ổn định tỉ giá - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7/2026 diễn ra chiều 3/8, trả lời câu hỏi về các kịch bản điều hành nhằm thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát lạm phát và ổn định tỷ giá, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm đạt 8,18%.

Để hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số trong cả năm 2026, nhiệm vụ trong những tháng còn lại rất lớn, trong bối cảnh khó khăn, thách thức đối với cả Nhà nước và doanh nghiệp gia tăng.

Bộ Tài chính cùng các bộ, ngành đã tham mưu Chính phủ xây dựng các kịch bản tăng trưởng. Trên cơ sở đó, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 168 ngày 27/6 và Nghị quyết số 180 ngày 18/7/2026, xác định đồng bộ các nhóm giải pháp ứng với từng kịch bản, tạo cơ sở điều hành linh hoạt trước những biến động trong thời gian cuối năm.

TÀI KHÓA MỞ RỘNG CÓ TRỌNG TÂM, THÚC ĐẨY ĐẦU TƯ CÔNG

Theo Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi, Chính phủ tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa mở rộng có trọng tâm, trọng điểm; triển khai các chính sách gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất.

Các chính sách này nhằm tạo thêm nguồn lực, cải thiện điều kiện vốn và tài chính cho người dân, doanh nghiệp. Cùng với đó, một số quy định về thuế xăng dầu, nhiên liệu bay sẽ được điều chỉnh linh hoạt, phù hợp với diễn biến giá thế giới.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi trao đổi với phóng viên về các chính sách miễn, giảm và gia hạn thuế năm 2026 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Đầu tư công tiếp tục được xác định là một trong những trụ cột quan trọng của tăng trưởng. Chính phủ đã hoàn thành phân bổ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2025 và vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 cho các bộ, ngành, địa phương và dự án, tạo điều kiện đẩy nhanh triển khai, giải ngân.

Ngành tài chính cũng đã phối hợp với các địa phương chuẩn bị đầy đủ nguồn lực thực hiện tăng lương cơ sở trong năm 2026. Chính phủ đồng thời phấn đấu thu ngân sách nhà nước năm 2026 tăng ít nhất 10% so với năm 2025.

Bên cạnh các giải pháp tài khóa, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khai thác tối đa nguồn lực và dư địa hiện có, gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao năng lực tự chủ dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Mọi cơ chế, chính sách phải lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là động lực tăng trưởng mới, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu từng cơ quan, bộ, ngành, địa phương.

Các nhiệm vụ trong những tháng cuối năm phải được cụ thể hóa theo từng tháng, từng quý; xác định rõ cơ quan chủ trì, người chịu trách nhiệm và công khai kết quả thực hiện. Việc giám sát được triển khai chặt chẽ, coi kết quả thực hiện nhiệm vụ là chỉ số đánh giá đối với công chức và người lao động.

“Với những giải pháp, chính sách cụ thể và các kịch bản tăng trưởng chi tiết, chúng tôi tin tưởng Việt Nam sẽ hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026”, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh.

GIỮ ỔN ĐỊNH TỶ GIÁ, KHƠI THÔNG VỐN CHO NỀN KINH TẾ

Bổ sung về chính sách tiền tệ và sự phối hợp với chính sách tài khóa, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà cho biết trong bối cảnh kinh tế thế giới khó lường, căng thẳng địa chính trị và thương mại gia tăng, kết quả tăng trưởng 8,18% trong 6 tháng đầu năm là tích cực.

Trong 7 tháng đầu năm, lạm phát được kiểm soát ở mức 4,39% so với cùng kỳ, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định. Tuy nhiên, áp lực hoàn thành mục tiêu tăng trưởng tối thiểu 10% trong thời gian còn lại của năm rất lớn.

Phó Thống đốc NHNN Việt Nam Phạm Thanh Hà thông tin về chính sách tiền tệ cũng như công tác phối hợp giữa chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Ngân hàng Nhà nước đã triển khai nhiều công cụ nhằm cung ứng vốn cho nền kinh tế, đồng thời bảo đảm mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và an toàn hệ thống tổ chức tín dụng.

Về thanh khoản, Ngân hàng Nhà nước duy trì hoạt động thị trường mở hằng ngày, cung ứng vốn cho các tổ chức tín dụng với kỳ hạn và khối lượng linh hoạt theo nhu cầu thị trường. Cơ quan này cũng thực hiện hoán đổi ngoại tệ sang đồng Việt Nam để hỗ trợ thanh khoản trong những thời điểm áp lực gia tăng.

Lãi suất điều hành được giữ nguyên, giúp các tổ chức tín dụng tiếp cận vốn từ Ngân hàng Nhà nước với chi phí hợp lý. Lãi suất trên thị trường liên ngân hàng nhờ đó tương đối ổn định, thanh khoản hệ thống được bảo đảm.

Đối với tỷ giá, Ngân hàng Nhà nước điều hành linh hoạt theo cung - cầu ngoại tệ và diễn biến xuất nhập khẩu, đầu tư, vay nợ; đồng thời phối hợp các công cụ về lãi suất liên ngân hàng và thanh khoản đồng Việt Nam.

Theo Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà, thị trường ngoại tệ hoạt động thông suốt, tỷ giá cơ bản ổn định và ở mức tương đương cuối năm 2025. Ngày 3/8, đồng Việt Nam tăng giá nhẹ so với cuối năm trước.

So với các đồng tiền trong khu vực và một số đồng tiền chủ chốt trên thế giới, đồng Việt Nam thuộc nhóm ổn định, qua đó hạn chế tác động của lạm phát nhập khẩu do tỷ giá. Các nhu cầu ngoại tệ hợp pháp của nền kinh tế được đáp ứng đầy đủ, kịp thời.

Về tín dụng, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục chỉ đạo các ngân hàng thương mại cấp vốn cho các dự án lớn, trong đó có 18 dự án hạ tầng quy mô lớn, trọng điểm, có tính lan tỏa, thúc đẩy phát triển kinh tế vùng và địa phương.

Tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng cho vay trung và dài hạn được điều chỉnh, tạo thêm dư địa cấp tín dụng cho các dự án trọng điểm. Các khoản cho vay nhà ở xã hội, bất động sản khu công nghiệp và khu chế xuất cũng không được tính vào chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng, mở rộng khả năng cung ứng vốn cho các lĩnh vực ưu tiên và an sinh.

Trong phối hợp chính sách tài khóa - tiền tệ, ngày 30/7, Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh tỷ lệ tiền gửi Kho bạc Nhà nước từ 20% lên 50%, áp dụng từ ngày 1/8/2026 đến hết ngày 31/7/2028, tạo thêm dư địa cho các ngân hàng thương mại cấp tín dụng.

Bốn ngân hàng thương mại nhà nước đã đăng ký 220.000 tỷ đồng để triển khai các gói cho vay ưu đãi, giảm lãi suất đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa cùng các lĩnh vực ưu tiên. Ngân hàng Nhà nước đang xây dựng hướng dẫn chi tiết để sớm đưa chương trình vào thực tế.

Đến ngày 29/7, tổng dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế đạt 20,15 triệu tỷ đồng, tăng 8,38% so với cuối năm 2025. Tín dụng tiếp tục tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên và các ngành động lực theo chủ trương của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Trong những tháng cuối năm, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác; bảo đảm thanh khoản hệ thống, ổn định thị trường ngoại tệ, kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng bền vững.

Cơ quan này cũng đang trình cấp có thẩm quyền hồ sơ dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước, Luật Các tổ chức tín dụng và Luật Phòng, chống rửa tiền, nhằm tháo gỡ vướng mắc pháp lý, khơi thông nguồn vốn, hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng hai con số.