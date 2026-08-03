Thủ tướng Lê Minh Hưng: Dồn lực hoàn thiện thể chế, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu dồn lực hoàn thiện thể chế, giữ ổn định vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng hai con số, giải ngân 100% vốn đầu tư công và tháo gỡ điểm nghẽn cho sản xuất.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu tại phiên họp - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Chiều 3/8, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2026, thảo luận tình hình kinh tế - xã hội, phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công, triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia cùng những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Theo báo cáo tại phiên họp, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định. Bình quân 7 tháng, CPI tăng 4,39%; thu ngân sách nhà nước đạt trên 1,83 triệu tỷ đồng; giải ngân vốn đầu tư công đạt 425,3 nghìn tỷ đồng, tương đương 41,9% kế hoạch. Vốn FDI đăng ký mới đạt 38,06 tỷ USD, tăng 58%; kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 659,6 tỷ USD, tăng 28,1%. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng hơn 11,4%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 13,1%; khách quốc tế đạt trên 13,9 triệu lượt.

Bên cạnh kết quả đạt được, Thủ tướng chỉ rõ áp lực giữ ổn định kinh tế vĩ mô trong khi phải thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số; thị trường tài chính, tiền tệ chịu sức ép về vốn, lãi suất và thanh khoản; tình trạng chậm ban hành văn bản hướng dẫn chưa được khắc phục triệt để.

Tăng trưởng một số ngành công nghiệp, dịch vụ, xây dựng còn thấp hơn kịch bản; xuất nhập khẩu phụ thuộc nhiều vào khu vực doanh nghiệp FDI và một số thị trường chủ yếu. Nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh còn khó khăn; giải ngân vốn đầu tư công tại một số bộ, ngành và công trình trọng điểm chưa đạt yêu cầu.

KHÔNG ĐỂ PHÁT SINH “KHOẢNG TRỐNG” PHÁP LÝ

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan của Chính phủ ban hành mới hoặc cập nhật chương trình, kế hoạch hành động thực hiện các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 3 chậm nhất trước ngày 10/8, bảo đảm đồng bộ, thống nhất.

Xác định hoàn thiện thể chế là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ tập trung cao độ xây dựng, hoàn thiện 24 dự án luật, nghị quyết trình Kỳ họp không thường lệ thứ nhất và khoảng 40 dự án luật, nghị quyết trình Kỳ họp Quốc hội tháng 10/2026.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2026 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Các cơ quan phải tiếp tục xin ý kiến cấp có thẩm quyền về những nội dung lớn, đồng thời lắng nghe ý kiến của người dân, doanh nghiệp để hoàn thiện các dự án luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Đối với dự án Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, Thủ tướng chỉ đạo nghiên cứu bổ sung cá nhân, hộ kinh doanh vào đối tượng điều chỉnh, qua đó tạo cơ chế khuyến khích chuyển đổi thành doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp một người.

Các bộ, cơ quan phải tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng ban hành văn bản quy định chi tiết, không để phát sinh “khoảng trống” pháp lý; tiếp tục rà soát, kiến nghị xử lý các văn bản quy phạm pháp luật sẽ hết hiệu lực trước ngày 1/3/2027.

Bộ Tư pháp được giao xây dựng báo cáo của Chính phủ về kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, báo cáo Ban Chỉ đạo trước ngày 15/8 và trình Chính phủ xem xét, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước ngày 31/8.

Bộ Tư pháp đồng thời khẩn trương hướng dẫn triển khai đánh giá, chấm điểm bằng chỉ số KPI đối với công tác xây dựng pháp luật và kiểm soát chặt chẽ việc phát sinh thủ tục hành chính mới.

Về công tác quy hoạch, Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng, trưởng ngành trực tiếp chỉ đạo hoàn thành việc lập, điều chỉnh 22 quy hoạch ngành trong quý 3/2026, bảo đảm đồng bộ với quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh và yêu cầu tăng trưởng hai con số.

BẢO ĐẢM GIẢI NGÂN 100% VỐN ĐẦU TƯ CÔNG

Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan và địa phương thường xuyên cập nhật, đánh giá khả năng thực hiện mục tiêu tăng trưởng, kịp thời đưa ra giải pháp thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, đồng thời giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát.

Việc phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công phải được đẩy nhanh, nhất là tại 10 bộ, cơ quan và các địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp. Mục tiêu đặt ra là giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2026.

Các cơ quan không đề xuất hoàn trả kế hoạch vốn ngân sách Trung ương khi chưa rà soát, đánh giá đầy đủ tác động đối với việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng.

Thủ tướng nhấn mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Bộ Tài chính được giao thử nghiệm chấm điểm các bộ, cơ quan, địa phương về kết quả giải ngân vốn đầu tư công; khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư đối với các dự án đã được bố trí vốn trung hạn; tiếp tục cắt giảm chi phí kiểm tra chuyên ngành, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh.

Các Phó Thủ tướng trực tiếp làm việc với từng bộ, cơ quan và doanh nghiệp để xử lý triệt để khó khăn, vướng mắc, kiến nghị thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam triển khai các giải pháp ổn định lãi suất, bảo đảm thanh khoản, phấn đấu giảm lãi suất cho vay và chi phí vốn của nền kinh tế; xử lý nghiêm hành vi cạnh tranh lãi suất không lành mạnh.

Tăng trưởng tín dụng phải được điều hành phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô và khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế, tạo điều kiện để các dự án trọng điểm quốc gia tiếp cận nguồn vốn nhưng phải kiểm soát tín dụng đối với những lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục đẩy mạnh xử lý nợ xấu, tái cơ cấu hệ thống tổ chức tín dụng; theo dõi sát cán cân thanh toán quốc tế, dòng ngoại tệ và diễn biến thị trường ngoại hối, bảo đảm hệ thống ngân hàng hoạt động an toàn, lành mạnh.

Bộ Tài chính được yêu cầu phấn đấu tăng thu ngân sách nhà nước năm 2026 ít nhất 10% so với ước thực hiện năm 2025; nghiên cứu các biện pháp về thuế để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và áp dụng ngay trong năm 2026.

Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Công Thương tham mưu điều chỉnh linh hoạt thuế xăng dầu phù hợp với diễn biến thị trường; triển khai các giải pháp thúc đẩy thị trường trái phiếu doanh nghiệp và huy động thêm nguồn lực cho đầu tư, tăng trưởng.

THÁO GỠ ĐIỂM NGHẼN CHO SẢN XUẤT VÀ HẠ TẦNG

Đối với lĩnh vực nông nghiệp, môi trường, Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn các địa phương giải ngân 100% số vốn giai đoạn 2021-2025 được kéo dài sang năm 2026 của các chương trình mục tiêu quốc gia.

Bộ này phải rà soát việc thực hiện thủ tục hành chính về đất đai theo Nghị định số 49/2026/NĐ-CP, tháo gỡ khó khăn cho địa phương, người dân và doanh nghiệp, báo cáo Thủ tướng trong tháng 8/2026; đồng thời chủ động dự báo, cảnh báo và ứng phó với mưa bão.

Thủ tướng cũng chỉ đạo các nhiệm vụ, giải pháp trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh và đối ngoại - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Bộ Công Thương được giao cập nhật, bổ sung Quy hoạch điện VIII; hoàn thiện nghị định thay thế Nghị định số 83 về kinh doanh xăng dầu; điều hành giá trong nước bám sát giá thế giới và bảo đảm đủ nguồn cung Ethanol để pha chế xăng E10, E5.

Bộ Công Thương phải bảo đảm tiến độ các dự án năng lượng trọng điểm; hoàn thiện Đề án tái cấu trúc Tập đoàn Điện lực Việt Nam phù hợp với thị trường điện cạnh tranh trong quý 3/2026; củng cố các thị trường xuất khẩu truyền thống và mở rộng thị trường mới.

Thủ tướng giao Bộ Xây dựng bảo đảm tiến độ các dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, đường sắt đô thị, đường vành đai tại Hà Nội và TP.HCM, các dự án phục vụ APEC 2027 và Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Bộ Xây dựng đồng thời tập trung hoàn thiện các dự án luật liên quan nhà ở, kinh doanh bất động sản; rà soát kỹ các dự án trọng điểm để báo cáo Quốc hội.

Về tổ chức bộ máy, phân cấp và phân quyền, Bộ Nội vụ được giao nghiên cứu hình thành một số đơn vị hành chính cấp xã mang tính hạt nhân; xây dựng khung tổ chức các cơ quan, đơn vị trong hệ thống hành chính nhà nước từ Trung ương đến cấp xã.

Đối với khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Thủ tướng yêu cầu hoàn thiện hệ thống dữ liệu quốc gia; tháo gỡ vướng mắc trong lập, phân bổ dự toán; đẩy nhanh giải ngân nguồn vốn và thực hiện Kế hoạch 100 ngày xử lý các điểm nghẽn chuyển đổi số.

Bộ Công an tổ chức giao ban định kỳ trong toàn hệ thống chính trị về triển khai Nghị quyết số 57, Đề án 06 và các nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; đôn đốc kiện toàn ban chỉ đạo tại các bộ, ngành, địa phương.

Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, Thủ tướng yêu cầu hoàn thành 108 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền trong giai đoạn 1 trước ngày 30/8/2026; chuẩn bị tốt năm học mới và xử lý nghiêm các vụ việc tiêu cực liên quan kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Bộ Y tế tiếp tục triển khai lộ trình khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân; hoàn thiện Chính sách quốc gia về thuốc và các đề án liên quan chuỗi cung ứng thiết bị y tế, phân phối dược, đầu tư trạm y tế xã biên giới.

Thủ tướng cũng yêu cầu tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; chuẩn bị chu đáo các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các nhiệm vụ phục vụ APEC 2027.