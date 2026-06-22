Quảng Ninh gia tăng sức hút cho du lịch bốn mùa

Thời gian qua, du khách khi đến với Quảng Ninh - Hạ Long có ấn tượng mạnh với những dịch vụ, giải trí tại khu vực Bãi Cháy. Nằm sát di sản Vịnh Hạ Long, địa phương đã duy trì bắn pháo hoa nghệ thuật tầm cao cố định vào 21h30 hàng ngày, góp phần mang đến không khí lễ hội sôi động, kéo dài thời gian vui chơi, trải nghiệm của người dân và du khách vào buổi tối.
Đặc biệt, Long Vân Khánh Hội - show trình diễn nghệ thuật ánh sáng 3D Mapping Ngọn Hải Đăng - là tâm điểm mới của chợ đêm VUI-Fest Ha Long. Cùng với đó là các chương trình DJ, âm nhạc ngoài trời, thủy diễn thuyền buồm đỏ và không gian chợ đêm với gần 100 kiosk ẩm thực. Chương trình nhạc nước nghệ thuật Halo Bay Show tại khu đô thị vịnh biển Halong Marina cũng được biểu diễn cố định mỗi tối.
Qua khu vực phía Hòn Gai, Bảo tàng - Thư viện Quảng Ninh cũng triển khai thí điểm 3 sản phẩm, dịch vụ du lịch đêm gồm: Tour “Bảo tàng đêm - Hành trình di sản”; không gian văn hóa đọc “Đọc sách giữa kỳ quan” và các chương trình nghệ thuật, chiếu phim, trải nghiệm văn hóa - di sản. Các hoạt động diễn ra vào tối thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật hằng tuần, từ 17h đến 22h.
Trước đó, hành trình khám phá “Phố đêm du thuyền” trên vịnh di sản đã được đưa vào hoạt động. Hiện hơn 100 du thuyền đã tham gia tour này. Trong năm nay, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long tiếp tục có thêm 4 du thuyền công suất lớn khai thác dịch vụ trải nghiệm ẩm thực và ngắm cảnh đêm trên vịnh Hạ Long mỗi ngày.
Không chỉ phụ thuộc vào du lịch biển, Yên Tử đã triển khai nhiều hoạt động kích cầu, làm mới sản phẩm du lịch. Ông Phạm Xuân Thành, Phó Chủ tịch UBND phường Yên Tử, cho biết: Địa phương hướng tới phát triển du lịch bốn mùa, đa dạng trải nghiệm. Ngoài du lịch văn hóa, lễ hội, phường sẽ phát triển thêm sản phẩm thể thao, sinh thái, cộng đồng; đẩy mạnh số hóa, nâng chất lượng dịch vụ để xây dựng điểm đến thân thiện, giàu bản sắc.
Từ định hướng đó, nếu mùa xuân là mùa hành hương, lễ hội, thì từ hè sang thu, Yên Tử tiếp tục tổ chức các sự kiện thể thao quy mô lớn như Ultra Trail Yên Tử 2026 vào quý 3 với chủ đề “Khám phá di sản - Lan tỏa tinh hoa” và Yên Tử Heritage Marathon “Chạm vào vùng di sản” vào cuối năm. Các hoạt động này góp phần thu hút du khách, mở rộng tệp khách và khẳng định sức hấp dẫn của Yên Tử như một điểm đến kết hợp giữa di sản, thiên nhiên và trải nghiệm vận động.
Song song với thể thao di sản, Yên Tử còn có lợi thế lớn để phát triển du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe. Không gian rừng núi, khí hậu trong lành, nhịp sống chậm và chiều sâu văn hóa Phật giáo Trúc Lâm rất phù hợp với xu hướng du lịch tìm kiếm sự cân bằng. Trong đó, rượu mơ Yên Tử, sản phẩm OCOP, dược liệu, quà lưu niệm, ẩm thực bản địa nếu được giới thiệu bài bản sẽ trở thành một phần của hành trình khám phá.
Với du lịch đảo tại Quảng Ninh, từ đầu năm đến giữa tháng 6/2026, đặc khu Cô Tô đã đón hơn 145.000 lượt du khách, trong đó có 1.666 lượt khách quốc tế. Doanh thu từ du lịch ước đạt trên 490 tỷ đồng, bằng 132,77% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành hơn 37% kế hoạch năm 2026.
Tại đặc khu Vân Đồn, dự kiến trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng lượng khách du lịch đến địa bàn đạt khoảng 1,5 triệu lượt, tăng 40,2% so với cùng kỳ năm 2025. Đáng chú ý, lượng khách lưu trú đạt hơn 272.000 lượt (tăng 64,5%), doanh thu du lịch ước đạt 2.719 tỷ đồng (tăng 86%).
Điều này cho thấy xu hướng du khách không chỉ đến đông hơn mà còn lưu trú dài ngày và trải nghiệm nhiều dịch vụ hơn. Vào các ngày cuối tuần, Bến cảng quốc tế Ao Tiên luôn nhộn nhịp khi đón từ 20.000 - 25.000 lượt du khách di chuyển ra các tuyến đảo Quan Lạn, Minh Châu và Ngọc Vừng. Riêng tại tuyến đảo Minh Châu - Quan Lạn, lượng khách ghi nhận tăng khoảng 15% so với cùng kỳ, nhiều khu nghỉ dưỡng, khách sạn liên tục duy trì công suất phòng ở mức cao từ 75 - 85%.
Theo bà Nguyễn Thùy Yên, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh, lợi thế của tỉnh Quảng Ninh nằm ở sự hội tụ giữa thiên nhiên, văn hóa và dịch vụ. Tỉnh Quảng Ninh đang định vị điểm đến theo hướng một hành trình - đa trải nghiệm, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách.
Trong chiến lược phát triển mới, du lịch không chỉ là ngành dịch vụ mà còn là động lực thúc đẩy đầu tư, thương mại, đô thị, văn hóa và kinh tế đêm. Khi các giá trị di sản được kết nối với hạ tầng hiện đại và hệ sinh thái sản phẩm đa dạng, tỉnh Quảng Ninh có cơ hội hình thành mô hình tăng trưởng du lịch bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh, gia tăng sức lan tỏa suốt các mùa trong năm.
Đặc biệt trong mùa thấp điểm, Quảng Ninh tập trung khai thác các loại hình du lịch mới, mang tính đặc thù cao. Ngoài Yên Tử, các đền, chùa nổi tiếng như: Đền Cửa Ông, đền An Sinh cũng được đầu tư để trở thành những điểm đến văn hóa, tâm linh thu hút. Hay du lịch trải nghiệm miền Đông với Bình Liêu - được mệnh danh là "Sapa của Quảng Ninh”, vùng biên Móng Cái địa đầu Tổ quốc…
Hiện ngành du lịch địa phương đang tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến, kết nối với doanh nghiệp lữ hành quốc tế. Đồng thời, ưu tiên các thị trường trọng điểm như Đông Nam Á, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, châu Âu và dòng khách tàu biển. Đây được kỳ vọng sẽ là động lực quan trọng giúp Quảng Ninh gia tăng sức cạnh tranh trên bản đồ du lịch khu vực và thế giới.
Từ phía doanh nghiệp, bà Lê Thị Bích Hằng, Giám đốc Vietravel Chi nhánh Quảng Ninh, cho biết, lợi thế cạnh tranh của Quảng Ninh hiện nay không còn dừng ở việc sở hữu di sản nổi tiếng mà nằm ở khả năng tạo ra chuỗi trải nghiệm đa dạng cho du khách. Việc kết nối các sản phẩm du lịch biển đảo, văn hóa, nghỉ dưỡng và giải trí đang giúp địa phương từng bước kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng mức chi tiêu và nâng cao sức hút đối với khách quốc tế.
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