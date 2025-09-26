Quảng Ninh tặng đặc sản địa phương cho du khách để kích cầu du lịch cuối năm 2025
Tường Bách
26/09/2025, 09:41
Đây là lần đầu tiên Quảng Ninh sử dụng đặc sản địa phương làm "đại sứ" du lịch. Sự kết hợp giữa ưu đãi lưu trú và quà tặng ẩm thực được kỳ vọng sẽ khuyến khích du khách chi tiêu nhiều hơn và ở lại lâu hơn, thay vì các chuyến đi ngắn ngày…
Tỉnh Quảng Ninh vừa công bố Chiến dịch kích cầu du lịch năm
2025 với chủ đề “Quảng Ninh - Trải nghiệm Di sản, kết nối thế giới”. Đây là
chương trình tạo động lực tăng trưởng cuối năm cho ngành du lịch địa phương. Quảng Ninh đặt mục tiêu đón 20 triệu lượt khách trong năm 2025, trong đó có 4,5 triệu lượt
khách quốc tế.
Với thông điệp “Du lịch Quảng Ninh - An toàn, Thân thiện, Hấp
dẫn, Chuyên nghiệp”, chiến dịch kích cầu du lịch năm 2025 nhằm khẳng định vị thế
Quảng Ninh là điểm đến hàng đầu của Việt Nam và khu vực. Sự kiện đồng thời mở rộng
kết nối, nâng cao trải nghiệm cho du khách thông qua chuỗi sự kiện văn hóa, nghệ
thuật, thể thao, ẩm thực đặc sắc.
Tại Hội nghị, ông Nguyễn Lâm Nguyên, Phó Giám đốc Sở Văn
hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh, thông tin về chuỗi sự kiện, lễ hội văn
hóa, thể thao, ẩm thực, nghệ thuật đặc sắc trong các tháng cuối năm 2025.
Điển
hình như: Bắn pháo hoa nghệ thuật định kỳ 3 lần/tuần vào tối thứ 3, 5, 7 (kéo
dài đến 31/12/2025) kết hợp cùng Chương trình giới thiệu, quảng bá ca múa nhạc
dân tộc, âm nhạc, nghệ thuật Quảng Ninh; trình diễn nhạc nước Halo Bay Show 3 lần
mỗi tối; Lễ hội Yên Tử - Sắc thu thiền định…
Trong tháng 10 sẽ diễn ra Liên hoan ẩm thực Quảng Ninh; Ngày
hội đua thuyền “Vịnh Rồng lướt sóng”; Ngày hội Trung thu Hạ Long Marina; Triển
lãm nghệ thuật Chiến thắng Bạch Đằng; show ca nhạc với các nhạc sĩ nổi tiếng
như Noo Phước Thịnh, Quang Hùng MasterD, Rhyder, Dương Domic,…
Trong tháng 11 sẽ diễn ra ngày hội văn hóa thể thao các dân
tộc tỉnh Quảng Ninh, Đêm nhạc dưới trăng; Giải Marathon quốc tế Di sản Vịnh Hạ
Long; Giải chạy Heritage – Chạm vùng Di sản ở Yên Tử; Chương trình liên hoan
múa rối quốc tế và dự kiến tổ chức Chương trình Grand Slam Halong Bay with
Korea…
Tháng cuối cùng trong năm 2025 sẽ diễn ra sự kiện ngày hội
thắp sáng “Vịnh Rồng tỏa sáng”; Chương trình Countdown và các chương trình nghệ
thuật đặc biệt chào năm mới 2026...
Ông Nguyễn Thế Huệ, Chủ tịch Hiệp hội du lịch Quảng Ninh, chia sẻ: “So với năm trước, chương trình kích cầu có sự đổi mới hơn. Tất cả
những sản phẩm du lịch đều được các cơ sở kinh doanh làm mới mang đến sự hấp dẫn
cho du khách. Phần lớn mỗi điểm kinh doanh đăng ký những gói tặng thêm một sản
phẩm cho du khách du lịch”.
Ông Nguyễn Thế Huệ cũng thông tin thêm, đến nay, đã có 83 cơ sở kinh doanh du lịch đăng ký tham gia chiến dịch kích cầu, gồm 26 khách sạn, 25 tàu du lịch, 14 nhà hàng và điểm mua sắm. Các gói kích cầu bao gồm giảm giá, gia tăng hậu mãi,
đưa các gói combo trọn gói cho khách du lịch, đặc biệt là các đoàn khách lớn
khi đến du lịch tại Quảng Ninh.
"Tuy giảm giá và gia tăng hậu mãi nhưng
chúng tôi yêu cầu các doanh nghiệp tham gia cam kết các dịch vụ đều không thay
đổi chất lượng phục vụ", ông Huệ chia sẻ.
Đặc biệt, hàng trăm cơ sở lưu trú, nhà hàng, tàu du lịch
trên địa bàn tỉnh sẽ đồng loạt tặng bia Sapphire Hạ Long và chả mực cho du
khách khi sử dụng dịch vụ. Dự kiến, mỗi du khách khi nhận phòng khách sạn sẽ được
tặng một lon bia.
Khi dùng bữa tại các nhà hàng tham gia chương trình, mỗi
khách tiếp tục được tặng một suất chả mực Hạ Long. Các ưu đãi còn được cộng dồn
như giảm 20% giá trị hợp đồng cho đêm lưu trú thứ hai và tặng một bữa ăn hải sản
cho đêm thứ ba…
Chả mực Hạ Long không chỉ là món ăn thông thường mà còn là
niềm tự hào của người dân địa phương, được làm thủ công từ mực tươi giã tay, tạo
nên độ giòn dai, ngọt đậm đặc trưng. Trong khi đó, bia Sapphire là một thương
hiệu gắn liền với thành phố Vịnh di sản.
Ông Nguyễn Lân Nguyên cho biết
chương trình kích cầu không chỉ nhằm thu hút thêm du khách mà còn hướng tới việc
khắc phục tính mùa vụ. "Chúng tôi muốn thay đổi quan niệm rằng Hạ Long chỉ
đẹp vào mùa hè. Bằng cách làm phong phú trải nghiệm của du khách qua ẩm thực và
các lễ hội đặc sắc, Quảng Ninh sẽ là điểm đến hấp dẫn quanh năm", ông
Nguyên nói.
Ông Nguyễn Thế Huệ khẳng định các doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn rất hưởng ứng chương trình.
"Chi phí tặng quà không quá lớn so với hiệu quả marketing và sự hài lòng
mà nó mang lại cho khách hàng. Đây là cách làm thông minh để quảng bá văn hóa địa
phương và tạo sự khác biệt so với các điểm đến khác", ông Huệ nói.
Từ ngày 30/10 đến 2/11, Liên hoan Ẩm thực Quảng Ninh 2025 cũng
sẽ quy tụ hàng trăm gian hàng, giới thiệu những món ăn đặc trưng của địa phương
và các vùng miền. Tháng 11 tiếp nối với Ngày hội Diều - Dù lượn "Vịnh Rồng
cất cánh" và Ngày hội Văn hóa Thể thao các dân tộc tỉnh.
