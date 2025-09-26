Thứ Sáu, 26/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Du lịch

Quảng Ninh tặng đặc sản địa phương cho du khách để kích cầu du lịch cuối năm 2025

Tường Bách

26/09/2025, 09:41

Đây là lần đầu tiên Quảng Ninh sử dụng đặc sản địa phương làm "đại sứ" du lịch. Sự kết hợp giữa ưu đãi lưu trú và quà tặng ẩm thực được kỳ vọng sẽ khuyến khích du khách chi tiêu nhiều hơn và ở lại lâu hơn, thay vì các chuyến đi ngắn ngày…

Chả mực Hạ Long là một trong những sản phẩm địa phương đã được ghi danh vào bản đồ chỉ dẫn địa lý.
Chả mực Hạ Long là một trong những sản phẩm địa phương đã được ghi danh vào bản đồ chỉ dẫn địa lý.

Tỉnh Quảng Ninh vừa công bố Chiến dịch kích cầu du lịch năm 2025 với chủ đề “Quảng Ninh - Trải nghiệm Di sản, kết nối thế giới”. Đây là chương trình tạo động lực tăng trưởng cuối năm cho ngành du lịch địa phương. Quảng Ninh đặt mục tiêu đón 20 triệu lượt khách trong năm 2025, trong đó có 4,5 triệu lượt khách quốc tế.

Với thông điệp “Du lịch Quảng Ninh - An toàn, Thân thiện, Hấp dẫn, Chuyên nghiệp”, chiến dịch kích cầu du lịch năm 2025 nhằm khẳng định vị thế Quảng Ninh là điểm đến hàng đầu của Việt Nam và khu vực. Sự kiện đồng thời mở rộng kết nối, nâng cao trải nghiệm cho du khách thông qua chuỗi sự kiện văn hóa, nghệ thuật, thể thao, ẩm thực đặc sắc.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Lâm Nguyên, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh, thông tin về chuỗi sự kiện, lễ hội văn hóa, thể thao, ẩm thực, nghệ thuật đặc sắc trong các tháng cuối năm 2025.

Halo Bay Show tại Quảng Ninh vừa được ra mắt đã đạt 3 kỷ lục Việt Nam. 
Halo Bay Show tại Quảng Ninh vừa được ra mắt đã đạt 3 kỷ lục Việt Nam. 

Điển hình như: Bắn pháo hoa nghệ thuật định kỳ 3 lần/tuần vào tối thứ 3, 5, 7 (kéo dài đến 31/12/2025) kết hợp cùng Chương trình giới thiệu, quảng bá ca múa nhạc dân tộc, âm nhạc, nghệ thuật Quảng Ninh; trình diễn nhạc nước Halo Bay Show 3 lần mỗi tối; Lễ hội Yên Tử - Sắc thu thiền định…

Trong tháng 10 sẽ diễn ra Liên hoan ẩm thực Quảng Ninh; Ngày hội đua thuyền “Vịnh Rồng lướt sóng”; Ngày hội Trung thu Hạ Long Marina; Triển lãm nghệ thuật Chiến thắng Bạch Đằng; show ca nhạc với các nhạc sĩ nổi tiếng như Noo Phước Thịnh, Quang Hùng MasterD, Rhyder, Dương Domic,…

Trong tháng 11 sẽ diễn ra ngày hội văn hóa thể thao các dân tộc tỉnh Quảng Ninh, Đêm nhạc dưới trăng; Giải Marathon quốc tế Di sản Vịnh Hạ Long; Giải chạy Heritage – Chạm vùng Di sản ở Yên Tử; Chương trình liên hoan múa rối quốc tế và dự kiến tổ chức Chương trình Grand Slam Halong Bay with Korea…

Tháng cuối cùng trong năm 2025 sẽ diễn ra sự kiện ngày hội thắp sáng “Vịnh Rồng tỏa sáng”; Chương trình Countdown và các chương trình nghệ thuật đặc biệt chào năm mới 2026...

Quảng Ninh hiện bắn pháo hoa nghệ thuật định kỳ 3 lần/tuần vào tối thứ 3, 5, 7 (kéo dài đến 31/12/2025).
Quảng Ninh hiện bắn pháo hoa nghệ thuật định kỳ 3 lần/tuần vào tối thứ 3, 5, 7 (kéo dài đến 31/12/2025).

Ông Nguyễn Thế Huệ, Chủ tịch Hiệp hội du lịch Quảng Ninh, chia sẻ: “So với năm trước, chương trình kích cầu có sự đổi mới hơn. Tất cả những sản phẩm du lịch đều được các cơ sở kinh doanh làm mới mang đến sự hấp dẫn cho du khách. Phần lớn mỗi điểm kinh doanh đăng ký những gói tặng thêm một sản phẩm cho du khách du lịch”.

Ông Nguyễn Thế Huệ cũng thông tin thêm, đến nay, đã có 83 cơ sở kinh doanh du lịch đăng ký tham gia chiến dịch kích cầu, gồm 26 khách sạn, 25 tàu du lịch, 14 nhà hàng và điểm mua sắm. Các gói kích cầu bao gồm giảm giá, gia tăng hậu mãi, đưa các gói combo trọn gói cho khách du lịch, đặc biệt là các đoàn khách lớn khi đến du lịch tại Quảng Ninh.

"Tuy giảm giá và gia tăng hậu mãi nhưng chúng tôi yêu cầu các doanh nghiệp tham gia cam kết các dịch vụ đều không thay đổi chất lượng phục vụ", ông Huệ chia sẻ.

Đặc biệt, hàng trăm cơ sở lưu trú, nhà hàng, tàu du lịch trên địa bàn tỉnh sẽ đồng loạt tặng bia Sapphire Hạ Long và chả mực cho du khách khi sử dụng dịch vụ. Dự kiến, mỗi du khách khi nhận phòng khách sạn sẽ được tặng một lon bia.

Khi dùng bữa tại các nhà hàng tham gia chương trình, mỗi khách tiếp tục được tặng một suất chả mực Hạ Long. Các ưu đãi còn được cộng dồn như giảm 20% giá trị hợp đồng cho đêm lưu trú thứ hai và tặng một bữa ăn hải sản cho đêm thứ ba…

Chả mực Hạ Long không chỉ là món ăn thông thường mà còn là niềm tự hào của người dân địa phương, được làm thủ công từ mực tươi giã tay, tạo nên độ giòn dai, ngọt đậm đặc trưng. Trong khi đó, bia Sapphire là một thương hiệu gắn liền với thành phố Vịnh di sản.

Hàng trăm cơ sở lưu trú, nhà hàng, tàu du lịch trên địa bàn Quảng Ninh sẽ đồng loạt tặng bia Sapphire Hạ Long và chả mực cho du khách khi sử dụng dịch vụ. 
Hàng trăm cơ sở lưu trú, nhà hàng, tàu du lịch trên địa bàn Quảng Ninh sẽ đồng loạt tặng bia Sapphire Hạ Long và chả mực cho du khách khi sử dụng dịch vụ. 

Ông Nguyễn Lân Nguyên cho biết chương trình kích cầu không chỉ nhằm thu hút thêm du khách mà còn hướng tới việc khắc phục tính mùa vụ. "Chúng tôi muốn thay đổi quan niệm rằng Hạ Long chỉ đẹp vào mùa hè. Bằng cách làm phong phú trải nghiệm của du khách qua ẩm thực và các lễ hội đặc sắc, Quảng Ninh sẽ là điểm đến hấp dẫn quanh năm", ông Nguyên nói.

Ông Nguyễn Thế Huệ khẳng định các doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn rất hưởng ứng chương trình. "Chi phí tặng quà không quá lớn so với hiệu quả marketing và sự hài lòng mà nó mang lại cho khách hàng. Đây là cách làm thông minh để quảng bá văn hóa địa phương và tạo sự khác biệt so với các điểm đến khác", ông Huệ nói.

Từ ngày 30/10 đến 2/11, Liên hoan Ẩm thực Quảng Ninh 2025 cũng sẽ quy tụ hàng trăm gian hàng, giới thiệu những món ăn đặc trưng của địa phương và các vùng miền. Tháng 11 tiếp nối với Ngày hội Diều - Dù lượn "Vịnh Rồng cất cánh" và Ngày hội Văn hóa Thể thao các dân tộc tỉnh.

Kiến tạo kỷ nguyên mới du lịch Đà Nẵng

17:46, 25/09/2025

Kiến tạo kỷ nguyên mới du lịch Đà Nẵng

Đánh thức tiềm năng du lịch sinh thái bền vững giữa đại ngàn

07:24, 26/09/2025

Đánh thức tiềm năng du lịch sinh thái bền vững giữa đại ngàn

Chuỗi sự kiện đặc sắc trong Năm Du lịch quốc gia Huế 2025

15:23, 23/09/2025

Chuỗi sự kiện đặc sắc trong Năm Du lịch quốc gia Huế 2025

Từ khóa:

du lịch quảng ninh tiêu dùng Vneconomy

Đọc thêm

Đánh thức tiềm năng du lịch sinh thái bền vững giữa đại ngàn

Đánh thức tiềm năng du lịch sinh thái bền vững giữa đại ngàn

Giữa đại ngàn Trường Sơn xanh thẳm, nơi ẩn giấu bao điều kỳ bí, Động Châu – Khe Nước Trong – Thác Dương Cầm hiện lên như viên ngọc quý của miền Trung. Vùng đất từng thuộc tỉnh Quảng Bình xưa, nay thuộc địa giới hành chính của Quảng Trị, vẫn lưu giữ vẻ đẹp nguyên sơ và kho báu sinh thái độc đáo, mở ra cơ hội lớn cho phát triển du lịch bền vững gắn với cộng đồng.

Kiến tạo kỷ nguyên mới du lịch Đà Nẵng

Kiến tạo kỷ nguyên mới du lịch Đà Nẵng

Thành phố Đà Nẵng sau sáp nhập được đánh giá vô cùng tiềm năng khi mở ra một hệ sinh thái du lịch chưa từng có tại Việt Nam, bởi thành phố được kết nối từ biển - đồng bằng - rừng núi; sở hữu hai di sản thế giới là phố cổ Hội An và thánh địa Mỹ Sơn...

Vườn Quốc gia Côn Đảo được công nhận danh hiệu “Danh lục xanh” IUCN

Vườn Quốc gia Côn Đảo được công nhận danh hiệu “Danh lục xanh” IUCN

Vườn Quốc gia Côn Đảo là vườn quốc gia, khu bảo tồn thứ 3 tại Việt Nam được nhận danh hiệu này của IUCN…

Thái Lan muốn thu hút du khách Việt

Thái Lan muốn thu hút du khách Việt

Giới chuyên gia cảnh báo đồng Baht mạnh sẽ khiến Thái Lan khó có thể đạt mục tiêu 40 triệu lượt du khách quốc tế trong cả năm. Du lịch chững lại cũng khiến dự báo tăng trưởng của nước này bị điều chỉnh giảm trong năm 2025…

Thị trường “tour lá đỏ” bắt đầu sôi động

Thị trường “tour lá đỏ” bắt đầu sôi động

Theo các doanh nghiệp lữ hành, lượng khách Việt chọn tour Đông Á - Đông Bắc Á mùa thu đông tăng 30 - 40% so với cùng kỳ năm trước. Các "tour lá đỏ" được ưa thích tập trung ở Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan và Trung Quốc...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

eMagazine

Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Thế giới

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Sự phát triển nhanh của ngành công nghiệp robotaxi

eMagazine

Sự phát triển nhanh của ngành công nghiệp robotaxi

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Chứng khoán Mỹ giảm phiên thứ hai liên tiếp, giá dầu cao nhất 7 tuần

Thế giới

2

Tân Thái Holdings “bắt tay” cùng WeLand, phát triển “bất động sản vùng lõi đô thị” Thái Nguyên

Bất động sản

3

Nông dân phải là chủ thể tham gia vào toàn bộ chuỗi giá trị nông nghiệp

Thị trường

4

Người mẹ hai con quyết định “thử sức” với thương mại điện tử

Doanh nghiệp

5

The Pearl: Tạo tác bên dòng di sản

Bất động sản

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy