Quang Thuận báo lỗ kỷ lục sau khi Bộ Công an thông báo tìm bị hại của các lô trái phiếu vi phạm

Công ty CP Đầu tư Quang Thuận - Doanh nghiệp có liên quan tới Vạn Thịnh Phát vừa công bố báo cáo tài chính với tình hình kinh doanh bết bát. Theo đó, 6 tháng đầu năm 2023, Quang Thuận báo lỗ kỷ lục 641 tỷ đồng trong khi năm 2022 báo lỗ 4,3 tỷ đồng; năm 2021 báo lãi 412 triệu đồng; năm 2020 báo lãi 1 tỷ đồng và năm 2019 báo lãi 5,4 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu giảm từ 3.022 tỷ đồng xuống còn 1.249 tỷ đồng. Nợ phải trả gấp gần 10 lần vốn chủ sở hữu tương đương nợ phải trả ở thời điểm hiện tại là 12.490 tỷ đồng; trong đó dư nợ trái phiếu 10.953 tỷ đồng.

Trước thời điểm báo lỗ kỷ lục, những năm vừa qua Quang Thuận liên tiếp thu hút vốn qua nhiều đợt phát hành trái phiếu. Tháng 12/2018, chỉ trong 2 ngày 24 và 27/12, Đầu tư Quang Thuận đã phát hành 4.500 tỷ đồng thông qua 31 lô lẻ. Trong đó, 3.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 3 năm và 1.500 tỷ đồng kỳ hạn 5 năm.

Tháng 8/2020, Công ty cổ phần Đầu tư Quang Thuận (Quang Thuận) phát hành 60 lô trái phiếu (từ mã QT.H2025.01 đến QT.H2025.60) với tổng giá trị 6.000 tỷ đồng. Như vậy, tổng giá trị các đợt phát hành còn lưu hành là khoảng 7.500 tỷ đồng. Trong đó, mục đích phát hành lô trái phiếu 6.000 tỷ năm 2020 là “nhằm tăng quy mô vốn, thực hiện các chương trình đầu tư và cơ cấu lại khoản nợ”. Tuy nhiên, kể sau khi phát hành trái phiếu huy động vốn, Quang Thuận gần như không có khoản đầu tư nào lớn với doanh thu và lợi nhuận đì đẹt như đề cập ở trên.

Tới thời hạn thanh toán lãi của lô trái phiếu năm 2018 (hạn ngày 27/12/2022), Quang Thuận công bố không thanh toán tiền lãi. Tương tự, với lô trái phiếu phát hành năm 2020, tới hạn thanh toán lãi ngày 28/2/2023, Quang Thuận cũng không chi ra hơn 312 tỷ đồng.

Tại buổi làm việc (tháng 3/2023) với trái chủ, đại diện Quang Thuận nói không đủ nguồn tiền để thanh toán. Lý do được đổ cho rằng, nguồn tiền theo phương án kinh doanh phát hành trái phiếu gặp khó khăn do ảnh hưởng tiêu cực của thị trường bất động sản. Nguồn tiền thu từ hoạt động kinh doanh thông thường hiện chưa bù đắp đủ cho khả năng trả lãi định kỳ; Tài sản lại đang bị phong tỏa do có liên quan đến Vạn Thịnh Phát, nên việc kinh doanh cũng gặp nhiều ảnh hưởng.

Tình hình kinh doanh của Quang Thuận 6 tháng năm 2023.

Đáng chú ý, mới đây, Bộ Công An đã phát đi thông báo tìm bị hại mua hàng chục nghìn tỷ đồng trái phiếu của Vạn Thịnh Phát và các đối tượng liên quan gồm Quang Thuận.

Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Từ năm 2018 đến năm 2020, các đối tượng có liên quan tại Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Công ty CP Tập đoàn Đầu tư An Đông, Công ty CP Đầu tư Quang Thuận, Công ty CP Dịch vụ Thương mại TP. Hồ Chí Minh, Công ty CP Đầu tư và phát triển Sunny World và các tổ chức khác đã có hành vi gian dối, làm trái quy định của pháp luật tạo lập 25 gói trái phiếu mã: ADC-2018.09, ADC-2018.09.1, ADC-2019.01, QT-2018.12.1, SNWCH1823001 và 20 mã số hiệu từ SET.H2025.01 đến SET.H2025.20 với tổng giá trị 30.081 tỷ đồng để bán cho người mua (các trái chủ), huy động tiền và chiếm đoạt.

Để phục vụ yêu cầu điều tra vụ án, đảm bảo quyền lợi của người bị hại theo quy định của pháp luật, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị:

Người bị hại còn dư nợ trái phiếu của 25 gói trái phiếu mã: ADC 2018.09, ADC-2018.09.1, ADC-2019.01, QT-2018.12.1, SNWCH1823001 và 20 mã số hiệu từ SET.H2025.01 đến SET.H2025.20 do 04 Công ty nêu trên phát hành, khẩn trương đến Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC03) Công an các tỉnh/thành phố (nơi người bị hại cư trú hoặc nơi phát sinh hợp đồng mua bán trái phiếu) phối hợp làm việc, cung cấp thông tin, tài liệu, hợp đồng liên quan đến việc mua bán trái phiếu hoặc chuyển đơn đề nghị để được xem xét giải quyết, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp.

Đầu tư Quang Thuận được thành lập năm 2001, hoạt động chính trong lĩnh vực bất động sản và có trụ sở tại TP. HCM. Chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc của Đầu tư Quang Thuận hiện tại là ông Huỳnh Ngọc Phát, sinh năm 1984.

Năm 2014, doanh nghiệp bất ngờ tăng vốn mạnh từ 150 tỷ đồng lên 1.100 tỷ đồng cùng với sự xuất hiện của các cổ đông họ Trương như Trương Chí Trung (1,45% vốn), Trương Mễ (4,82% vốn), Trương Lập Hưng (0,96% vốn), Trương Huệ Vân (0,96% vốn). 3 cổ đông lớn nắm tổng cộng 89,45% vốn Đầu tư Quang Thuận là Ngô Thanh Lan, Mohamed Lâm Minh Thông và Trần Thị Mai Trinh.

Trong đó, Trương Huệ Vân, Trương Lập Hưng là các lãnh đạo cao cấp trong HĐQT của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát do bà Trương Mỹ Lan làm Chủ tịch HĐQT.

Từ đó đến nay, Đầu tư Quang Thuận đã trải qua nhiều đợt tăng vốn. Mới đây nhất, trong tháng 8/2020, doanh nghiệp công bố đã tăng vốn điều lệ từ 2.610 tỷ đồng lên 3.000 tỷ đồng và không có điều chỉnh danh sách cổ đông kèm theo.