Quảng Trị đối thoại, gỡ khó cho các dự án trọng điểm

Chiều 9/7, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Trần Phong đã chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành, địa phương liên quan và đại diện các doanh nghiệp đầu tư lớn trên địa bàn, gồm: Công ty TNHH Capella Quảng Bình, Công ty Cổ phần Đầu tư Capella Quảng Trị, Công ty Cổ phần Liên doanh Cảng quốc tế Mỹ Thủy (MTIP). Trọng tâm buổi làm việc là lắng nghe, đối thoại và tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai các dự án đầu tư trọng điểm tại tỉnh.

TẬP TRUNG THÁO GỠ CHO DỰ ÁN CẢNG MỸ THỦY

Tại buổi làm việc, đại diện Công ty MTIP báo cáo tiến độ triển khai Dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng Mỹ Thủy tại xã Mỹ Thủy. Đây là một trong những dự án hạ tầng cảng biển lớn nhất tại Quảng Trị với tổng quy mô 685 ha, gồm 10 bến cho tàu đến 100.000 DWT, tổng vốn đầu tư 15.000 tỷ đồng. Riêng giai đoạn 1 của dự án (2023 – 2027), MTIP triển khai xây dựng 4 bến tàu với tổng vốn gần 5.902 tỷ đồng và dự kiến đưa vào khai thác cuối quý I/2026.

Đến nay, doanh nghiệp đã hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 với 133,46 ha trên tổng số 133,67 ha được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đang tiếp tục thi công đồng bộ các hạng mục. Các hạng mục mở rộng giai đoạn 1 (43,44 ha), giai đoạn 2 và 3 (145,09 ha) cũng đang được triển khai giải phóng mặt bằng, kiểm kê tài sản.

Đại diện các nhà đầu tư tham dự buổi làm việc

Hai dự án liên quan khác do MTIP thực hiện là Dự án khu hậu cần sau cảng Mỹ Thủy (86 ha, vốn đầu tư 2.200 tỷ đồng) và Dự án tổ hợp phối trộn, phân loại, bảo quản than (156 ha, vốn đầu tư 4.140 tỷ đồng). Cả hai đều nhằm hoàn chỉnh chuỗi logistics, tăng năng lực trung chuyển, tiêu thụ than cho thị trường nội địa và xuất khẩu, đặc biệt là phục vụ nhu cầu nhập khẩu, tiêu thụ than của nước bạn Lào (dự kiến 10 triệu tấn/năm).

Hiện, các dự án này đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị thống nhất chủ trương khảo sát, nghiên cứu đầu tư và đang trong quá trình hoàn tất thủ tục pháp lý theo quy định.

ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ KHU CÔNG NGHIỆP CAPELLA

Bên cạnh các dự án cảng biển, hai khu công nghiệp lớn cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt tại buổi làm việc. Cụ thể, Dự án Khu công nghiệp Cam Liên tại xã Cam Hồng (diện tích 450 ha) do Công ty TNHH Capella Quảng Bình làm chủ đầu tư; và Dự án Khu công nghiệp Capella Quảng Trị tại xã Nam Cửa Việt (220,47 ha) do Công ty Cổ phần Đầu tư Capella Quảng Trị đầu tư.

Hiện tại, các chủ đầu tư đã hoàn thiện quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, và đang triển khai lấy ý kiến cộng đồng về phương án giải phóng mặt bằng.

Đại diện Công ty MTIP báo cáo tiến độ triển khai các dự án

Tại buổi làm việc, các doanh nghiệp cũng đề xuất UBND tỉnh Quảng TRị chấp thuận chủ trương đầu tư một số dự án mới nhằm mở rộng quy mô hoạt động, đồng thời bày tỏ mong muốn được hỗ trợ tháo gỡ các vướng mắc pháp lý để đẩy nhanh tiến độ.

Sau khi lắng nghe báo cáo từ doanh nghiệp và ý kiến từ các Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo sở, ngành, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Trần Phong khẳng định, quan điểm chung của tỉnh là “hết sức ủng hộ” các nhà đầu tư chiến lược, đồng thời yêu cầu các sở, ngành, chính quyền cấp xã phối hợp chặt chẽ để đẩy nhanh tiến độ triển khai.

Cụ thể, đối với Dự án Khu công nghiệp Cam Liên, ông Trần Phong chỉ đạo UBND xã Cam Hồng cùng các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, hoàn thành trong tháng 12/2025.

Đối với Dự án Khu công nghiệp Capella Quảng Trị, ông Phong yêu cầu nhà đầu tư chủ động phối hợp với UBND xã Nam Cửa Việt và các sở, ngành để nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục triển khai.

Riêng với Dự án Cảng Mỹ Thủy, Chủ tịch tỉnh Quảng Trị giao UBND xã Mỹ Thủy khẩn trương thành lập Hội đồng giải phóng mặt bằng mới, hoàn thành trước ngày 15/7/2025 để phối hợp đồng bộ cả 3 giai đoạn dự án. Đồng thời, các sở, ngành được yêu cầu rà soát lại các kết luận của Tỉnh ủy và UBND tỉnh nhiệm kỳ trước để đảm bảo tính thống nhất, kế thừa trong công tác chỉ đạo.

Về các kiến nghị khác của doanh nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị giao các sở, ngành, địa phương liên quan rà soát, tham mưu cụ thể để UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Riêng các dự án đang trong giai đoạn nghiên cứu, đề xuất chủ trương đầu tư, giao Sở Tài chính hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ theo quy định.