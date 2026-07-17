Quảng Trị dự kiến đấu giá 36 khu vực khoáng sản trong năm 2026

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam vừa chủ trì buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và Môi trường để nghe báo cáo tình hình quy hoạch khoáng sản và kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.
Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị, quy hoạch khoáng sản đã được tích hợp vào Quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và đang được triển khai theo đúng định hướng đã được phê duyệt.
Hiện toàn tỉnh có 472 mỏ, điểm quặng và điểm khoáng hóa được phát hiện, đăng ký quy hoạch, chủ yếu là các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường như đá, cát, sỏi và đất san lấp. Nguồn tài nguyên này cơ bản đáp ứng nhu cầu vật liệu phục vụ phát triển kết cấu hạ tầng và các công trình xây dựng trên địa bàn.
Việc tích hợp quy hoạch khoáng sản vào Quy hoạch tỉnh được đánh giá là tạo cơ sở pháp lý thống nhất cho công tác quản lý nhà nước, góp phần khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hướng tới phát triển bền vững. Tuy nhiên, công tác quản lý vẫn gặp một số khó khăn do chưa được bàn giao đầy đủ hồ sơ, bản đồ và danh mục các khu vực quy hoạch theo quyết định phê duyệt.
Để đáp ứng nhu cầu vật liệu cho các dự án trọng điểm, thời gian qua Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tham mưu UBND Quảng Trị tỉnh khoanh định một số khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với các mỏ đất làm vật liệu san lấp.
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có 151 giấy phép khai thác khoáng sản còn hiệu lực, trong đó có 20 giấy phép thuộc thẩm quyền cấp của Bộ Nông nghiệp và Môi trường và 131 giấy phép do UBND tỉnh Quảng Trị cấp.
Trên cơ sở rà soát quy hoạch và tổng hợp ý kiến của các sở, ngành, địa phương, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã xây dựng Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2026 với 36 khu vực, tổng diện tích hơn 477 ha, trình Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị xem xét, phê duyệt.
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị, việc đấu giá nhằm khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên theo quy hoạch; bảo đảm nguồn vật liệu phục vụ phát triển hạ tầng; đồng thời tăng cường tính công khai, minh bạch trong quản lý tài nguyên và tạo thêm nguồn thu cho ngân sách nhà nước.
Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam yêu cầu việc rà soát, hoàn thiện quy hoạch và triển khai kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản phải bảo đảm đồng bộ với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đáp ứng kịp thời nhu cầu vật liệu xây dựng cho các công trình, dự án trọng điểm.
Bên cạnh đó, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao tính công khai, minh bạch trong hoạt động cấp phép và đấu giá quyền khai thác khoáng sản; tăng cường ứng dụng chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên theo hướng chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả và bền vững.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị cũng giao các sở, ngành và địa phương khẩn trương triển khai các nhiệm vụ theo chức năng, tăng cường phối hợp, kịp thời tham mưu UBND tỉnh tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh, bảo đảm công tác quy hoạch, quản lý và khai thác khoáng sản trên địa bàn được thực hiện đúng quy định của pháp luật, phục vụ hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
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