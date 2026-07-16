Ninh Bình: Xuất nhập khẩu đạt trên 32,4 tỷ USD nhờ công nghiệp công nghệ cao

Nửa đầu năm 2026, hoạt động ngoại thương của tỉnh Ninh Bình ghi nhận những bước tăng trưởng vượt bậc, trở thành động lực quan trọng đóng góp vào bức tranh kinh tế chung của địa phương...

Hyundai là doanh nghiệp đóng góp lớn vào kim ngạch xuất nhập khẩu của Ninh Bình. Ảnh: Hyundai Thành Công.

Bằng việc tận dụng hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do (FTA) và sự bứt phá của các ngành công nghiệp mũi nhọn, kim ngạch xuất nhập khẩu của tỉnh tăng trưởng mạnh, mang về mức thặng dư thương mại ấn tượng.

XUẤT SIÊU HƠN 2 TỶ USD NHỜ ĐỘNG LỰC CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO

Thống kê trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất khẩu của Ninh Bình ước đạt 17,255 tỷ USD, tăng 52,3% so với cùng kỳ năm trước và đã hoàn thành 53,3% kế hoạch cả năm. Con số này phản ánh năng lực sản xuất nội tại đang phục hồi ổn định của các doanh nghiệp trên địa bàn. Đóng vai trò động lực tăng trưởng xuất khẩu chính là khối công nghiệp chế biến, chế tạo công nghệ cao khi ngành này duy trì mức tăng 27,68%.

Nhiều mặt hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh đạt mức tăng trưởng rất cao, tiêu biểu là máy tính xách tay tăng vọt 90,3%; xe ô tô tải tăng 35,4%; xe ô tô từ 10 chỗ trở lên tăng 13,6% và các nhóm sản phẩm linh kiện điện tử như mô-đun camera, màn hình cảm ứng giữ nhịp tăng 9,5%. Bên cạnh đó, các mặt hàng truyền thống như xi măng và clanhke cũng đóng góp tích cực vào chuỗi giá trị với mức tăng 10,3%.

Ở chiều ngược lại, tổng kim ngạch nhập khẩu của tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2026 ước đạt 15,222 tỷ USD, tăng 45,6% so với cùng kỳ năm trước. Việc nhập khẩu tăng chủ yếu tập trung ở nhóm hàng máy móc, trang thiết bị và nguồn nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI).

Như vậy, tính chung nửa đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Ninh Bình cán mốc hơn 32,4 tỷ USD. Cán cân thương mại tiếp tục duy trì trạng thái thặng dư thương mại, với mức xuất siêu 2,033 tỷ USD.

Để có được kết quả này, tỉnh đã triển khai hiệu quả chiến lược xuất nhập khẩu, hỗ trợ doanh nghiệp thực thi và khai thác ưu đãi từ các hiệp định thương mại tự do (FTA). Riêng trong sáu tháng qua, cơ quan chức năng địa phương đã thực hiện cấp phép trên 5.000 bộ Chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) ưu đãi sang các thị trường lớn và tiềm năng như Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Trung Quốc, các nước ASEAN và Liên minh châu Âu (EU).

CHỦ ĐỘNG ỨNG PHÓ THÁCH THỨC VÀ KHƠI THÔNG THỊ TRƯỜNG MỚI

Mặc dù đạt được những con số tăng trưởng ổn định, hoạt động ngoại thương của Ninh Bình trong nửa đầu năm cũng đối mặt với nhiều áp lực từ bối cảnh thế giới. Biến động thương mại toàn cầu, chi phí logistics và vận tải quốc tế tăng cao, cùng việc Mỹ áp mức thuế đối ứng lên một số hàng hóa xuất khẩu đã gây ra những tác động trực tiếp đến các doanh nghiệp dệt may, sản xuất kính hay phân bón. Minh chứng rõ nét là dòng sản phẩm quần áo các loại giảm nhẹ 0,6% và đạm urê giảm 6,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Để bảo vệ đà tăng trưởng và hỗ trợ doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu, trong những tháng cuối năm, tỉnh Ninh Bình xác định sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại. Địa phương tập trung phổ biến sâu rộng các quy tắc xuất xứ để doanh nghiệp chủ động ứng phó với các rào cản kỹ thuật của các nước nhập khẩu, đồng thời hỗ trợ tìm kiếm thêm các nguồn cung nguyên liệu ổn định. Mục tiêu chính là đa dạng hóa chuỗi sản xuất, bảo đảm chất lượng sản phẩm và quảng bá thương hiệu hàng hóa địa phương ra các thị trường quốc tế mới.