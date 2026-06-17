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Quảng Trị: Tìm kiếm giải pháp phát triển nông nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Nguyễn Thuấn

17/06/2026, 09:31

Cuộc thi “Sáng tạo Khoa học Kỹ thuật trong phát triển kinh tế nông nghiệp, thích ứng biến đổi khí hậu” tỉnh Quảng Trị lần thứ nhất năm 2026 không chỉ tìm kiếm các ý tưởng sáng tạo mà còn hỗ trợ hiện thực hóa những giải pháp khả thi, góp phần thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu...

Ban Tổ chức nhấn nút khởi động Cuộc thi
Ban Tổ chức nhấn nút khởi động Cuộc thi

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị vừa công bố Cuộc thi “Sáng tạo Khoa học Kỹ thuật trong Phát triển kinh tế nông nghiệp, thích ứng biến đổi khí hậu” tỉnh Quảng Trị lần thứ nhất năm 2026 với tổng giá trị giải thưởng hơn 1,15 tỷ đồng.

Ông Trần Quốc Tuấn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi, cho biết điểm khác biệt của cuộc thi lần này không chỉ dừng lại ở việc tìm kiếm các ý tưởng hay mà còn đồng hành cùng tác giả để đưa những ý tưởng xuất sắc vào thực tiễn.

Theo đó, các nhóm, tổ chức có ý tưởng tham gia sẽ được Tổ tư vấn kỹ thuật của tỉnh gồm các chuyên gia trong lĩnh vực nông nghiệp, môi trường, tài chính và khoa học công nghệ hỗ trợ hoàn thiện giải pháp thành các kế hoạch triển khai cụ thể, có cơ sở khoa học và tính khả thi.

Thông qua cơ chế này, các sáng kiến từ cộng đồng có thể được hoàn thiện để tiếp cận các nguồn vốn từ ngân hàng, các chương trình mục tiêu quốc gia hoặc các nguồn hỗ trợ phát triển bền vững khác. Đây được xem là cầu nối quan trọng giúp rút ngắn khoảng cách từ ý tưởng đến triển khai thực tế.

Ban Tổ chức tiếp nhận các ý tưởng, sáng kiến, giải pháp và mô hình thuộc nhiều lĩnh vực như phát triển kinh tế nông, lâm, thủy sản bền vững; ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, cơ giới hóa, tự động hóa và chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp.

Bên cạnh đó là các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, quản lý hiệu quả tài nguyên đất, nước và bảo vệ môi trường; giảm phát thải khí nhà kính, phát triển nông nghiệp xanh, kinh tế tuần hoàn và tận dụng hiệu quả phụ phẩm nông nghiệp.

Cuộc thi cũng khuyến khích các giải pháp phát triển sinh kế bền vững, nâng cao vai trò của phụ nữ, thanh niên và cộng đồng trong phát triển nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu; xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc, thương mại điện tử, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị.

Đáng chú ý, lĩnh vực phát triển du lịch nông nghiệp, du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái gắn với bảo tồn văn hóa bản địa và khai thác hiệu quả tài nguyên nông nghiệp cũng nằm trong nhóm nội dung dự thi.

Đối tượng tham gia và cơ cấu giải thưởng
Đối tượng tham gia và cơ cấu giải thưởng

Ban Tổ chức cho biết cuộc thi đặc biệt ưu tiên sự tham gia của phụ nữ, thanh niên, đồng bào dân tộc thiểu số và các nhóm dễ bị tổn thương. Đây là những đối tượng thường xuyên chịu tác động trực tiếp của biến đổi khí hậu nhưng đồng thời cũng sở hữu nhiều kinh nghiệm thực tiễn, kiến thức bản địa và các sáng kiến phù hợp với điều kiện địa phương.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức đã trao đổi, làm rõ những nội dung liên quan đến cuộc thi cũng như công tác triển khai trong thời gian tới.

Theo Ban Tổ chức, ngoài việc tìm kiếm và hỗ trợ các giải pháp sáng tạo, cuộc thi còn hướng tới xây dựng các mô hình thực tiễn để làm cơ sở nghiên cứu, đề xuất các cơ chế khuyến khích đổi mới sáng tạo từ cộng đồng. Đây được xem là hướng tiếp cận mới, góp phần bổ sung những khoảng trống mà các chính sách hiện hành chưa có điều kiện bao phủ đầy đủ, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững và nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu tại Quảng Trị.

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