Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát

Trước đó, vào sáng cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2021-2026.

Chiều nay, Quốc hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua danh sách để bầu các nhân sự này bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Theo đó, 484/484 đại biểu tham gia (chiếm 96,99% tổng số đại biểu Quốc hội) tán thành thông qua Nghị quyết bầu bà Võ Thị Ánh Xuân làm Phó Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026.

Với chức danh Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, 478/478 đại biểu tham gia (chiếm 95,79% tổng số đại biểu Quốc hội), biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu ông Nguyễn Hòa Bình giữ chức danh này, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo quy định của Hiến pháp, ông Nguyễn Hòa Bình tuyên thệ nhậm chức Chánh án Tòa án nhân dân tối cao trước Quốc hội. Lễ tuyên thệ được phát thanh và truyền hình trực tiếp.

Với chức danh Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, 472/472 đại biểu tham gia (chiếm 94,59% tổng số đại biểu Quốc hội) biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu ông Lê Minh Trí giữ chức danh này, nhiệm kỳ 2021-2026.

Bà Võ Thị Ánh Xuân, 51 tuổi, quê tại An Giang, là cử nhân sư phạm hóa học. Bà là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11 (dự khuyết), 12, 13; đại biểu Quốc hội khóa 14, 15.

Trước khi bắt đầu sự nghiệp chính trị, bà Xuân là giáo viên phổ thông tại thị xã Long Xuyên, tỉnh An Giang. Sau đó, bà Xuân công tác 6 năm với vị trí chuyên viên nghiên cứu tổng hợp tại Văn phòng Tỉnh ủy An Giang.

Sau đó, bà giữ các chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ, Phó chủ tịch, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang; Phó trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang, tiếp đó là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Bí thư Thị ủy Tân Châu, tỉnh An Giang; Phó bí thư Tỉnh ủy An Giang.

Từ tháng 10/2015 đến tháng 4/2021, bà giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng đầu năm nay, bà Ánh Xuân tái cử Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa 13.

Ngày 6/4/2021, bà Võ Thị Ánh Xuân được Quốc hội khóa 14 bầu làm Phó Chủ tịch nước. Bà là một trong năm nữ Phó Chủ tịch nước liên tiếp được bầu kể từ năm 1992 - khi bà Nguyễn Thị Định làm Phó chủ tịch nước đầu tiên. Bà Võ Thị Ánh Xuân cũng là nữ Phó Chủ tịch nước trẻ tuổi nhất vào thời điểm nhậm chức khi mới 51 tuổi.

Ông Nguyễn Hòa Bình, 63 tuổi, quê tại Quảng Ngãi, là Phó Giáo sư, Tiến sĩ Luật, cử nhân An ninh, Ủy viên Trung ương khóa 11, 12, 13; Bí thư Trung ương Đảng khóa 12, 13; Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13; đại biểu Quốc hội khóa 13, 14, 15.

Ông Nguyễn Hòa Bình - Ảnh: Quochoi.vn

Ông từng giữ chức Phó Cục trưởng, Phó Bí thư Đảng ủy C15- Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an; Phó thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Từ năm 2008-2010, ông giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi và sau đó là Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Tháng 1/2011, ông Nguyễn Hòa Bình được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11. Tháng 7 cùng năm, ông được giữ chức Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao.

Tháng 1/2016, ông được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương khóa 12, ông được bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 12. Ngày 8/4/2016, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII đã bầu ông Nguyễn Hòa Bình giữ chức vụ Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại Đại hội 13 vừa qua, ông được bầu vào Bộ Chính trị khóa 13, Ủy viên Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 13.

Ông Lê Minh Trí, 61 tuổi, quê tại TP.HCM, là cử nhân An ninh, cử nhân Luật, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, 13; đại biểu Quốc hội khóa 14, 15.

Ông Lê Minh Trí - Ảnh: Quochoi.vn

Ông từng giữ chức Chủ tịch UBND quận 1 (TP.HCM); Phó Chủ tịch UBND TP.HCM; Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Tháng 1/2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, ông Lê Minh Trí được bầu vào Ban chấp hành Trung ương khóa 12.

Ngày 8/4/2016, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa 13 đã bầu ông giữ chức vụ Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại Đại hội 13 vừa qua, ông là một trong số các trường hợp đặc biệt Ủy viên Trung ương tái cử khóa 13.