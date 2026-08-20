Quốc hội thảo luận sửa Luật Đất đai, Nhà ở, Kinh doanh bất động sản và hợp nhất Luật Ngân sách

Ngày 19/8, Quốc hội tiến hành đợt 2 Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, xem xét nhiều nội dung quan trọng liên quan đến quản lý, sử dụng các nguồn lực của nền kinh tế.
Theo chương trình làm, Quốc hội dành thời gian xem xét 5 nội dung liên quan đến ngân sách nhà nước, đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản và các chương trình mục tiêu quốc gia.
Trong phiên họp buổi sáng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình về định hướng xây dựng dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất). Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội trình bày báo cáo ý kiến về nội dung này.
Tiếp đó, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình về định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai năm 2024.
Bộ trưởng Bộ Xây dựng trình bày các tờ trình về định hướng chính sách sửa đổi Luật Nhà ở năm 2023 và Luật Kinh doanh bất động sản.
Các cơ quan của Quốc hội cũng trình bày báo cáo ý kiến đối với các định hướng chính sách sửa đổi ba luật quan trọng liên quan trực tiếp đến đất đai và thị trường bất động sản.
Theo đó, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội trình bày báo cáo ý kiến về định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai năm 2024 và Luật Kinh doanh bất động sản. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội trình bày báo cáo ý kiến về định hướng chính sách sửa đổi Luật Nhà ở năm 2023.
Một nội dung khác được trình Quốc hội trong buổi sáng là việc tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia thành một Chương trình mục tiêu quốc gia. Bộ trưởng Bộ Tài chính, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày tờ trình; đại diện cơ quan của Quốc hội chủ trì thẩm tra trình bày báo cáo thẩm tra về nội dung này.
Sau khi nghe các tờ trình và báo cáo, từ 8 giờ 50 đến 10 giờ 50, Quốc hội thảo luận tại tổ về định hướng xây dựng dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất) và việc tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia thành một Chương trình mục tiêu quốc gia.
Từ 10 giờ 50 đến 11 giờ 30, các đại biểu Quốc hội chuyển sang thảo luận về định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai năm 2024, Luật Nhà ở năm 2023 và Luật Kinh doanh bất động sản.
Buổi chiều, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại tổ về ba nội dung này.
Như vậy, chương trình làm việc ngày 19/8 tập trung vào hàng loạt định hướng chính sách lớn, trong đó nhóm nội dung về đất đai, nhà ở và kinh doanh bất động sản được dành phần lớn thời gian thảo luận tại tổ trong cả buổi sáng và buổi chiều.
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