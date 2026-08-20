Mức lương hàng tháng tại các thành phố lớn trên thế giới

Dựa trên dữ liệu từ nền tảng dữ liệu trực tuyến về chi phí sinh hoạt và thu nhập Numbeo do ngân hàng Deutsche Bank công bố, đồ họa thông tin dưới đây so sánh mức lương ròng trung bình hàng tháng sau thuế thu nhập tại 69 thành phố lớn trên thế giới năm 2026. Toàn bộ số liệu được quy đổi sang USD.
Trong đó, Mỹ có 5 thành phố nằm trong top 10 nơi trả lương cao nhất. San Francisco đứng thứ hai toàn cầu với mức lương ròng trung bình 7.601 USD/tháng, chỉ sau Zurich. Bốn thành phố còn lại gồm Boston với 6.258 USD, New York 5.534 USD, Chicago 4.984 USD và Los Angeles 4.480 USD.
Trong nhóm 5 thành phố của Mỹ, San Francisco dẫn đầu với khoảng cách đáng kể. Mức lương thực nhận trung bình tại đây cao hơn New York 37% và cao hơn Los Angeles gần 70%.
Tuy nhiên, lương cao không nhất thiết đồng nghĩa với sức mua lớn hơn. Các số liệu này chỉ phản ánh thu nhập thực nhận sau thuế, chưa tính đến sự khác biệt về chi phí sinh hoạt. Nhiều thành phố trả lương cao nhất cũng nằm trong nhóm những nơi có mức sống đắt đỏ nhất thế giới.
Châu Âu cũng có 5 thành phố trong top 10, dẫn đầu là Zurich và Geneva. Mức lương giữa các thành phố trong khu vực chênh lệch rất lớn. Mức bình quân 8.363 USD/tháng tại Zurich cao gần gấp đôi London với 4.289 USD, cao hơn hai lần Paris với 3.622 USD và gấp hơn 5 lần Lisbon với 1.608 USD.
Sự chênh lệch cũng thể hiện rõ tại Nam Âu. Madrid với 2.509 USD, Barcelona 2.394 USD, Milan 2.216 USD và Rome 1.993 USD đều nằm ở nửa dưới bảng xếp hạng, dù đây là những trung tâm kinh tế và văn hóa lớn của châu Âu.
Tokyo có thứ hạng thấp hơn đáng kể so với vị thế là một trong những trung tâm kinh tế lớn nhất thế giới. Thủ đô Nhật Bản đứng thứ 39 trong số 69 thành phố được khảo sát, với mức lương ròng trung bình 2.394 USD/tháng.
Con số này khiến Tokyo xếp sau Dubai, Toronto, Berlin, Seoul và Auckland. Mức lương thực nhận trung bình tại Tokyo cũng chưa bằng 1/3 tại Zurich.
Tại châu Á, mức lương giữa các thành phố có sự phân hóa lớn. Singapore dẫn đầu khu vực với 3.975 USD/tháng, trong khi Seoul đạt 3.015 USD, Thượng Hải 1.708 USD và Bắc Kinh 1.561 USD.
Ở nhóm cuối bảng, mức lương thực nhận trung bình chưa tới 1.000 USD/tháng tại Bangalore, Mumbai, Delhi, Bangkok, Manila và Jakarta. Khoảng cách giữa Singapore và Jakarta lên tới hơn 9 lần, cho thấy sự chênh lệch rất lớn về thu nhập giữa các đô thị lớn của châu Á.
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