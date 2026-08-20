Thứ Năm, 20/08/2026
Menu

VnEconomy

Đặt mua ấn phẩm
VnEconomy
VnEconomy VnEconomy
Đặt mua ấn phẩm

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Multimedia

Ảnh
eMagazine
Podcast
Infographics

Liên hệ

  • VnEconomy Số 96-98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • VnEconomy 02437552050
Liên hệ quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Dân sinh

Tiêu điểm

Hạ tầng

Công nghệ & Startup

Menu
Điểm tin
Multimedia
Askonomy

Mức lương hàng tháng tại các thành phố lớn trên thế giới

Đ Đức Anh

Mức lương ròng sau thuế tại các thành phố lớn trên thế giới chênh lệch đáng kể, từ hơn 8.300 USD/tháng ở Zurich đến dưới 1.000 USD tại nhiều đô thị châu Á...

Dựa trên dữ liệu từ nền tảng dữ liệu trực tuyến về chi phí sinh hoạt và thu nhập Numbeo do ngân hàng Deutsche Bank công bố, đồ họa thông tin dưới đây so sánh mức lương ròng trung bình hàng tháng sau thuế thu nhập tại 69 thành phố lớn trên thế giới năm 2026. Toàn bộ số liệu được quy đổi sang USD.

VnEconomy

Trong đó, Mỹ có 5 thành phố nằm trong top 10 nơi trả lương cao nhất. San Francisco đứng thứ hai toàn cầu với mức lương ròng trung bình 7.601 USD/tháng, chỉ sau Zurich. Bốn thành phố còn lại gồm Boston với 6.258 USD, New York 5.534 USD, Chicago 4.984 USD và Los Angeles 4.480 USD.

Trong nhóm 5 thành phố của Mỹ, San Francisco dẫn đầu với khoảng cách đáng kể. Mức lương thực nhận trung bình tại đây cao hơn New York 37% và cao hơn Los Angeles gần 70%.

Tuy nhiên, lương cao không nhất thiết đồng nghĩa với sức mua lớn hơn. Các số liệu này chỉ phản ánh thu nhập thực nhận sau thuế, chưa tính đến sự khác biệt về chi phí sinh hoạt. Nhiều thành phố trả lương cao nhất cũng nằm trong nhóm những nơi có mức sống đắt đỏ nhất thế giới.

Châu Âu cũng có 5 thành phố trong top 10, dẫn đầu là Zurich và Geneva. Mức lương giữa các thành phố trong khu vực chênh lệch rất lớn. Mức bình quân 8.363 USD/tháng tại Zurich cao gần gấp đôi London với 4.289 USD, cao hơn hai lần Paris với 3.622 USD và gấp hơn 5 lần Lisbon với 1.608 USD.

Sự chênh lệch cũng thể hiện rõ tại Nam Âu. Madrid với 2.509 USD, Barcelona 2.394 USD, Milan 2.216 USD và Rome 1.993 USD đều nằm ở nửa dưới bảng xếp hạng, dù đây là những trung tâm kinh tế và văn hóa lớn của châu Âu.

Tokyo có thứ hạng thấp hơn đáng kể so với vị thế là một trong những trung tâm kinh tế lớn nhất thế giới. Thủ đô Nhật Bản đứng thứ 39 trong số 69 thành phố được khảo sát, với mức lương ròng trung bình 2.394 USD/tháng.

Con số này khiến Tokyo xếp sau Dubai, Toronto, Berlin, Seoul và Auckland. Mức lương thực nhận trung bình tại Tokyo cũng chưa bằng 1/3 tại Zurich.

Tại châu Á, mức lương giữa các thành phố có sự phân hóa lớn. Singapore dẫn đầu khu vực với 3.975 USD/tháng, trong khi Seoul đạt 3.015 USD, Thượng Hải 1.708 USD và Bắc Kinh 1.561 USD.

Ở nhóm cuối bảng, mức lương thực nhận trung bình chưa tới 1.000 USD/tháng tại Bangalore, Mumbai, Delhi, Bangkok, Manila và Jakarta. Khoảng cách giữa Singapore và Jakarta lên tới hơn 9 lần, cho thấy sự chênh lệch rất lớn về thu nhập giữa các đô thị lớn của châu Á.

Bài liên quan

Đọc bài theo từ khoá

lương VnEconomy lương hàng tháng VnEconomy lương trung bình VnEconomy San Francisco VnEconomy thành phố lớn VnEconomy thế giới VnEconomy Tokyo VnEconomy Zurich VnEconomy

Mới nhất trên VnEconomy

Đọc tiếp

Kinh tế UAE “vạ lây” từ chiến tranh Mỹ - Iran

Kinh tế UAE “vạ lây” từ chiến tranh Mỹ - Iran

Nền kinh tế Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đang chịu những tác động tiêu cực từ cuộc chiến tranh giữa Mỹ với Iran, khi nhiều người nước ngoài rút khỏi nước này và du khách hủy kế hoạch tới thăm...

Tổng thống Trump hoãn áp thuế quan 50% lên Canada

Tổng thống Trump hoãn áp thuế quan 50% lên Canada

Vào tối muộn ngày thứ Ba (18/8) theo giờ Mỹ, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tạm hoãn trong 3 ngày việc áp dụng mức thuế quan mới 50% lên hàng hóa Canada - biện pháp mà theo dự kiến ban đầu sẽ có hiệu lực từ ngày thứ Tư (19/8)...

VnEconomy Xem thêm
Kinh tế Chuyển động 24h Kinh doanh

Đừng bỏ lỡ

Multimedia

Đột phá thể chế năng lượng tạo lợi thế cạnh tranh

VnEconomy Đột phá thể chế năng lượng tạo lợi thế cạnh tranh

Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).

AI Điểm tin

VnE TV
Không gian ven biển là điểm nhấn trong hành trình nghỉ dưỡng tại Eureka Linh Trường

VnEconomy Du lịch “chữa lành” ở địa phương ngay gần Hà Nội

Giữa không gian biển xanh và núi Linh Trường, Khu nghỉ dưỡng Eureka Linh Trường Resort tại xã Hoằng Tiến, tỉnh Thanh Hóa mang đến một kỳ nghỉ kết hợp giữa nghỉ dưỡng, trải nghiệm thiên nhiên và chăm sóc sức khỏe. Không chỉ là nơi lưu trú ven biển, khu nghỉ dưỡng đang hướng tới một hành trình để du khách thư giãn, tái tạo năng lượng và tìm lại sự cân bằng sau những ngày bận rộn.

Dòng sự kiện

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

197 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy
VnEconomy