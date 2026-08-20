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Mua cổ phiếu không báo cáo, Tổng giám đốc Dược phẩm Trung ương I bị phạt tiền

H Hà Anh

Đồng thời, SSC cho biết hình thức xử phạt bổ sung là ông Tuấn bị đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán có thời hạn 18 tháng.

Sơ đồ giá cổ phiếu PBC trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu PBC trên TradingView.

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 460/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Nguyễn Đình Tuấn - thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco (mã PBC-UPCoM).

Theo đó, ông Tuấn bị phạt tiền 1,5% giá trị chứng khoán giao dịch thực tế tính theo mệnh giá (tương ứng 523.731.000 đồng đối với hành vi không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Cụ thể: ông Nguyễn Đình Tuấn – đã mua 3.491.540 cổ phiếu PBC, tương ứng 34.915.400.000 đồng theo mệnh giá ngày 28/4/2026 nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Đồng thời, SSC cho biết hình thức xử phạt bổ sung là ông Tuấn bị đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán có thời hạn 18 tháng theo quy định tại điểm b khoản 7 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 306/2025/NĐ-CP.

Mới đây, công ty đã nhận được một loạt đơn xin từ nhiệm của cán bộ công ty. Cụ thể: ông Nguyễn Đức Cảnh xin từ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng; ông Lê Đức Hoàng - thành viên HĐQT vì lý do cá nhân; ông Tô Thành Hưng xin từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT - Chủ tịch HĐQT; bà Nguyễn Thu Hà - thành viên HĐQT do chuyển đổi công việc; ông Nguyễn Đức Tiến xin từ nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát do chuyển hướng công việc.

Được biết, công ty đã chốt thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 vào ngày 3/9 tới nhằm thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS, bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS; các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật (Nội dung cụ thể sẽ được Công ty gửi tới từng cổ đông tại Thư mời họp). Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau và địa điểm tổ chức họp: Tại Cơ sở 2 xã Nội Bài - TP Hà Nội.

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