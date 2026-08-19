Thủ tướng yêu cầu hoàn thiện 12 dự án luật, tháo gỡ điểm nghẽn cho đầu tư, kinh doanh

Chiều 18/8, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 8/2026, cho ý kiến đối với 12 dự án luật, nghị quyết dự kiến trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 2.
Phát biểu khai mạc, Thủ tướng nhấn mạnh thời gian qua, Chính phủ và Quốc hội đã phối hợp chặt chẽ trong thể chế hóa các chủ trương lớn, đồng thời tập trung xử lý những vướng mắc, “điểm nghẽn” trong quy định pháp luật, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số.
KHÔNG ĐỂ PHÁT SINH “ĐIỂM NGHẼN” PHÁP LÝ MỚI
Tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI dự kiến diễn ra vào tháng 10/2026, Chính phủ dự kiến trình Quốc hội khoảng 40 dự án luật, nghị quyết và khối lượng này có thể tiếp tục được điều chỉnh, bổ sung. Theo Thủ tướng, nhiều dự án có nội dung phức tạp, đòi hỏi các bộ trưởng, trưởng ngành phải trực tiếp chỉ đạo, chuẩn bị kỹ để vừa bảo đảm tiến độ, vừa bảo đảm chất lượng.
Các dự án được Chính phủ xem xét tại phiên họp thuộc nhiều lĩnh vực trọng yếu như: thuế, chứng khoán, đầu tư; an ninh quốc gia, an ninh năng lượng, an ninh dữ liệu; y tế, an toàn thực phẩm; lao động, an sinh xã hội, bình đẳng giới; phòng cháy, chữa cháy và tổ chức thi hành pháp luật.
Trong đó, nhiều dự án sửa đổi đồng thời nhiều luật, tác động trực tiếp đến môi trường đầu tư, kinh doanh cũng như quyền và lợi ích của người dân, doanh nghiệp. Chính phủ yêu cầu đặc biệt chú trọng tính thống nhất, đồng bộ và khả thi của hệ thống pháp luật, gắn với đổi mới phương thức quản lý, phân cấp, phân quyền và chuyển đổi số.
Phiên họp đã xem xét 11 dự án luật và một nghị quyết, trong đó có các dự án sửa đổi quy định về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tài nguyên, chứng khoán, kế toán, kiểm toán độc lập, lao động, việc làm, bảo hiểm xã hội, điện lực và một số lĩnh vực y tế.
Chính phủ cũng xem xét Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.
Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành rà soát kỹ để nhận diện những quy định chồng chéo, mâu thuẫn hoặc có nguy cơ tạo ra xung đột, “điểm nghẽn” mới; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền nhưng phải gắn với nguồn lực, nhân lực và công cụ thực hiện.
Việc xây dựng luật cũng phải đi đôi với cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh; xác định rõ thời điểm có hiệu lực, điều khoản chuyển tiếp và chủ động chuẩn bị văn bản hướng dẫn, không để xảy ra khoảng trống pháp lý.
Kết luận phiên họp, Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng, trưởng ngành trực tiếp chỉ đạo tiếp thu tối đa ý kiến của thành viên Chính phủ, ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp; rà soát toàn diện để bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ và khả thi trước khi trình Quốc hội.
RÀ SOÁT THUẾ, CHỨNG KHOÁN, ĐIỆN LỰC VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI
Đối với dự án sửa đổi Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Thủ tướng yêu cầu bảo đảm đồng bộ với pháp luật về đất đai, giáo dục và các quy định liên quan.
Những chính sách tác động trực tiếp đến nghĩa vụ tài chính của tổ chức, cá nhân phải được đánh giá đầy đủ, quy định rõ ràng, minh bạch và khả thi. Chính sách thuế cần đơn giản, dễ áp dụng; đồng thời nghiên cứu mức ưu đãi phù hợp đối với doanh nghiệp cung cấp suất ăn trường học.
Với Luật Thuế tài nguyên, Thủ tướng yêu cầu rà soát các quy định về đối tượng chịu thuế, sản lượng, giá tính thuế và thuế suất, bảo đảm minh bạch, khả thi; đồng thời tăng phân cấp, cắt giảm thủ tục hành chính và nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên, khoáng sản.
Đối với Luật Chứng khoán, yêu cầu đặt ra là tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và nhà đầu tư, đồng thời phát triển thị trường chứng khoán an toàn, minh bạch, trở thành kênh huy động vốn hiệu quả cho nền kinh tế.
Thủ tướng lưu ý việc sửa luật không được tạo khoảng trống pháp lý, ảnh hưởng đến an toàn thị trường cũng như quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.
Với Luật Kế toán và Luật Kiểm toán độc lập, các quy định sửa đổi phải góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, kỷ luật tài chính và tháo gỡ các vướng mắc trong thực thi, nhất là trên môi trường điện tử.
Đối với Luật Bảo hiểm xã hội, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục rà soát quy định về đối tượng tham gia theo hướng mở rộng diện bao phủ, phù hợp với xu hướng phát triển; bảo đảm chính sách rõ ràng, ổn định, khả thi và thuận lợi cho người lao động, người sử dụng lao động và cơ quan thực thi.
Các quy định liên quan Hội đồng Quản lý Bảo hiểm xã hội cũng phải được nghiên cứu nhằm bảo đảm an toàn, phát huy hiệu quả Quỹ Bảo hiểm xã hội, tăng tính công khai, minh bạch.
Với Luật Điện lực, Thủ tướng yêu cầu sửa đổi đồng bộ các quy định nhằm bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, phục vụ mục tiêu tăng trưởng hai con số và phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.
Luật cần làm rõ nguyên tắc xử lý một số vấn đề được nhà đầu tư quan tâm như giải tỏa công suất, giá mua điện, đơn vị mua điện; đồng thời nâng cao trách nhiệm của Bộ Công Thương trong bảo đảm tiến độ các dự án điện theo quy hoạch.
Đối với các luật thuộc lĩnh vực y tế, Thủ tướng yêu cầu rà soát các quy định nhằm cắt giảm chi phí trung gian, để thuốc và thiết bị y tế đến tay người bệnh với giá thành thấp nhất.
Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành khẩn trương tổng rà soát hệ thống pháp luật, chủ động nhận diện và xử lý các quy định mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập; đặc biệt rà soát những quy định liên quan đến Luật Đất đai dự kiến tiếp tục được sửa đổi, bổ sung.
Đồng thời, các bộ trưởng, trưởng ngành phải chủ động chuẩn bị từ sớm các dự án luật dự kiến trình Kỳ họp thứ 2, không để dồn công việc vào sát kỳ họp, bảo đảm các luật, nghị quyết sau khi được thông qua có thể triển khai ngay khi có hiệu lực.
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