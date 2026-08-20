Giá vàng tăng bùng nổ sau tuyên bố của Bộ Tài chính Mỹ

Giá vàng thế giới tăng gần 200 USD/oz trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (19/8), đạt mức cao nhất trong gần 3 tháng, sau khi Bộ Tài chính Mỹ bất ngờ tuyên bố tăng thanh khoản cho thị trường - động thái khiến lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và tỷ giá đồng USD đồng loạt giảm mạnh.
Quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust mua ròng gần 10 tấn vàng trong phiên này.
Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York đạt 4.524 USD/oz, tăng 189 USD/oz so với mức giá chốt của phiên ngày hôm trước, tương đương tăng 4,4% - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.
Giá bạc giao ngay đạt 67,14 USD/oz, tăng 3,74 USD/oz, tương đương tăng 5,9%.
Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao tháng 12/2026 tăng 2,8%, chốt phiên ở mức 4.545,3 USD/oz.
Một tín hiệu kỹ thuật khả quan trong phiên là giá vàng giao ngay đã vượt qua ngưỡng trung bình động của 100 ngày là 4.381 USD/oz. Mức giá đóng cửa của vàng trong phiên này là cao nhất kể từ cuối tháng 5.
Cú bứt phá mạnh mẽ của giá vàng trong diễn ra khi thị trường trái phiếu kho bạc Mỹ phục hồi sau phiên bán tháo ngày hôm trước, khiến lợi suất sụt giảm. Tỷ giá đồng USD giảm mạnh cũng là một nguồn hỗ trợ tích cực cho giá vàng.
Những chuyển động này diễn ra sau khi Bộ Tài chính Mỹ tuyên bố sẽ tăng gấp đôi mức hỗ trợ thanh khoản cho thị trường thông qua hoạt động mua lại các trái phiếu kho bạc Mỹ có kỳ hạn dài.
Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 30 năm giảm hơn 10 điểm cơ bản, còn 5,184%. Lợi suất của kỳ hạn 10 năm giảm hơn 6 điểm cơ bản, còn 4,637%. Trước đó, vào hôm thứ Ba, lợi suất của kỳ hạn 30 năm có lúc tăng vượt 5,33%, mức cao nhất kể từ tháng 6/2007.
Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác giảm 0,9%, còn hơn 98,8 điểm.
“Những gì diễn ra trong phiên này hoàn toàn nằm ngoài kỳ vọng. Tôi đang rất lạc quan về triển vọng tăng của giá vàng do lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn dài giảm mạnh, vì lợi suất giảm như thế sẽ kéo đồng USD giảm theo”, chuyên gia Robert Gottlieb, người từng giữ vị trí trưởng bộ phận kim loại quý của công ty Koch Supply and Trading, nói với hãng tin Reuters.
Gần đây, giá vàng đã nhận được lực hỗ trợ tích cực khi các số liệu kinh tế yếu của Mỹ củng cố khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) không tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9. Động thái tăng thanh khoản cho thị trường mà Bộ Tài chính Mỹ đưa ra vào ngày 19/8 là một “cú huých” khiến lực hỗ trợ cho giá vàng được khuếch đại.
Trong một báo cáo, ngân hàng đầu tư TD Securities nhận xét tuyên bố của Bộ Tài chính Mỹ mang tới cho vàng “một luồng sinh khí mới”.
“Giá vàng đã có dấu hiệu chững lại trong mấy ngày gần đây, nhưng dòng vốn đầu tư vào vàng có thể nhanh chóng quay trở lại khi thị trường trái phiếu kho bạc Mỹ được tăng thanh khoản, Fed bỏ qua tác động lạm phát từ cú sốc giá năng lượng, và rủi ro kinh tế Mỹ rơi vào đình lạm phát càng lớn. Tất cả những yếu tố này đều chỉ báo tới lãi suất thực thấp hơn”, báo cáo của TD Securities có đoạn viết.
Biên bản cuộc họp ngày 28-29/7 của Fed được công bố vào ngày thứ Tư cho thấy “một số” quan chức Fed sẵn sàng tăng lãi suất và “nhiều” vị khác cho rằng việc tăng lãi suất có thể là cần thiết nếu lạm phát không giảm về mục tiêu 2%.
Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, thị trường lãi suất tương lai đang đặt cược khả năng 65% Fed giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp ngày 15-16/9.
Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng 9,5 tấn vàng trong phiên này, nâng khối lượng nắm giữ lên gần 1.034,7 tấn vàng. Mua ròng mạnh mẽ là xu hướng của quỹ từ đầu tháng 8 tới nay.
Đầu giờ sáng nay (19/8) tại thị trường châu Á, giá vàng và giá bạc giằng co nhẹ quanh ngưỡng đóng cửa phiên Mỹ.
Lúc 7h15 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm gần 0,2% so với đóng cửa phiên Mỹ, giao dịch ở mức hơn 4.516 USD/oz. Giá bạc giao ngay tăng 0,2%, đạt 67,3 USD/oz.
Mức giá trên của vàng giao ngay tương đương khoảng 143,5 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, tăng 5,4 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua.
Cùng thời điểm trên, website của Vietcombank báo giá USD ở mức 25.960 đồng (mua vào) và 26.370 đồng (bán ra), giảm 10 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng hôm qua.
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