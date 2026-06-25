Quỹ đầu tư của Oman lần đầu rót vốn vào lĩnh vực du lịch tại Việt Nam

VOI, đơn vị đầu tư và quản lý tài sản của Cơ quan Đầu tư Oman (OIA) tại Việt Nam, cùng một số nhà đầu tư quốc tế rót vào Công ty Cổ phần Vinpearl (HoSE: VPL) 255 triệu USD, tương đương khoảng 6.700 tỷ đồng.

Cơ quan Đầu tư Oman (OIA) vừa thông qua Quỹ đầu tư Việt Nam - Oman (VOI) để thực hiện khoản đầu tư chiến lược vào Vinpearl bằng hình thức mua cổ phần ưu đãi cổ tức chuyển đổi (CDPS). SeaTown Holdings, một công ty đầu tư thuộc Temasek (Singapore), cũng tham gia thương vụ huy động vốn lớn trong nhiều năm qua của Vinpearl.

Việc lựa chọn cấu trúc cổ phần ưu đãi cổ tức chuyển đổi giúp cân bằng lợi ích giữa doanh nghiệp phát hành và nhà đầu tư.

Đây là lần đầu tiên VOI đầu tư vào một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ du lịch - nghỉ dưỡng sau 18 năm hoạt động tại Việt Nam. Động thái này cho thấy sự mở rộng danh mục của quỹ sang các ngành hưởng lợi trực tiếp từ tăng trưởng tiêu dùng và sự hồi phục của du lịch.

Theo đại diện VOI, Việt Nam là một trong những nền kinh tế năng động trong khu vực với tiềm năng phát triển dài hạn lớn. Trên cơ sở đó, quỹ tiếp tục mở rộng trọng tâm đầu tư sang những lĩnh vực mới và doanh nghiệp có dư địa tăng trưởng cao, mà Vinpearl chính là minh chứng tiêu biểu.

“Vinpearl là một trong những nền tảng du lịch và nghỉ dưỡng hàng đầu Việt Nam, có vị thế thuận lợi để hưởng lợi từ sự gia tăng của tiêu dùng nội địa, lượng khách quốc tế ngày càng tăng và đà phát triển mạnh mẽ của ngành du lịch”, đại diện VOI nhận định.

Khoản đầu tư vào Vinpearl khẳng định chiến lược đầu tư dài hạn của VOI trong việc kiến tạo giá trị bền vững cho các bên liên quan và cộng đồng. Ảnh: Vinpearl.

VOI là liên doanh giữa Ủy ban Đầu tư Vương quốc Oman và Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC), được thành lập vào năm 2008. Quỹ đóng vai trò cầu nối cho dòng vốn giữa Oman, khu vực Vùng Vịnh và Việt Nam.

Trong suốt 18 năm hoạt động, VOI đã đồng hành cùng các cơ quan chức năng Việt Nam triển khai hiệu quả nhiều sáng kiến hợp tác, đồng thời đầu tư vào các lĩnh vực then chốt như giáo dục, y tế, năng lượng tái tạo cùng các khoản đầu tư hướng tới phát triển bền vững và an sinh xã hội.

VOI đã triển khai các dự án tiêu biểu như: đầu tư vào hệ thống trường liên cấp nhằm hỗ trợ giáo dục Việt Nam; các bệnh viện lớn như Vinmec và bệnh viện quy mô hơn 300 giường tại Đồng bằng sông Cửu Long phục vụ y tế cộng đồng địa phương; các dự án nước sạch như Nhà máy nước Sông Đuống, Sông Hậu, Công ty Nước Sài Gòn; và các dự án hạ tầng trọng điểm như cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận, TM14, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội bền vững.

VOI cũng là nhà đầu tư vào doanh nghiệp phát triển điện mặt trời áp mái – nền tảng đang dẫn đầu thị trường Việt Nam trong cung cấp giải pháp năng lượng tái tạo cho khu công nghiệp và doanh nghiệp sản xuất liên quan đến FDI. Khoản đầu tư vào Vinpearl một lần nữa khẳng định tầm nhìn dài hạn của VOI trong việc kiến tạo giá trị bền vững cho các bên liên quan và cộng đồng.

VOI đã đồng hành cùng các cơ quan chức năng Việt Nam triển khai nhiều sáng kiến hợp tác, cũng như đầu tư hiệu quả vào các lĩnh vực trọng điểm của nền kinh tế. Ảnh: Vinpearl.

Về phía Vinpearl, ban lãnh đạo doanh nghiệp cho biết khoản đầu tư từ các đối tác chiến lược VOI và Temasek giúp họ bổ sung nguồn lực để mở rộng quy mô hoạt động, tối ưu hiệu quả vận hành và nâng cao chất lượng dịch vụ, qua đó đóng góp tích cực vào sự phát triển của ngành du lịch Việt Nam và khu vực trong giai đoạn mới. Việc thu hút 255 triệu USD cũng cho thấy sự ghi nhận và tin tưởng của các tổ chức tài chính quốc tế đối với năng lực vận hành và triển vọng tăng trưởng của doanh nghiệp.

Được thành lập từ năm 2003, Vinpearl là thương hiệu du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi và giải trí hàng đầu Việt Nam. Trải qua hơn hai thập kỷ phát triển, Vinpearl đang vận hành 60 cơ sở tại 20 tỉnh, thành. Hệ sinh thái bao gồm hệ thống khách sạn và khu nghỉ dưỡng 5 sao với hơn 17.500 phòng; 16 công viên chủ đề VinWonders với đa dạng trò chơi, phù hợp mọi đối tượng, 6 sân golf đẳng cấp cùng 3 trung tâm Hội nghị và nhà hát đẳng cấp quốc tế VinPalace. Cùng với đó là 2 công viên chăm sóc và bảo tồn động vật bán hoang dã, 1 Học viện ngựa… Đặc biệt là các show diễn thực cảnh “triệu đô” ấn tượng, độc đáo tại các điểm đến như Nha Trang, Phú Quốc… thu hút hàng triệu lượt khách mỗi năm.