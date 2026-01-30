Quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất thế giới lãi gần 250 tỷ USD trong năm 2025

Quỹ Hưu trí Chính phủ Toàn cầu của Na Uy (GPFG) ghi nhận mức lãi 247 tỷ USD trong năm 2025 chủ yếu nhờ nhóm cổ phiếu công nghệ, tài chính và khai khoáng tăng giá mạnh trong năm qua...

Theo số liệu do công ty quản lý đầu tư Norges Bank Investment Management (NBIM) - đơn vị chịu trách nhiệm giám sát và quản lý đầu tư của GPFG - công bố ngày 29/1, quỹ này lãi 2,36 nghìn tỷ kroner Na Uy, tương đương 246,9 tỷ USD trong năm 2025.

Tính đến cuối năm 2025, tổng tài sản GPFG đang quản lý đạt 21,27 nghìn tỷ kroner Na Uy, tương đương khoảng 2,23 nghìn tỷ USD. Trong năm, quy mô tài sản của quỹ tăng 13,5 nghìn tỷ kroner Na Uy, tương đương khoảng 1,41 nghìn tỷ USD. Đây là mức tăng cao nhất trong một năm kể từ khi quỹ được thành lập vào thập niên 1990.

Mức sinh lời năm 2025 của Quỹ Hưu trí Chính phủ Toàn cầu của Na Uy (GPFG) thấp hơn 0,28 điểm phần trăm so với chỉ số tham chiếu - rổ chỉ số chuẩn do Bộ Tài chính Na Uy quy định để đánh giá hiệu quả đầu tư của quỹ. Rổ chuẩn này gồm phần cổ phiếu dựa trên FTSE Global All Cap và phần trái phiếu dựa trên các chỉ số của Bloomberg.

Trong đó, cổ phiếu chiếm khoảng 71% danh mục của quỹ và đạt mức sinh lời 19,3% trong năm ngoái.

NBIM quản lý GPFG thay mặt người dân Na Uy. Quỹ được lập từ thập niên 1990 để đầu tư phần tiền dư ra từ nguồn thu dầu khí - tức khoản ngân sách chưa cần dùng ngay - và hiện nắm cổ phần tại hơn 7.000 doanh nghiệp ở 60 quốc gia.

Các khoản đầu tư có giá trị lớn nhất của quỹ gồm cổ phiếu hãng chế tạo chip Nvidia (nắm cổ phần 1,3% tại công ty), Apple (1,2%), và Microsoft (1,3%).

“Nhóm cổ phiếu công nghệ, tài chính và vật liệu cơ bản là các trụ cột chính, đóng góp lớn vào lợi nhuận chung của quỹ”, ông Nicolai Tangen, Giám đốc điều hành NBIM, nhận xét với hãng tin CNBC.

Trong nhóm vật liệu cơ bản, GPFG nắm giữ cổ phiếu tập đoàn khai khoáng Fresnillo. Đây là mã tăng mạnh nhất trong chỉ số FTSE 100 của Anh trong năm 2025 với mức tăng 452,5% nhờ giá bạc cao kỷ lục và thương vụ thâu tóm công ty khai thác vàng Probe Gold.

Ở nhóm tài chính, quỹ nắm giữ cổ phiếu của nhiều ngân hàng lớn của Mỹ như Bank of America, JPMorgan Chase và Goldman Sachs, đồng thời đầu tư vào nhiều ngân hàng toàn cầu khác như Santander, UBS, HSBC và UniCredit. Nhóm ngân hàng châu Âu là một trong những nguồn mang lại lợi nhuận lớn cho nhà đầu tư trong vài năm gần đây.

Ngoài cổ phiếu, danh mục tài sản sinh lời cố định như trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi của quỹ đạt mức sinh lời 5,4% trong năm 2025, còn bất động sản không niêm yết đạt 4,4%. Danh mục hạ tầng năng lượng tái tạo đạt mức sinh lời 18,1% trong năm 2025.

Dù GPFG ghi nhận lợi nhuận dương trong năm 2025, một số quyết định đầu tư của quỹ vấp phải nhiều tranh cãi. Quỹ này từng hứng chịu chỉ trích từ một số nghị sĩ Đảng Cộng hòa tại Mỹ sau khi thoái hết vốn khỏi tập đoàn công nghiệp Mỹ Caterpillar vào năm ngoái.

Sau đó, Bộ trưởng Tài chính Na Uy Jens Stoltenberg khẳng định việc thoái vốn của GPFG “không phải là một quyết định mang tính chính trị”. Ông cũng nhấn mạnh quỹ này không có ý định rút khỏi Mỹ, nơi cổ phiếu chiếm 38,8% tổng danh mục của mình.

“Sự hiện diện của chúng tôi tại Mỹ phản ánh quy mô của thị trường Mỹ. Với một quỹ đầu tư dài hạn, đó là cách tiếp cận phù hợp nhất”, ông Stoltenberg phát biểu bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos, Thụy Sỹ tuần trước.