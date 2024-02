Quỹ ETF tái cơ cấu, VCB được kéo mạnh, thị trường đón phiên T+ nhẹ nhàng

Phiên giao dịch cuối tuần có sự trùng hợp giữa hoạt động tái cơ cấu danh mục của các quỹ ETF bám theo chỉ số sàn HoSE và phiên lượng hàng bắt đáy hôm giảm mạnh cuối tháng 1/2024 về tài khoản. Tuy nhiên thị trường không rung lắc quá nhiều dù thanh khoản tăng tới 34% so với hôm qua.

Thông thường hoạt động tái cơ cấu ETF sẽ dồn vào đợt ATC, nhưng hôm nay VN30 không thay đổi gì rõ rệt. Chốt đợt khớp lệnh liên tục VN30-Index đang giảm nhẹ 0,78 điểm và đóng cửa thành tăng 1,41 điểm. Trong một phiên tái cơ cấu thì biên độ này là rất nhỏ.

Các cổ phiếu vốn hóa lớn cũng có lệnh cân đối khá tốt và giá ít biên động. VN-Index đóng cửa giảm nhe 0,47 điểm, tốt hơn mức giảm cuối đợt khớp lệnh liên tục là -2,23 điểm. VCB có nhịp đảo chiều từ giảm 0,2% thành tăng 0,56%, thậm chí còn nhảy lên vị trí số 1 trong nhóm kéo điểm số, vượt qua cả FPT lẫn GVR, dù hai mã này tăng tương ứng 2,1% và 2,71%. Sức mạnh vốn hóa được thể hiện rất rõ.

VN30-Index chốt phiên với 10 mã tăng/16 mã giảm. Nếu so với phiên sáng thì mặt bằng giá blue-chips xuống thấp hơn, với 18 mã tụt giá, chỉ 9 mã tăng cao hơn. Tác động của giao dịch tái cơ cấu giúp HDB bật tăng 2,05% riêng chiều nay, đóng cửa trên tham chiếu 2,52%. MWG cũng tăng thêm 1,94%, chốt tăng 2,6%. ACB cũng thoát khỏi tham chiếu, tăng 0,96%. Nhóm chịu sức ép là SHB tụt 1,29% riêng chiều nay và đóng cửa giảm 1,29%. TPB giảm 1,96% so với tham chiếu và riêng buổi chiều giảm 1,69%. VPB cũng tụt dốc thêm 1,05% thành giảm chung cuộc 1,83%...

Các mã tăng giảm đã co kéo giúp chỉ số ổn định. Nhóm blue-chips và chỉ số không biến động giật cục thì các cổ phiếu vừa và nhỏ càng hưởng lợi. Độ rộng sàn HoSE cuối phiên không xấu hơn bao nhiêu so với phiên sáng, vẫn có 199 mã tăng/267 mã giảm. Nhóm tăng trên 1% suy yếu một chút, còn 62 mã, phiên sáng là 70 mã. Thanh khoản nhóm này chiếm gần 36% tổng khớp sàn HoSE, thấp hơn đáng kể so với thị phần 52% trong buổi sáng. Nguyên nhân là một số mã thanh khoản lớn đã yếu đi như SSI còn tăng 0,43%, DIG còn tăng 0,91%...

Nhiều cổ phiếu thanh khoản tăng cao chiều nay và giá co hẹp biên độ tăng cho thấy có lực xả nhất định.

Giao dịch vẫn rất sôi động trong nhóm hút dòng tiền từ sáng. NVL chiều nay khớp thêm gần 258,6 tỷ đồng nữa, nâng tổng giao dịch cả ngày lên 1.130,6 tỷ đồng chưa kể thỏa thuận. Tuy nhiên giá NVL đã tụt mất 1,19% so với phiên sáng, đóng cửa chỉ còn tăng 1,8%. PDR cũng suy yếu khoảng 1,24%, còn tăng 4,42% với thanh khoản chiều nay khoảng 210,2 tỷ đồng và tổng khớp cả phiên tới 967,3 tỷ đồng. Tính chung trong nhóm 62 mã tăng trên 1% lúc đóng cửa, có 14 mã giao dịch trên 100 tỷ đồng thanh khoản và rổ VN30 chỉ đóng góp 4 mã. Như vậy dòng tiền đã lan tỏa sang các cổ phiếu ngoài rổ VN30 rõ nét, thậm chí rổ này chỉ còn chiếm 34,8% tổng khớp sàn HoSE hôm nay, mức thấp nhất 23 phiên.

Ở nhóm giảm, chiều nay khá nhiều cổ phiếu tụt giá sâu hơn, không chỉ phản ánh ở độ rộng giảm nhiều hơn (267 mã so với 223 mã buổi sáng) mà còn có tới 80 mã giảm trên 1% (phiên sáng 50 mã). Một số chịu tác động mạnh trong phiên chiều như SHB thanh khoản 436,3 tỷ đồng, giá giảm 1,29%; PC1 thanh khoản 319,8 tỷ giá giảm 2,32%; VPB với 316,7 tỷ giá giảm 1,83%; DBC với 255,6 tỷ giá giảm 1,11%; TPB với 162,2 tỷ giá giảm 1,96%; VIB với 153 tỷ giá giảm 1,94%; HAG với 151 tỷ giá giảm 2,44%...

Dù vậy tổng thanh khoản của nhóm giảm mạnh trên 1% cũng chỉ chiếm 16,5% sàn HoSE, dồn đa số vào các mã kể trên. Khoảng 2/3 số cổ phiếu thuộc nhóm này thanh khoản dưới 10 tỷ đồng.

Tính riêng chiều nay giá trị khớp lệnh sàn HoSE tăng nhẹ 6,1% so với phiên sáng, đạt 9.036 tỷ đồng. Nếu bao gồm cả HNX, tổng khớp tăng 6,6% với gần 9.772 tỷ đồng. Nếu nhìn từ góc độ chiều nay là phiên hàng về tài khoản và tái cơ cấu ETF thì giao dịch này là khá nhỏ. Lượng hàng bắt đáy trị giá hơn 23 ngàn tỷ đồng chưa kể thỏa thuận hôm 31/1 về tài khoản hầu hết có lãi đã không xả nhiều.