Quỹ ngoại đầu tiên báo có lãi trong tháng 3 vừa qua

Trong báo cáo hiệu suất vừa công bố, Lumen Vietnam Fund cho biết quỹ đã có lãi 2,83% trong nửa đầu tháng 3 vừa qua, sau khi âm nặng hơn 8% vào tháng 2 trước đó.

Tuy vậy, mức này vẫn thấp so với mức tăng trưởng của chỉ số Vn-Index. Nguyên nhân do quỹ đã đánh giá thấp cổ phiếu nhóm ngân hàng và bất động sản, đây là hai lĩnh vực hoạt động có hiệu suất tốt nhất trong tháng 3 vừa qua. Dẫu vậy, việc lựa chọn cổ phiếu đúng đắn cũng giúp quỹ kéo gần khoảng cách chênh lệch so với chỉ số chung toàn thị trường.

Cụ thể, nhóm Bất động sản của quỹ ghi nhận mức tăng gần 7% so với lợi nhuận của toàn bộ nhóm ngân hàng. Tương tự, danh mục cổ phiếu ngân hàng của quỹ tăng 6,9% so với lợi nhuận ngành ngân hàng là 6,7%.

Lumen Vietnam Fund cho rằng do sự điều chỉnh mạnh và bất thường trong năm 2022, thị trường đã phản ánh hầu hết các rủi ro, một số cổ phiếu nhóm bất động sản giảm xuống mức thấp nhất kể từ ngày niêm yết.

Kể từ ngày 16/ 3, Tài chính, Bất động sản và Công nghiệp là ba lĩnh vực có phân bổ cao nhất trong danh mục đầu tư của LVF. Đối với lĩnh vực tài chính, quỹ ưu tiên các ngân hàng có tình hình tài chính lành mạnh và ít tham gia thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Với rủi ro nợ xấu thấp, những ngân hàng này sẽ tiếp tục tăng trưởng tốt cùng với sự hồi phục của nền kinh tế trong nước kinh tế.

Đối với lĩnh vực bất động sản, quỹ tập trung vào hai nhóm: các doanh nghiệp khu công nghiệp có quỹ đất lớn ở vị trí địa lý thuận lợi địa điểm hưởng lợi tốt nhất từ ​​xu hướng dòng vốn FDI vào Việt Nam và các công ty chuyên về dự án nhà ở xã hội (đây là nhóm được khuyến khích của chính phủ với nhiều cơ chế ưu đãi đặc biệt trong thời gian tới tương lai)

Đối với nhóm Công nghiệp, Lumen Vietnam Fund uy trì quan điểm tích cực đối với các công ty logistics, đặc biệt là những nước được hưởng lợi từ việc mở cửa trở lại của Trung Quốc và dòng vốn FDI vào Việt Nam.

"Khi chúng ta thấy sự khác biệt ngày càng tăng giữa các lĩnh vực, lựa chọn cổ phiếu phù hợp sẽ là động lực chính cho hiệu suất danh mục đầu tư trong trung và chạy dài", đại diện quỹ nhấn mạnh.

Top 10 cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục đầu tư quỹ lần lượt gồm: FPT, CTG, VRE, STB, GMD, PLX, HPG, LPB, BVH, VHM. Tương ứng, nhóm tài chính chiếm tỷ trọng lớn nhất 27,2%; tiếp theo là Công nghiệp 14,16%; Bất động sản 13,15%.

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam đã phát triển đáng kể trong những năm gần đây, tăng từ mức thấp 6% GDP năm 2017 lên 14,8% năm 2022. Bất chấp sự tăng trưởng này, thị trường trái phiếu doanh nghiệp của Việt Nam thấp hơn nhiều với 15% GDP so với khu vực các quốc gia khác, chẳng hạn như Malaysia với 54,3% GDP, Singapore với 34,3% GDP và Thái Lan với 25,5% GDP.

Tuy nhiên, vào năm 2022, do lãi suất tăng, những thay đổi pháp lý và các quy định chặt chẽ về hành vi sai trái, các đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp mới đã giảm -66% YoY xuống còn 255,2 nghìn tỷ đồng (10,7 tỷ USD, tương đương 14,8% GDP) trong đó bất động sản là lĩnh vực dẫn đầu, chiếm 44% dư nợ trái phiếu.

Sự gia tăng trái phiếu doanh nghiệp bất động sản là nguyên nhân chính khiến Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) thắt chặt cho vay lĩnh vực này như một nỗ lực ban đầu để kìm hãm bất động sản đầu cơ và kiểm soát các khoản nợ xấu tiềm tàng nhằm củng cố ổn định của ngành ngân hàng Việt Nam.

Quỹ cũng khẳng định chưa từng đầu tư vào trái phiếu của NVL vì nhiều lý do. Chính phủ đã ban hành nghị định mới, tổ chức phát hành trái phiếu có thể thỏa thuận với trái chủ để trả số tiền gốc và lãi bằng tài sản thay thế, ví dụ, bất động sản sản phẩm hoặc gia hạn hai năm đối với trái phiếu đáo hạn nếu được chấp thuận bởi trái chủ đại diện cho tối thiểu 65% trái phiếu đang lưu hành.

Sau đó, NVL đề xuất với các trái chủ một số phương án, bao gồm i) chuyển đổi thanh toán trái phiếu thành sản phẩm bất động sản và iii) mở rộng thanh toán trái phiếu đến mức tối đa 24 tháng với lãi suất ưu đãi. Tuy nhiên, chưa có cơ chế rõ ràng và chưa có kết quả cụ thể.