Quỹ ngoại Dragon Capital tiếp tục tăng tỷ lệ sở hữu tại TAL lên hơn 8%

Nhóm quỹ ngoại Dragon Capital vừa báo cáo thay đổi sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn lớn Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco (mã TAL-HOSE).

Cụ thể: nhóm quỹ liên quan đến Dragon Capital vừa tiếp tục gia tăng sở hữu tại Taseco Land từ hơn 28,48 triệu cổ phiếu, chiếm 7,9% lên hơn 28,93 triệu cổ phiếu, chiếm hơn 8% vốn TAL.

Theo đó, quỹ trực tiếp thực hiện giao dịch là Norges Bank mua 200.000 cổ phiếu và Vietnam Enterprise Investments Limited mua 250.000 cổ phiếu, giao dịch được thực hiện vào ngày 10/10.

Trước đó, TAL đã chào bán thành công 48,15 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho 15 nhà đầu tư với giá bình quân 31.000 đồng/cổ phiếu, thu về 1.492,55 tỷ đồng.

Trong đó, nhóm quỹ Dragon Capital đã chi 620 tỷ đồng để sở hữu 20 triệu cổ phiếu thông qua đợt chào bán riêng lẻ của TAL.

Tuy nhiên, trong ngày 13/10, bà Trần Thị Ngạn, vợ Phó Tổng Giám đốc Vũ Quốc Huy đăng ký bán 20.000 cổ phiếu, từ ngày 18/10-18/11 và bà Cao Thị Thu Hiền, em gái Phó Tổng Giám đốc Cao Thị Lan Hương đã đăng ký bán 57.750 cổ phiếu, từ ngày 16/10-15/11. Cả 2 người đều cho biết giao dịch được thực hiện để giải quyết nhu cầu cá nhân.

Được biết 311.850.000 cổ phiếu TAL chính thức giao dịch trên HOSE từ ngày 1/8 vừa qua với giá 25.500 đồng/cổ phiếu, còn hiện nay giá cổ phiếu này tăng lên mốc 50.000 đồng/cổ phiếu.

Kết thúc quý 2/2025, TAL ghi nhận lãi sau thuế tăng mạnh từ hơn 17 tỷ của quý 2/2024 lên hơn 60,6 tỷ vào quý 2/2025.

Theo VCSC, năm 2025, VCSC thận trọng dự báo doanh thu và lợi nhuận sau thuế của TAL đạt 4,2 nghìn tỷ đồng, tăng 149% so với cùng kỳ và 529 tỷ đồng, giảm 23% so với cùng kỳ từ mức nền cao của 2024, được đóng góp chủ yếu nhờ việc bàn giao dự án: Khu đô thị Central Riverside (15,7 ha); Khu đô thị Nghi Sơn Central Park (14,9 ha); Khu đô thị Central Square Phổ Yên (2,1 ha ) và Khu công nghiệp Đồng Văn III (223 ha).

Kết thúc quý 1/2025, TAL đã hoàn thành 9%/4% doanh thu và lợi nhuận sau thuế dự báo của VCSC. VCSC kỳ vọng lợi nhuận tăng tốc trong các quý tới nhờ tiến độ bán hàng và bàn giao các dự án được đẩy nhanh.

Cũng theo VCSC, TAL đặt mục tiêu đạt quỹ đất 5.000 ha vào 2030, tập trung tại các đô thị vệ tinh quanh “Vùng Thủ đô”, hứa hẹn hưởng lợi từ tiềm năng phát triển khu vực. Hiện, TAL đang giao dịch với P/B là 2,8 lần – cao hơn so với trung vị các công ty cùng ngành; phản ánh kỳ vọng của nhà đầu tư về tiềm năng tăng trưởng của công ty trong tương lai. Theo dự báo thận trọng của VCSC, P/E và P/B dự phóng 2025 của TAL đạt 19,8x/2,4x.

VCSC cũng cho biết yếu tố hỗ trợ đối với TAL là triển vọng tăng thanh khoản nhờ chuyển sàn và phát hành cổ phần; và lợi nhuận từ chuyển nhượng TTTM Landmark 55. Đồng thời, rủi ro đầu tư của công ty là thị trường bất động sản các tỉnh phục hồi chậm hơn dự kiến và rủi ro dòng tiền và lợi nhuận từ áp lực nợ vay.