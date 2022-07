Rà soát tổng mức đầu tư cao tốc Mỹ An – Cao Lãnh

Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh giai đoạn 1, sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Hàn Quốc, đang tiến hành lập báo cáo giữa kỳ nghiên cứu khả thi.

Cụ thể, để hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, cùng với việc rà soát tổng thể các quy hoạch liên quan trong khu vực, bảo đảm phù hợp quy hoạch của dự án, Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải yêu cầu Ban quản lý Dự án Mỹ Thuận (Ban Mỹ Thuận), đơn vị được giao chủ đầu tư, chỉ đạo tư vấn tiếp tục củng cố, hoàn thiện hồ sơ về số liệu dự báo nhu cầu vận tải trên tuyến chính và các tuyến nhánh nút giao nhằm xác định sự cần thiết đầu tư, quy mô, thời điểm đầu tư sao cho cho phù hợp.

Bộ Giao thông vận tải cũng yêu cầu Ban Mỹ Thuận nghiên cứu, kết hợp hài hòa các phương án tuyến phạm vi từ Km8 qua kênh Nguyễn Văn Tiếp A để đề xuất thêm phương án tuyến tối ưu, thuận lợi trong quá trình khai thác.

Về mặt kỹ thuật, công văn truyền đạt kết luận chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Duy Lâm nêu rõ Ban Mỹ Thuận phải đề nghị tư vấn rà soát các yếu tố kỹ thuật của tuyến Tân Thạnh - Mỹ An, đánh giá khả năng nâng cấp thành tuyến cao tốc theo quy hoạch để hoạch định phương án tuyến kết nối trong giai đoạn hoàn chỉnh.

Đồng thời, rà soát, đánh giá vùng hấp dẫn, lưu lượng vận tải khu vực thị trấn Mỹ An để đề xuất phương án nút giao theo từng giai đoạn phù hợp (nút giao đầu tuyến hoặc nút giao với đường tỉnh 846). Rà soát, cập nhật tiến trình áp dụng hình thức thu phí không dừng, kinh phí xây dựng và vận hành trạm thu phí.

Về độ tĩnh không thông thuyền, Bộ yêu cầu Ban Mỹ Thuận khẩn trương làm việc cụ thể với Cục Đường thủy nội địa iệt Nam để thống nhất bằng văn bản tĩnh không thông thuyền (6 m) đối với hai kênh Tư Bis và Nguyễn Văn Tiếp A. Phải phối hợp xin ý kiến đối với các nội dung có liên quan đến lĩnh vực quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Bình đồ hướng tuyến cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh trong tuyến quốc lộ N2 nối miền Đông Nam Bộ và miền Tây Nam Bộ không đi qua địa phận TP.HCM. Ảnh: Ban Mỹ Thuận.

Đối với giải pháp kỹ thuật triển khai dự án, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị đề xuất, lựa chọn phương án bảo đảm phù hợp với khả năng cung cấp vật liệu trong khu vực. Song song, nghiên cứu khả năng áp dụng phương án kết cấu cầu vòm thép đối với các cầu có khẩu độ nhịp lớn nhằm giảm chiều cao dầm, chiều dài toàn cầu và hạn chế chiều cao đắp phạm vi đầu cầu. Nghiên cứu, lựa chọn giải pháp xử lý đất yếu phạm vi đường hai đầu cầu bảo đảm hợp lý về kinh tế và kỹ thuật.

Về nguồn vốn, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Duy Lâm chỉ đạo tiếp tục rà soát, cập nhật tổng mức đầu tư của dự án. Cụ thể, Thứ trưởng yêu cầu Ban Mỹ Thuận, đơn vị tư vấn rà soát, có báo cáo giải trình, thuyết minh cụ thể, xác định rõ nguyên nhân dẫn tới tăng tổng mức đầu tư, hoàn thiện hồ sơ báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Điều này nhằm bảo đảm hoàn thành đồng bộ dự án đầu tư xây dựng tuyếncao tốc Mỹ An - Cao Lãnh với tuyến cao tốc Cao Lãnh - An Hữu, phát huy hiệu quả kết nối, trong trường hợp phải thực hiện các thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư do tăng tổng mức đầu tư của dự án.

Trước đó, vào tháng 01/2022, Bộ Giao thông vận tải đã có quyết định giao nhiệm vụ chủ đầu tư giai đoạn báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh giai đoạn 1 cho Ban Mỹ Thuận.

Quyết định này nêu rõ: “Ban quản lý Dự án Mỹ Thuận có trách nhiệm triển khai thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án theo quy định của pháp luật, bảo đảm chất lượng và tiến độ yêu cầu; đồng thời, phối hợp với Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc (Keximbank), các cơ quan liên quan trong việc quản lý và sử dụng vốn vay ODA theo quy định”.

Ngày 27/12/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định phê duyệt chủ trương về đầu tư dự án xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh giai đoạn 1 sử dụng vốn vay ODA của Hàn Quốc.

Theo đó, dự án có mục tiêu đầu tư xây dựng đường cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh giai đoạn 1, phát huy hiệu quả dự án kết nối khu vực trung tâm đồng bằng Mekong; hoàn thiện, kết nối tuyến N2, đường Hồ Chí Minh và tuyến đường cao tốc Bắc Nam phía tây. Dự án được đầu tư nhằm từng bước hoàn chỉnh mạng lưới giao thông đường bộ kết nối giao thông khu vực đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh Long An, Đồng Tháp nói riêng.