REE bị phạt và truy thu thuế hơn 2,1 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (mã REE-HOSE) thông báo nhận được Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế của Cục thuế TP.HCM.

Cụ thể: REE đã có hành vi khai sai các nội dung trong hồ sơ thuế giá trị gia tăng nhưng không dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp; và khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp.

Số tiền mà REE bị xử phạt là 251,36 triệu đồng; truy thu 1.256,8 triệu đồng và tiền chậm nộp thuế 615,46 triệu đồng. Như vậy, tổng số tiền mà REE bị phạt và truy thu thuế là hơn 2,1 tỷ đồng.

Cơ quan thuế lưu ý, số tiền chậm nộp tiền thuế được tính đến ngày 19/9/2025, vì vậy REE có trách nhiệm tự tính và nộp tiền chậm nộp tiền thuế kể từ sau ngày 19/9 đến thời điểm thực nộp số tiền thuế truy thu và phạt vào ngân sách nhà nước.

Theo báo cáo tài chính bán niên 2025 đã soát xét, REE ghi nhận lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 1.555 tỷ và lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đạt hơn 1.234 tỷ, tăng 47,94% so với cùng kỳ; còn lợi nhuận trên báo cáo riêng tăng 12,61% đạt hơn 620 tỷ đồng.

REE cho biết, lợi nhuận trên báo cáo tài chính riêng tăng 12,61% so với cùng kỳ là do doanh thu tài chính 6 tháng đầu năm 2025 tăng 114 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2024, chủ yếu là do cổ tức từ công ty con chuyển về không cùng thời điểm. Trong khi đó lợi nhuận từ hoạt động cho thuê giảm nhẹ, chủ yếu do Tòa nhà Etown 6 vẫn còn đang trong giai đoạn tăng dần tỷ lệ lắp đầy, dẫn đến hiệu quả lợi nhuận mảng thấp hơn so với cùng kỳ năm 2024 - tòa nhà Etown 6 vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện xây dựng cơ bản, chưa đi vào khai thác.

Còn lợi nhuận trên báo cáo hợp nhất tăng 47,94% so với cùng kỳ chủ yếu là do lợi nhuận từ mảng năng lượng tăng 307,8 tỷ đồng tương đương tăng 89,5% - trong đó ảnh hưởng chính từ lợi nhuận các công ty thủy điện tăng mạnh, nhờ điều kiện thủy văn thuận lợi tại hầu hết các khu vực, đặc biệt là miền Trung: Công ty CP Thủy Điện Vĩnh Sơn Sông Hĩnh; Công ty CP Thủy Điện Sông Ba Hạ...

Bên cạnh đó, mảng nước cũng tăng 35 tỷ so với cùng kỳ, chủ yếu là từ Công ty Nước sạch Sông Đà (VCW) do nhu cầu sử dụng nước tăng mạnh vào cao điểm mùa khô và giá nước điều chỉnh được duyệt đã giúp VCW cải thiện lợi nhuận đáng kế.

Ngoài ra, mảng bất động sản dự án cũng tăng so với cùng kỳ, đến từ việc ghi nhận kết quả hợp nhất vốn chủ sở hữu từ công ty liên kết công ty CP Địa ốc Sài Gòn tăng trưởng đáng kể và công ty thành viên REELAND đã hoàn thành việc chuyển nhượng lô đất ở cao tầng thuộc Dự án Bồ Xuyên Thái Bình.

Trong năm 2025, REE đặt mục tiêu doanh thu năm nay đạt 10.248 tỷ đồng, tăng hơn 22% so với năm 2024; và lợi nhuận sau thuế tăng 21,7%, lên mức 2.427 tỷ đồng.

Như vậy, kết thúc nửa đầu năm 2025 với lãi sau thuế đạt 1.555,5 tỷ đồng, công ty đã hoàn thành 64,1% so với kế hoạch năm.