Rung lắc “đón khách”, khối ngoại bán ròng gần 200 tỷ ở FPT

Thị trường tiếp tục giao dịch giằng co trong phiên sáng đầu tuần khi vẫn có nhiều nhà đầu tư muốn chốt lời sau phiên tăng đột biến vừa qua. Khoảng một phần ba thời gian VN-Index luẩn quẩn ở vùng đỏ nhưng biên độ giảm ở cả chỉ số lẫn cổ phiếu đều rất nhẹ.

Chốt phiên sáng VN-Index đã phục hồi thanh công vượt tham chiếu 2,51 điểm tương đương +0,2%. Chỉ số chạm đáy lúc 10h55 cũng chỉ giảm khoảng 1,5 điểm. Độ rộng tại đáy ghi nhận 171 mã tăng/169 mã giảm và kết phiên là 207 mã tăng/155 mã giảm.

Như vậy áp lực giảm giá không mạnh, độ rộng thậm chí còn thể hiện sự giằng co và cuối cùng bên mua thắng thế. Trong 155 mã còn đỏ, có 33 mã giảm hơn 1% nhưng đại đa số giao dịch cực kỳ nhỏ. FPT đang là mã nổi bật nhất với thanh khoản 418,3 tỷ đồng và giá giảm 1,67%. Cổ phiếu này chiếm hơn 62% tổng giá trị khớp lệnh của toàn nhóm.

FPT quay đầu điều chỉnh sau 6 phiên vượt lên trên đỉnh cao lịch sử. Áp lực chốt lời tăng kết hợp với dòng tiền mua suy yếu là nguyên nhân chính. Nhà đầu tư nước ngoài xả khoảng 36,7% tổng khối lượng giao dịch ở mã này. Giá trị bán ròng khoảng 195,5 tỷ đồng.

Ngoài FPT, nhóm giảm giá không có nhiều cổ phiếu đáng chú ý. Các mã có thanh khoản tương đối như CMG, HAH, DPM, SSB không mang tính đại diện mà chỉ là những trường hợp cụ thể. Trong toàn bộ 33 mã giảm sâu nhất thị trường sáng nay thì chỉ có 6 mã giao dịch được hơn 10 tỷ đồng.

Phía tăng giá tích cực hơn đáng kể, không chỉ độ rộng đã phục hồi vượt trội mà số mã tăng mạnh trên 1% cũng tới 86 mã. Nhóm này chiếm xấp xỉ 29% tổng thanh khoản sàn HoSE. Những cổ phiếu nổi bật là HAG tăng 5,46% khớp 220,5 tỷ; DXG tăng 2,54% khớp 162,2 tỷ; HDG tăng 2,32% với 107,5 tỷ; DIG tăng 1,2% với 85,3 tỷ; VIC tăng 1,19% với 79,6 tỷ… Nhóm tầm trung với thanh kém hơn nhưng giá tăng cực nóng là LDG, HCD, TDC, CTI, TTA, YEG, ABS, HTN, VTP, AGG… tăng từ 3% tới kịch trần.

Nhóm cổ phiếu blue-chips không nổi bật sáng nay, nhưng lại có tác dụng điều hòa dao động khá tốt. VN30-Index phục hồi yếu hơn VN-Index, chốt phiên sáng vẫn còn giảm nhẹ 0,14% nhưng độ rộng đã khá hơn với 16 mã tăng/10 mã giảm. FPT là lý do chính vì mã này rất lớn trong VN30-Index. Cụ thể, FPT lấy đi hơn 2,5 điểm trong chỉ số này nhưng chỉ làm VN-Index mất gần 0,9 điểm. Trong 10 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất của VN-Index cũng chỉ có 2 mã đỏ, ngoài FPT là TCB giảm 0,21%. Nhóm xanh cũng duy nhất VIC đáng chú ý, nhưng VCB, BID, CTG, HPG đều là các trụ lớn hàng đầu.

Thanh khoản sàn HoSE sáng nay giảm khoảng 33% so với sáng phiên trước chủ yếu là do tính đột biến theo quán tính của ngày thứ Sáu. So với phiên sáng hôm bùng nổ 5/12 thanh khoản sáng nay thậm chí còn cao hơn 5%. Nói cách khác, thanh khoản đang trở lại mức bình thường sau một ngày đột biến. Nhà đầu tư có lý do để thận trọng quan sát hơn vì chiều nay lượng hàng rất cao của phiên bùng nổ sẽ về tài khoản.

Nhà đầu tư nước ngoài cũng đang ghi nhận mức bán ròng khá cao 267,2 tỷ đồng trên sàn HoSE nhưng chủ yếu tập trung vào FPT. Chỉ riêng mã này đã lên tới 195,5 tỷ đồng. Ngoài ra chỉ còn vài mã khác bị bán đáng kể là DGC -28,2 tỷ, SSI -25,8 tỷ, CMG -17,4 tỷ, VNM -16,1 tỷ. Bên mua cũng chỉ có 2 mã đáng chú ý là DXG +21 tỷ và VHC +17,7 tỷ.

Sau phiên tăng ngỡ ngàng cuối tuần trước, thị trường đang cố gắng tìm kiếm sự ổn định ở mặt bằng giá cao hơn. Các nhà đầu tư muốn quan sát phản ứng của những người đã chấp nhận đuổi giá hôm 5/12. Thực ra cũng chỉ có những người mua buổi sáng hôm đó mới đang có lợi thế và thanh khoản phiên sáng ngày 5/12 cũng chỉ chưa tới 5,2 ngàn tỷ đồng.