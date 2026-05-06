Samsung tái lập mốc vốn hóa 1 nghìn tỷ USD

Bình Minh

06/05/2026, 09:54

Samsung là doanh nghiệp châu Á thứ hai đạt được cột mốc vốn hóa 1 nghìn tỷ USD, sau công ty sản xuất chip lớn nhất Đài Loan TSMC...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Samsung Electronics vừa đạt tới một cột mốc quan trọng, khi giá cổ phiếu của hãng có lúc tăng hơn 10% trong phiên giao dịch ngày hôm nay (6/5), đưa vốn hóa thị trường của gã khổng lồ chip này vượt qua mốc 1 nghìn tỷ USD.

Như vậy, Samsung là doanh nghiệp châu Á thứ hai đạt được cột mốc vốn hóa 1 nghìn tỷ USD, sau công ty sản xuất chip lớn nhất Đài Loan TSMC. Vốn hóa của TSMC hiện ở mức 2,05 nghìn tỷ USD.

Theo dữ liệu từ FactSet, Samsung lần đầu tiên vượt qua ngưỡng vốn hóa 1 nghìn tỷ USD vào ngày 26/2 nhưng sau đó đã trượt khỏi mốc này do cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran gây ra những cú giảm chóng mặt của thị trường chứng khoán Hàn Quốc.

Đợt tăng mới nhất của giá cổ phiếu Samsung diễn ra sau khi hãng công bố lợi nhuận quý 1/2026 đạt kỷ lục. Theo báo cáo được công bố vào tuần trước,, lợi nhuận hoạt động của hãng tăng hơn 8 lần so với cùng kỳ năm trước, lên 57,2 nghìn tỷ won, tương đương 39 tỷ USD, và doanh thu đạt mức kỷ lục 133,9 nghìn tỷ won, tương đương gần 90 tỷ USD.

Lợi nhuận hoạt động quý 1/2026 của Samsung thậm chí vượt qua lợi nhuận cả năm 2025 ước tính đạt 43,6 nghìn tỷ won.

Đà tăng giá cổ phiếu Samsung còn được thúc đẩy bởi thông tin từ hãng tin Bloomberg nói rằng Apple đã có các cuộc thảo luận sơ bộ với Samsung và Intel để sản xuất chip cho các thiết bị của Apple tại Mỹ, trong nỗ lực của “táo khuyết” nhằm mở rộng nguồn cung ngoài nhà cung cấp lâu năm là TSMC.

Cổ phiếu của SK Hynix, một đối thủ lớn của Samsung trong lĩnh vực chip, cũng tăng hơn 9% trong phiên sáng nay, góp phần đẩy chỉ số Kospi tăng hơn 5% và lần đầu tiên vượt qua mốc 7.000 điểm.

Doanh số bán chip bộ nhớ băng thông cao (HBM) đã giữ vai trò chủ lực trong việc thúc đẩy lợi nhuận của Samsung, nhưng công ty vẫn phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt trong thị trường HBM sau khi mất lợi thế ban đầu vào tay đối thủ SK Hynix.

Samsung đang nỗ lực thu hẹp khoảng cách với SK Hynix trong phân khúc bộ nhớ AI - một lĩnh vực đang phát triển với tốc độ nhanh chóng. Vào tháng 2, Samsung tuyên bố đã trở thành công ty đầu tiên trên thế giới bắt đầu sản xuất hàng loạt chip HBM4 và bắt đầu giao hàng cho các khách hàng mà hãng không tiết lộ danh tính.

HBM4 là thế hệ thứ sáu và mới nhất của công nghệ bộ nhớ băng thông cao. Các chip này được dự báo sẽ đóng vai trò quan trọng trong kiến trúc AI Vera Rubin sắp tới của Nvidia, nhằm cung cấp năng lượng cho các khối lượng công việc AI tiên tiến trong các trung tâm dữ liệu.

Theo trang tin Morningstar, nhu cầu mạnh mẽ liên quan đến chi tiêu cho cơ sở hạ tầng AI, kết hợp với nguồn cung hạn chế do giới hạn về công suất, đã đẩy giá chip bán dẫn và các chi phí đầu vào khác tăng cao, đặc biệt là ở Hàn Quốc.

