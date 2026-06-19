Thị trường carbon chuyển mình nhờ cú hích liên minh các "ông lớn" công nghệ, năng lượng
HHuy Tú
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Thị trường tín chỉ carbon tự nguyện vốn đang chìm trong khủng hoảng niềm tin vì nạn “tẩy xanh” (greenwashing) bất ngờ nhận được “cú hích” lớn khi hàng loạt tập đoàn công nghệ, năng lượng và tài chính toàn cầu đồng loạt gia nhập các liên minh cam kết mua hàng chục triệu tấn tín chỉ chất lượng cao...
Thị trường tín chỉ carbon tự nguyện
(VCM) đã trải qua giai đoạn khó khăn chưa từng có trong những năm gần đây.
Sau thời kỳ bùng nổ 2020- 2021, quy mô thị trường đã thu hẹp
hơn 2/3, khi làn sóng chỉ trích về chất lượng dự án và nỗi lo "tẩy
xanh" khiến các doanh nghiệp lớn thận trọng hơn trong việc mua bù trừ
carbon.
Theo BloombergNEF, lượng tín chỉ
doanh nghiệp mua năm 2025 chỉ đạt 153,5 triệu tấn CO₂, mức thấp nhất kể từ
2020. Nguyên nhân từ hàng loạt bê bối, điển hình là dự án bảo vệ rừng tại
Zimbabwe cung cấp tín chỉ cho Volkswagen, Gucci, Nestlé bị kết luận đa số tín
chỉ không mang lại lợi ích khí hậu thực sự.
Ngay cả các sáng kiến chính phủ
cũng vướng chỉ trích. Chương trình LEAF Coalition bị Amazon Watch gọi là
"chiêu trò tẩy xanh". Thương vụ 180 triệu USD giữa LEAF và bang Pará
(Brazil) đang bị kiện vì vi phạm luật địa phương.
Trong bối cảnh đó, hai liên minh mua sắm tín chỉ carbon quy mô lớn vừa ra mắt là ARC Coalition tại Singapore và Symbiosis Coalition với sự tham gia của các "ông lớn" công nghệ Mỹ. Những sáng kiến này được kỳ vọng sẽ tạo ra cú hích giúp thị trường phục hồi và phát triển bền vững hơn.
Giá tín chỉ giao ngay trung bình
năm 2025 chỉ đạt 4,8 USD/tấn, giảm 20% so với đỉnh 2023. Tuy nhiên, tín hiệu
tích cực xuất hiện: tín chỉ chất lượng cao nhất (Loại 1) tăng 25% lên 7,3 USD/tấn,
cho thấy rõ nhu
cầu dịch chuyển về phía các dự án minh bạch.
LIÊN
MINH 10 TRIỆU TẤN TÍN CHỈ VÀ CƠ CHẾ TÀI CHÍNH ‘PHA TRỘN’ MỚI
Tại Hội nghị thượng đỉnh GenZero
2026 vừa diễn ra ở
Singapore, một sáng kiến đa ngành do ngành công nghiệp dẫn đầu mang tên Action
for a Resilient Climate (ARC) Coalition chính thức ra mắt.
Liên minh tập hợp những tên tuổi hàng đầu đến từ nhiều
lĩnh vực: Tencent Holdings (ông lớn công nghệ Trung Quốc), CATL (gã khổng lồ
pin xe điện thế giới), cùng với Mitsubishi Corporation, Osaka Gas (Nhật Bản), Vale
SA (Brazil), Rubicon Carbon và các tổ chức như WWF Singapore cùng cơ quan chính
phủ Enterprise Singapore.
ARC Coalition được hỗ trợ bởi Bain
& Company, Climate Impact X và GenZero - công ty đầu tư khí hậu thuộc sở hữu
của Temasek (quỹ đầu tư quốc gia Singapore). Sự tham gia của những tên tuổi lớn
này cho thấy một nỗ lực có tổ chức nhằm giải quyết những điểm nghẽn căn cơ của
thị trường carbon tự nguyện.
Khác với nhiều sáng kiến trước đây
chỉ tập trung vào việc đặt ra tiêu chuẩn, ARC Coalition được xây dựng với một cấu
trúc ba trụ cột toàn diện.
Thứ
nhất, cam kết mua
10 triệu tấn tín chỉ carbon vào năm 2030, tạo tín hiệu nhu cầu ổn định cho thị
trường.
Thứ
hai, xây dựng cơ sở
tài chính (financing facility) áp dụng cơ chế blended finance, kết hợp vốn
công, tư nhân và phi lợi nhuận để rót vốn vào các dự án carbon giai đoạn đầu tại
châu Á.
Thứ
ba, thiết lập tiêu
chuẩn minh bạch dựa trên khuôn khổ của Hội đồng Toàn vẹn Thị trường Carbon Tự
nguyện (ICVCM).
ARC Coalition sẽ cung cấp một quy
trình đánh giá, lựa chọn, ký hợp đồng và quản lý dự án được tuyển chọn, giúp
các doanh nghiệp dễ dàng tham gia thị trường carbon và hợp lý hóa việc mua sắm
tín chỉ của họ. Liên minh cũng sẽ tiến hành thẩm định và đánh giá dự án một
cách có hệ thống, đồng thời công khai những bài học kinh nghiệm để đóng góp cho
sự phát triển chung của thị trường.
Một điểm đáng chú ý khác là ARC
Coalition đặc biệt tập trung vào các dự án tại châu Á. Đây là khu vực đang có
nhu cầu cấp thiết về vốn khí hậu nhưng lại gặp nhiều rào cản trong việc tiếp cận
tài chính quốc tế. Sự hiện diện của các tập đoàn lớn như Tencent (Trung Quốc),
Mitsubishi Corporation và Osaka Gas (Nhật Bản) trong liên minh cho thấy tiềm
năng to lớn của thị trường carbon châu Á đang được đánh thức.
LIÊN
MINH MUA SẮM 20 TRIỆU TẤN TÍN CHỈ PHỤC HỒI TỰ NHIÊN
Trong khi ARC Coalition tập trung
vào việc đa dạng hóa danh mục tín chỉ carbon, một liên minh lớn khác là
Symbiosis Coalition lại đặt trọng tâm vào một phân khúc cụ thể: tín chỉ hấp thụ
carbon dựa vào tự nhiên (nature-based carbon removal).
Symbiosis Coalition được thành lập
bởi bốn "ông lớn" công nghệ Mỹ: Google, Meta, Microsoft và
Salesforce, với mục tiêu tham vọng là ký hợp đồng mua 20 triệu tấn tín chỉ hấp
thụ carbon chất lượng cao từ các dự án phục hồi tự nhiên vào năm 2030.
Symbiosis Coalition đã thực hiện một
quy trình RFP (Request for Proposals - Yêu cầu đề xuất) đầu tiên trên phạm vi
toàn cầu, tập trung vào các dự án tái trồng rừng và nông lâm kết hợp
(agroforestry). Họ đã xem xét 185 dự án từ hơn 40 quốc gia, với tổng diện tích
đề xuất hơn 6,6 triệu ha.
Các dự án được yêu cầu đáp ứng các
tiêu chí chất lượng nghiêm ngặt của liên minh, sẵn sàng ký hợp đồng mua bán dài
hạn và thể hiện tiềm năng mở rộng quy mô, ưu tiên những dự án có mục tiêu loại
bỏ ít nhất 500.000 tấn CO₂ vào năm 2035 và 1 triệu tấn trong suốt vòng đời dự
án.
Kết quả bước đầu khả quan khi 185
dự án được xem xét có tiềm năng loại bỏ hơn 180 triệu tấn CO₂ trong 10 năm và nếu
được mở rộng tối đa, có thể đạt hơn 2,3 tỷ tấn CO₂ được loại bỏ vào năm 2055.
Symbiosis Coalition đã công bố lựa
chọn dự án đầu tiên của mình: dự án tái trồng rừng quy mô lớn của Mombak tại
khu vực rừng Amazon, Brazil. Dự án này nhằm phục hồi các khu vực đồng cỏ thoái
hóa thành rừng bản địa.
Trong khuôn khổ Symbiosis
Coalition, các thành viên Google và McKinsey đã mua 215.000 tấn tín chỉ loại bỏ
carbon từ dự án Mombak. Trước đó, Microsoft đã ký thỏa thuận mua 1,5 triệu tấn
từ cùng dự án trước khi Symbiosis Coalition chính thức ra mắt. Liên minh cũng
chào đón hai thành viên mới là Bain & Company và REI Co-op, nâng tổng khối
lượng tín chỉ đã cam kết thông qua Symbiosis Coalition lên hơn 20 triệu tấn dưới
hợp đồng đến năm 2030.
Không dừng lại ở Brazil, Symbiosis
Coalition cũng đã thu xếp cho Google, Meta và McKinsey ký hợp đồng mua hơn 130.000
tín chỉ từ dự án trồng rừng của Living Carbon tại vùng Appalachian (Mỹ). Dự án
này áp dụng công nghệ sinh học tiên tiến để tăng cường khả năng hấp thụ carbon
của cây trồng, mở ra một hướng tiếp cận mới cho thị trường tín chỉ dựa vào tự
nhiên.
“CÚ
HÍCH”
TOÀN DIỆN CHO THỊ TRƯỜNG CARBON TỰ NGUYỆN
ARC Coalition và Symbiosis
Coalition đang tạo ra một "cú hích" toàn diện cho thị trường carbon tự nguyện,
không chỉ dừng lại ở những cam kết tài chính đơn thuần.
Việc Symbiosis đặt mục
tiêu mua 20 triệu tấn và ARC là 10 triệu tấn đã tạo ra một "tấm
khiên" nhu cầu dài hạn, giải tỏa nỗi lo không chắc chắn về đầu ra cho các
nhà phát triển dự án- vốn thường phải mất 5-10 năm mới có thể tạo ra tín chỉ.
Thay vì chạy theo cuộc đua "giá rẻ bằng mọi giá", hai liên minh này chỉ chấp nhận các dự án có tính "toàn vẹn" cao, qua đó thúc đẩy sự phân hóa chất lượng lành mạnh khi giá tín chỉ Loại 1 tăng 25% bất chấp thị trường chung đi ngang.
Đặc biệt, cơ chế tài chính pha trộn
(blended finance) của ARC được kỳ vọng sẽ tháo gỡ "điểm nghẽn" vốn mạo
hiểm cho các giai đoạn khởi đầu, giải bài toán chi phí ban đầu lớn. Từ những động
thái này, các ông lớn như Google hay Tencent đang tạo ra một tiêu chuẩn tham
chiếu mới, giúp thị trường carbon bớt ảm đạm và thu hút nhiều doanh nghiệp hơn.
Các chuyên gia nhận định rằng năm
2026 có thể là "năm bản lề" cho thị trường carbon tự nguyện. Việc các
quy tắc của Điều 6 Thỏa thuận Paris được hoàn thiện tại COP29 và COP30, cùng với
sự ra mắt của Cơ chế Tín chỉ Paris (PACM), sẽ tạo ra một khuôn khổ pháp lý quốc
tế thống nhất cho thị trường carbon. SBTi (Science Based Targets initiative)
cũng đang xây dựng các hướng dẫn mới về việc sử dụng tín chỉ carbon trong lộ
trình trung hòa carbon của doanh nghiệp.
Mặc dù thị trường đã trải qua một giai đoạn suy thoái và mất niềm tin nhưng những liên minh như ARC và Symbiosis đang từng bước tái thiết lại thị trường trên nền tảng vững chắc hơn.
Từ những
đám mây đen của các bê bối và khủng hoảng, những tia hy vọng mới hứa hẹn đưa thị
trường tín chỉ carbon bước vào một kỷ nguyên phát triển minh bạch, bền vững và
có tác động thực sự.
Tuy nhiên, cũng cần nhìn nhận một
cách thận trọng: liệu những cam kết này có được thực hiện đầy đủ không, các cơ chế tài chính pha trộn có thực
sự hiệu quả trong thu hút vốn tư nhân và các tiêu chuẩn "chất lượng
cao" có được áp dụng một cách nhất quán trên toàn cầu?
Với những diễn
biến trên, thị trường tín chỉ carbon kỳ vọng bắt đầu
bước vào một giai đoạn chuyển mình đầy hứa hẹn và những liên minh "ông lớn"
này đang dẫn dắt cuộc chơi theo một hướng hoàn toàn mới.
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