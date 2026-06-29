Dụng cụ chăm sóc tóc ngày càng được đầu tư sang trọng

Liệu những dụng cụ chăm sóc tóc cao cấp có thực sự mang lại hiệu quả vượt trội so với những sản phẩm thông thường về độ bóng, độ phồng và sức khỏe tổng thể của tóc? Câu trả lời rất có thể là có.

Dụng cụ chăm sóc tóc cao cấp có thể mang lại hiệu quả vượt trội so với những sản phẩm thông thường.

Dù bạn có dùng bao nhiêu serum dưỡng da đầu, gội bao nhiêu lần hay ủ tóc kỹ đến đâu, tất cả những nỗ lực đó có thể bị "xóa sổ" chỉ vì dùng sai dụng cụ chăm sóc tóc. Hậu quả không chỉ dừng lại ở tóc xơ rối hay khó chải - mà còn có thể gây tổn thương vĩnh viễn cho tóc.

Đây là lý do vì sao, với nhiều người, việc có được mái tóc hoàn hảo từ lâu vẫn là "đặc quyền" của thợ làm tóc chuyên nghiệp. Ở tiệm làm tóc, các chuyên gia có thể xử lý thuần thục lược tròn và máy sấy cùng lúc để tạo ra kiểu tóc thổi bồng đẹp mắt - nhẹ nhàng, điêu luyện và không chút gắng sức. Chỉ một cái xoay cổ tay, họ có thể tạo ra những lọn tóc xoăn bồng bềnh hoặc duỗi thẳng tắp mái tóc uốn lượn nhất.

Với nhiều người, việc có được mái tóc hoàn hảo từ lâu vẫn là "đặc quyền" của thợ làm tóc chuyên nghiệp.

Với người bình thường, điều đó gần như là bất khả thi. Chắc hẳn ai cũng từng trải qua cảm giác "ngán ngẩm" của ngày gội đầu - khi cố hết sức mà vẫn không thể tự làm được kiểu tóc như vừa ra khỏi tiệm.

May mắn thay, dụng cụ làm tóc đã tiến hóa rất xa kể từ khi nhà tạo mẫu người Pháp Alexandre-Ferdinand Godefroy phát minh ra chiếc máy sấy tóc salon đầu tiên vào năm 1890 - khi ấy chỉ là một chiếc mũ trùm đầu nối với ống dẫn khí nóng từ lò sưởi. Phải đến những năm 1920, máy sấy cầm tay mới xuất hiện trên thị trường. Một trăm năm sau, chúng ta đã bước vào kỷ nguyên của máy tạo kiểu đa năng, công nghệ luồng khí và những chiếc lược chải đầu đẳng cấp xa xỉ.

Chất lượng dụng cụ làm tóc - từ lược chải, máy sấy kết hợp lược tròn đến thiết bị tạo kiểu đa năng - có thể chênh lệch rất lớn, vì vậy người tiêu dùng ngày càng chú trọng hơn đến những dụng cụ chăm sóc tóc cao cấp để đạt hiệu quả tối ưu, đồng thời thực sự cải thiện sức khỏe của tóc.

Chất lượng dụng cụ làm tóc có thể chênh lệch rất lớn, vì vậy người tiêu dùng ngày càng chú trọng hơn đến những dụng cụ chăm sóc tóc cao cấp.

Được thiết kế để dùng bền theo năm tháng, những sản phẩm này đề cao tay nghề thủ công và thiết kế có chiều sâu, sử dụng các vật liệu cao cấp như cellulose acetate (một lựa chọn thay thế thời thượng và bền vững hơn của chất liệu nhựa) và công nghệ cải tiến hiện đại.

LƯỢC CHẢI ĐẦU - ĐẲNG CẤP XA XỈ MỚI?

Lược chải đầu từng chỉ là vật dụng đơn giản, phục vụ nhu cầu chăm sóc tóc hàng ngày. Nhưng trong những năm gần đây, chúng đã trở thành một phần trong bộ sưu tập biểu tượng địa vị hiện đại. Những chiếc lược chải tóc đắt đỏ được khoe trên mạng xã hội có thể sánh ngang cùng những dụng cụ làm tóc đình đám như máy sấy tạo kiểu Dyson Airwrap.

Những chiếc lược chải tóc đắt đỏ được khoe trên mạng xã hội có thể sánh ngang cùng những dụng cụ làm tóc đình đám như máy sấy tạo kiểu Dyson Airwrap.

Xu hướng "skinification" trong chăm sóc tóc và da đầu - khi người tiêu dùng ngày càng áp dụng các nguyên tắc chăm sóc da skincare vào quy trình chăm sóc tóc - đang thúc đẩy nhu cầu với lược cao cấp và thiết bị massage kích thích da đầu. Theo ước tính của công ty nghiên cứu Euromonitor, thị trường thiết bị chăm sóc tóc toàn cầu - bao gồm lược, máy sấy và các dụng cụ khác - sẽ tăng 2,3% về sản lượng bán lẻ, đạt 377,9 triệu đơn vị trong năm 2026.

Từ những vật dụng giá rẻ, tiện ích, lược chải đầu đã biến thành những phụ kiện xa xỉ không thể thiếu, được bày bán không chỉ tại nhà thuốc địa phương mà còn trong các cửa hàng bách hóa cao cấp và boutique tuyển chọn. Một số mẫu lược chải đầu từ các thương hiệu như Crown Affair, Oribe hay ReFa hiện có giá trên 100 USD.

Một số mẫu lược chải đầu từ các thương hiệu như Crown Affair, Oribe hay ReFa hiện có giá trên 100 USD.

Khi người tiêu dùng am hiểu hơn về sức khỏe tóc và da đầu, những chiếc lược hiện đại với khả năng gỡ rối nhẹ nhàng, giảm gãy rụng, tạo bóng hoặc kích thích mọc tóc ngày càng được chú ý. Một lý do khác để xuống tiền cho những chiếc lược cao cấp: nhiều sản phẩm tốt nhất trong phân khúc này được chế tác bởi những xưởng thủ công đã chuyên về sản xuất lược qua nhiều thế hệ.

Được thành lập từ năm 1885 và được công nhận rộng rãi là thương hiệu lược cao cấp đầu tiên trên thế giới với thiết kế đệm cao su khí đặc trưng, Mason Pearson đang trải qua một "làn sóng hồi sinh thực sự với Gen Z," bất chấp mức giá lên tới 386 bảng Anh cho nhiều sản phẩm, theo giám đốc điều hành Bea Morrison. Bà cho rằng đây là điều đáng ngạc nhiên, vì thương hiệu không có mặt trên TikTok và cũng không chạy quảng cáo.

Được công nhận rộng rãi là thương hiệu lược cao cấp đầu tiên trên thế giới với thiết kế đệm cao su khí đặc trưng, Mason Pearson đang trải qua một "làn sóng hồi sinh thực sự với Gen Z"

Thế nhưng, "có những video ghi lại cảnh những cô gái trẻ xinh đẹp bước vào Harrods, mua một chiếc lược của chúng tôi, về nhà và bóc hộp chúng - những video đó có thể đạt hơn 1 triệu lượt xem, thật điên rồ." bà chia sẻ. Và điều đó đã tác động trực tiếp đến doanh thu. "Hai năm tài chính gần nhất là những năm lớn nhất chúng tôi từng có," bà nói thêm.

KHI THÓI QUEN CHĂM SÓC TÓC HÀNG NGÀY TRỞ THÀNH CHÁNH NIỆM

Với nhiều người, việc chăm sóc tóc đã trở thành một nghi lễ chăm sóc bản thân mang tính thiền định. Điều này đặc biệt có sức hút với các thế hệ trẻ, những người đang chủ động thực hành "detox kỹ thuật số" và đặt ra ranh giới rõ hơn với công nghệ để cải thiện sức khỏe tinh thần.

Với nhiều người, việc chăm sóc tóc đã trở thành một nghi lễ chăm sóc bản thân mang tính thiền định.

Trên các nền tảng như TikTok và YouTube, những video chải tóc đang bùng nổ về lượt xem - một phần vì chúng kích hoạt trạng thái thư giãn sâu thông qua ASMR, với âm thanh của lông lược lướt qua tóc và hình ảnh những mái tóc dài được chải mượt mà. Đơn cử, một video tổng hợp chải tóc dài một tiếng đồng hồ của nhà sáng tạo người Đan Mạch ASMR by Simone trên YouTube đã đạt hơn một triệu lượt xem.

"Các nghi lễ làm đẹp đang gắn kết ngày càng chặt chẽ hơn với sức khỏe cảm xúc và sự tự tin," Veronika Kandusova, chuyên gia phân tích toàn cầu của Euromonitor, nhận định. Bà dẫn khảo sát Euromonitor năm 2025, trong đó 75% người tham gia trên toàn cầu cho biết một quy trình làm đẹp nhất quán góp phần cải thiện sức khỏe tổng thể của họ.

"Nhìn chung, thế hệ Millennials sử dụng nhiều loại dụng cụ chăm sóc tóc hơn so với các thế hệ khác," bà cho biết thêm, dẫn số liệu Euromonitor 2025 cho thấy "gần 10% trong số họ trên toàn cầu sử dụng lược hoặc thiết bị có tính năng phân tích tóc thông minh, trong khi con số này chỉ là 3% ở thế hệ baby boomers."

Nhìn chung, thế hệ Millennials sử dụng nhiều loại dụng cụ chăm sóc tóc hơn so với các thế hệ khác.

Bà cũng dự báo rằng tính năng của lược và thiết bị chăm sóc tóc sẽ ngày càng khoa học và kỹ thuật hơn, khi "người tiêu dùng ngày càng sẵn sàng trả giá cao hơn cho những giải pháp có cơ sở khoa học và giúp ngăn ngừa tổn thương tóc từ gốc rễ."