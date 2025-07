Sản phẩm tiêu dùng tại Walmart bắt đầu tăng giá đáng kể

Nhà bán lẻ lớn nhất nước Mỹ đã cảnh báo hồi tháng 5/2025 rằng họ sẽ phải tăng giá một số nhóm sản phẩm do mức thuế mới của Tổng thống Donald Trump làm tăng giá nhiều mặt hàng nhập khẩu. Hai tháng sau, một số mặt hàng gia dụng và thực phẩm trên kệ của Walmart thực sự đã tăng giá, theo ghi nhận của CNBC.

CNBC đã theo dõi mức giá của khoảng 50 sản phẩm thuộc các danh mục hàng hóa, bao gồm quần áo, đồ điện tử, đồ chơi và hàng tạp hóa trong vòng 7 tuần tại chi nhánh Walmart ở Secaucus, New Jersey. Theo đó, khoảng hơn 10 mặt hàng đã tăng giá, bao gồm chảo rán, quần jean và ghế ôtô trẻ em. Nhiều mặt hàng trong số đó được sản xuất tại các quốc gia phải chịu mức thuế quan cao.

Giá của một bộ nồi chảo 12 món từ Beautiful, một thương hiệu đồ dùng nhà bếp nhãn hiệu riêng độc quyền của Walmart và do Drew Barrymore đồng sáng lập, đã tăng từ 99 USD lên 149 USD. Một chiếc chảo rán 12 inch của Beautiful tăng từ 24,97 USD lên 31,97 USD.

CNBC đã khảo sát mức giá của khoảng 50 sản phẩm trong vòng 7 tuần tại một chi nhánh Walmart.

Bao bì của một số mặt hàng cho thấy thuế quan có thể đóng vai trò trong việc tăng giá. Nồi chảo Beautiful và ghế ô tô Graco đều được sản xuất tại Trung Quốc, theo nhãn mác trên bao bì. Ông Trump đã áp dụng mức thuế mới 30% đối với hàng hóa nhập khẩu từ nước này trong năm nay.

Công ty mẹ của Graco, Newell Brands, từ chối bình luận về việc tăng giá tại Walmart. Trong cuộc họp báo cáo thu nhập vào cuối tháng 4/2025, công ty, cũng sở hữu các thương hiệu Yankee Candle, Rubbermaid và các thương hiệu khác, cho biết họ đã tăng giá đồ dùng trẻ em khoảng 20%. Hầu hết đồ dùng trẻ em bán tại Mỹ đều được sản xuất tại Trung Quốc.

Giá của quần jean Signature Levi Strauss dành cho nam giới tăng từ 23,98 USD lên 24,98 USD tại Secaucus Walmart. Trong buổi họp báo cáo thu nhập vào tháng 7, công ty dự đoán mức thuế mới sẽ tác động đến doanh nghiệp từ 25 đến 30 triệu USD trong thời gian còn lại của năm. Giám đốc Tài chính của Levi’s, Harmit Singh, cho biết hầu hết hàng hóa của Levi’s đến từ các quốc gia như Pakistan, Bangladesh và Indonesia.

Một số nhãn hiệu cà phê của Walmart, bao gồm cả thương hiệu Great Value Donut Shop, cũng tăng giá. Cà phê dễ bị ảnh hưởng hạn hán và sương giá, làm ảnh hưởng đến nguồn cung cà phê toàn cầu. Thêm vào đó, một số nhà cung cấp cà phê hàng đầu có thể phải đối mặt với mức thuế quan cao.

Theo dữ liệu từ Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, gần đây, ông Trump đã đề xuất áp thuế 50% đối với Brazil, nhà cung cấp hạt cà phê xanh lớn nhất của Hoa Kỳ và là nguồn cung cấp khoảng một phần ba tổng nguồn cung của nước này. Giá của một hộp cà phê Folgers 40,3 ounce đã tăng từ 16,43 USD lên 19,24 USD tại Secaucus Walmart trong 7 tuần qua.

Hàng hóa tại Walmart luôn là một chỉ báo quan trọng về xu hướng giá cả của thị trường Mỹ vì nhiều lý do. Đây là nhà bán lẻ lớn nhất nước Mỹ, nơi hàng triệu người Mỹ không chỉ mua sắm thực phẩm thông thường mà còn mua cả đồ nội thất, giày dép và các mặt hàng thiết yếu khác.

“Chúng tôi luôn cố gắng để có mức giá thấp hàng ngày, nhưng mức tăng hiện nay vượt quá khả năng chịu đựng của bất kỳ nhà bán lẻ nào”, Giám đốc Tài chính John David Rainey phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với CNBC hồi tháng 5/2025.

Bình luận của nhà bán lẻ này đã vấp phải sự chỉ trích từ Nhà Trắng. "Walmart nên dừng tìm cách đổ lỗi cho thuế quan như là lý do để tăng giá trên toàn chuỗi. Họ nên - như tôi nói - 'ăn thuế quan' và không thu thêm bất cứ thứ gì từ khách hàng," Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 17/5/2025.

Nhưng một mình Walmart nỗ lực là chưa đủ. Siêu thị mà CNBC phân tích giá chỉ là một trong hơn 4.500 địa điểm trên khắp Hoa Kỳ, và các nhà cung cấp hàng hóa mới đóng vai trò quyết định việc giá cả có tăng hay không. Các nhà bán lẻ khác cũng cho biết vào mùa xuân này rằng họ, mặc dù đã nhập sớm số lượng lớn hàng hóa từ lúc ông Trump tranh cử, vẫn buộc phải tăng giá hoặc dự kiến sẽ tăng giá, bao gồm cả Best Buy, Costco…

Jonathan Gold, Phó Chủ tịch phụ trách chính sách chuỗi cung ứng và hải quan tại Liên đoàn Bán lẻ Quốc gia, một tổ chức thương mại lớn trong ngành, cho biết các công ty đang cố gắng dự đoán liệu thuế quan có thể tăng hay giảm trong tương lai, điều này sẽ ảnh hưởng đến chi phí và quyết định giá của họ. “Các công ty chỉ đang đau đầu tìm cách giải quyết vấn đề này”, ông Gold nói.

CNBC cho biết dự kiến sẽ có những đợt tăng giá đáng kể hơn trong những tháng tới và người tiêu dùng có thể sẽ cảm thấy khó khăn hơn khi mua sắm trong mùa lễ hội cuối năm, vì nhiều đồ trang trí và đồ chơi Giáng sinh được sản xuất tại Trung Quốc hoặc các khu vực khác ở châu Á.

Hiện các nhà cung cấp cho Walmart cũng đã trì hoãn hoặc tạm dừng một số đơn hàng từ các nhà sản xuất may mặc Bangladesh, theo Reuters. Động thái này diễn ra khi Tổng thống Mỹ Donald Trump gửi thư thông báo áp thuế quan 35% với Bangladesh. Bangladesh là nước xuất khẩu hàng dệt may lớn thứ ba sang Mỹ.

Các chủ nhà máy đều cho biết họ dự kiến đơn hàng sẽ giảm mạnh nếu mức thuế quan 35% có hiệu lực từ ngày 1/8/2025, vì họ không thể chịu được mức thuế này. Iqbal Hossain, Giám đốc điều hành nhà sản xuất may mặc Patriot Eco Apparel Ltd, tiết lộ với Reuters rằng một đơn hàng gần 1 triệu quần bơi cho Walmart đã bị tạm dừng vào ngày 10/7/2025 do lo ngại về thuế quan.

"Nếu mức thuế quan 35% vẫn được duy trì đối với Bangladesh, thành thật mà nói, điều đó sẽ rất khó để chúng tôi duy trì hoạt động, và sẽ không còn nhiều đơn hàng như hiện tại", Mohiuddin Rubel, Giám đốc điều hành nhà sản xuất quần jeans Denim Expert Ltd tại Dhaka, chia sẻ.

Các nhà cung cấp cho Walmart đã trì hoãn hoặc tạm dừng một số đơn hàng may mặc từ các nhà sản xuất Banglades.

Rubel, hiện có công ty sản xuất quần jeans cho H&M và các nhà bán lẻ khác, cho rằng khách hàng có thể sẽ đề nghị ông chia sẻ một phần gánh nặng thuế quan, nhưng điều này sẽ không khả thi về mặt tài chính. Các nhà sản xuất đã phải hấp thụ một phần thuế quan chung 10% mà Mỹ áp đặt từ tháng 4/2025.

Cũng liên quan đến sản phẩm may mặc, hiện Tập đoàn Nike thông báo sẽ bắt đầu tăng giá để bù đắp chi phí. Puma cũng đã điều chỉnh chuỗi cung ứng bằng cách cắt giảm khối lượng hàng hóa vận chuyển trực tiếp từ Trung Quốc sang Mỹ và chuyển một phần sang các nước Đông Nam Á. Adidas chưa thể đưa ra quyết định “cuối cùng”, nhưng không loại trừ khả năng tăng giá.