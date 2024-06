Sẵn sàng tình huống bất thường, đảm bảo kỳ thi tốt nghiệp THPT nghiêm túc, trọn vẹn

Ngày 13/6, các đoàn công tác Ban chỉ đạo cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tiếp tục làm việc với các tỉnh Đà Nẵng, Cần Thơ, Quảng Nam.

Tại Đà Nẵng, Giám đốc Sở giáo dục đào tạo, bà Lê Thị Bích Thuận cho hay năm nay, TP Đà Nẵng có tổng số 13.561 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 787 thí sinh tự do, 12.774 thí sinh đang học lớp 12, đăng ký tại 28 điểm thi với 2.256 nhân sự được huy động tham gia vào các khâu tổ chức kỳ thi.

Sở giáo dục đào tạo đã chủ động phối hợp với Công an thành phố đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ tại địa điểm in sao đề thi, các Điểm thi và địa điểm chấm thi; vận chuyển và bảo quản đề thi, bài thi an toàn, có phương án dự phòng, đề phòng tai nạn giao thông, cháy nổ.

Bố trí lực lượng tham gia đảm bảo an ninh, an toàn cho Kỳ thi. Tăng cường phòng, chống hiệu quả việc sử dụng công nghệ cao để gian lận trong các Kỳ thi. Sẵn sàng các phương án dự phòng để xử lý mọi tình huống bất thường có thể xảy ra.

Tại Cần Thơ, bà Lê Thị Thùy Dung, Phó Giám đốc Sở giáo dục đào tạo TP Cần Thơ, cho biết toàn thành phố có 12.886 thí sinh đăng ký dự thi; có 25 điểm thi chính thức, với 562 phòng thi và 9 điểm thi dự phòng. Tất cả điểm thi (chính thức và dự phòng) đều đảm bảo là khu vực biệt lập, đảm bảo an ninh, an toàn, thuận tiện giao thông.

Theo bà Lê Thị Thùy Dung, công tác hỗ trợ thí sinh dự thi được thành phố quan tâm. Tính đến ngày 6/6, các nhà trường có học sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp đã tiếp nhận được hơn 166 triệu đồng tiền mặt, 830kg gạo và nhiều nhu yếu phẩm phục vụ cho việc hỗ trợ suất cơm trưa miễn phí cho học sinh trong thời gian ôn thi tốt nghiệp và trong những ngày thi chính thức.

Tại Quảng Nam, ông Thái Viết Tường, Giám đốc Sở giáo dục đào tạo tỉnh Quảng Nam, thông tin năm 2024, tỉnh Quảng Nam có 17.428 thí sinh đăng ký dự thi với 56 Điểm thi. Kỳ thi năm nay, tỉnh Quảng Nam huy động 3.202 người tham gia phục vụ kỳ thi.

Tại buổi làm việc ở Đà Nẵng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh điểm căn cốt trong kỳ thi là vấn đề an toàn và bảo mật đề thi. Chỉ xảy ra sai sót ở một trường, một địa phương sẽ ảnh hưởng đến sự thành công của kỳ thi trong toàn quốc.

Vì thế, trong mọi công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ thi, vấn đề an ninh đề thi cần được coi là nội dung trọng yếu, phải được đặt lên hàng đầu. Những gì đã có trong quy chế phải tuyệt đối thực hiện đúng, nếu thấy có thể làm tốt hơn thì cần phải thực hiện để hỗ trợ tối đa cho thí sinh.

Thứ trưởng yêu cầu thành phố tiếp tục tăng cường và quan tâm hơn trong công tác tập huấn, không chỉ là về quy chế thi, mà tập huấn theo từng nhóm đối tượng, cụ thể từng bộ phận để làm tốt hơn theo từng nhóm.

Với thí sinh, cần tiếp tục phổ biến để thí sinh, phụ huynh thấy được sự nghiêm trọng của việc tuyệt đối tuân thủ quy chế thi. Cần hướng dẫn để các em thấy rõ được việc nếu mang thiết bị trái phép vào phòng thi thì lợi ích với các em rất nhỏ, nhưng hậu quả thì rất lớn.

Nếu cố tình làm lộ đề thi THPT quốc gia sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Vì thế, Ban chỉ đạo thi phải giúp các thí sinh hiểu rõ và nhận thức được vấn đề.