Việt Nam - Chile thúc đẩy hợp tác nông nghiệp, hướng tới cân bằng thương mại

Việt Nam còn nhiều dư địa để mở rộng hợp tác nông nghiệp với Chile trên vị thế là đối tác thương mại lớn nhất của quốc gia này tại ASEAN. Việc thúc đẩy mở cửa thị trường cho nhiều mặt hàng nông sản, tăng cường kết nối doanh nghiệp và chia sẻ kinh nghiệm ứng phó biến đổi khí hậu được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao kim ngạch thương mại, hướng tới cân bằng hơn cán cân xuất nhập khẩu giữa hai nước...

Quang cảnh buổi làm việc giữa Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp và Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Chile Francesco Venezian Urzúa. Ảnh: Kiều Chi.

Ngày 26/8/2026, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp đã tiếp và làm việc với Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Chile Francesco Venezian Urzúa nhằm trao đổi các giải pháp thúc đẩy hợp tác nông nghiệp song phương.

Tại cuộc gặp, Thứ trưởng Francesco Venezian Urzúa cho biết Chile sẽ tổ chức đoàn doanh nghiệp sang Việt Nam vào tháng 10 tới nhằm kết nối giao thương và tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Chile là quốc gia thường xuyên đối mặt với tình trạng khô hạn kéo dài, vì vậy hạn hán và cháy rừng là những thách thức lớn đối với ngành nông nghiệp. Trong thời gian qua, Chile đã đầu tư phát triển các hệ thống đánh giá nguy cơ, cảnh báo sớm cháy rừng và nâng cao năng lực phòng ngừa, ứng phó với thiên tai. Chile sẵn sàng hợp tác và chia sẻ những kinh nghiệm về lĩnh vực này với Việt Nam.

Phía Chile đề nghị Việt Nam mở cửa, cho phép Chile được xuất khẩu thịt và các sản phẩm từ thịt sang Việt Nam, đồng thời tạo thuận lợi cho trái anh đào Chile đi theo đường hàng không.

Tại cuộc gặp, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết quan hệ đối tác Việt Nam và Chile đã được xây dựng và củng cố trên nền tảng tốt đẹp trong nhiều năm qua. Năm 2025, tổng kim ngạch thương mại hai chiều đạt 2,05 tỷ USD. Tuy nhiên, kim ngạch thương mại nông nghiệp giữa hai nước vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và nhu cầu của mỗi bên.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp, nông sản của Việt Nam và Chile có tính bổ trợ cao, tạo điều kiện thuận lợi để mở rộng trao đổi thương mại. Hai nước cần tận dụng hiệu quả hơn các ưu đãi từ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Chile (VCFTA), đồng thời xây dựng nhóm công tác chung nhằm cụ thể hóa các cam kết hợp tác đã được lãnh đạo cấp cao thống nhất.

Hiện Việt Nam đã cho phép nhập khẩu nhiều mặt hàng nông sản từ Chile như nho, táo, anh đào, bông, đậu tương, củ hoa ly, các loại hạt giống và sản phẩm gỗ. Việt Nam cũng đang tiếp tục xem xét khả năng mở cửa thị trường đối với kiwi, việt quất, chanh và một số loại hạt giống rau của Chile.

Ở chiều ngược lại, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đề nghị phía Chile quan tâm thúc đẩy mở cửa thị trường đối với các loại trái cây nhiệt đới của Việt Nam như chanh leo, nhãn và vải. Thủy sản hiện vẫn là một trong những nhóm hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam sang Chile, song dư địa để tăng trưởng vẫn còn rất lớn.

Liên quan đến đề nghị của Chile về việc tạo thuận lợi cho nhập khẩu quả anh đào bằng đường hàng không, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết phía Việt Nam sẽ sớm có văn bản phản hồi nhằm tháo gỡ các vướng mắc kỹ thuật, tạo điều kiện thuận lợi cho mùa thu hoạch sắp tới. Trước đó, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đã tổ chức các đoàn khảo sát thực địa tại các vùng trồng anh đào của Chile.

Đối với đề xuất xuất khẩu thịt và các sản phẩm từ thịt vào Việt Nam, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết Cục Chăn nuôi và Thú y đang tiến hành đánh giá hệ thống kiểm soát thú y, điều kiện dịch bệnh cũng như các cơ sở sản xuất của Chile theo quy định. Bên cạnh đó, Chile bày tỏ sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực chăn nuôi bò sữa, cung cấp con giống, chuyển giao công nghệ và tự động hóa sản xuất.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đề nghị hoạt động này không chỉ tập trung vào việc thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa của Chile mà cần mở rộng sang các lĩnh vực đầu tư, thương mại và hợp tác phát triển chuỗi giá trị giữa doanh nghiệp hai nước.

Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhấn mạnh doanh nghiệp chính là lực lượng trực tiếp hiện thực hóa các thỏa thuận hợp tác. Do đó, các hiệp hội ngành hàng và cộng đồng doanh nghiệp của hai nước cần tăng cường trao đổi thông tin, tìm kiếm đối tác và xây dựng các chuỗi hợp tác hai chiều bền vững.

Ngoài thương mại, hai bên cũng trao đổi nhiều nội dung liên quan đến thích ứng biến đổi khí hậu. Việt Nam bày tỏ mong muốn học hỏi kinh nghiệm của Chile trong ứng phó hạn hán, sử dụng hiệu quả tài nguyên nước và ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm trong sản xuất nông nghiệp.