Sắp diễn ra The Festival of Light & Heritage 2026 tại Hội An

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Ba, 13/01/2026
Ngô Anh Văn
13/01/2026, 16:49
Ngày 12/1, Đảo Ký ức Hội An đã công bố Chương trình lễ hội Ánh sáng và di sản 2026 (The Festival of Light &Heritage 2026). Đây là chuỗi trải nghiệm văn hóa, nghệ thuật và công nghệ quy mô lớn, được diễn ra từ ngày 17/2 đến 30/4/2026...
Với chủ đề “Thắp sáng văn hóa Việt bằng ngôn ngữ của ánh sáng và công nghệ” (Lighting up the Culture of Vietnam), sự kiện lần đầu tiên sẽ kết hợp nghệ thuật sắp đặt đèn lồng khổng lồ, trình diễn drone và trải nghiệm chân thật nhằm kể lại câu chuyện hào hùng của thương cảng Faifo xưa - Hội An ngày nay.
Theo Ban tổ chức, điểm nhấn của sự kiện lần này là “Bức tranh di sản” lấy cảm hứng từ giai đoạn giao thương hưng thịnh thế kỷ 17 với biểu tượng Châu Ấn thuyền (Shuinsen), nhằm làm nổi bật sự kết nối văn hóa Việt - Nhật và sự phồn vinh của thương cảng quốc tế một thời.
Dự án được tái hiện bằng hệ thống đèn lồng nghệ thuật quy mô lớn rực rỡ giữa sông Hoài. Mỗi cụm đèn lồng không chỉ trang trí mà còn là mảnh ghép lịch sử, biến toàn bộ Đảo Ký ức Hội An thành “bức tranh di sản” lộng lẫy. Toàn bộ không gian Đảo Ký ức sẽ trở thành “bảo tàng ánh sáng” sống động, để du khách được ngắm nhìn và hòa trong không gian đa chiều để cảm nhận dòng chảy văn hóa bất tận của Hội An.
Một hoạt động mới lạ được chờ đợi nhất là “Drone light Rồng & Phượng” trên bầu trời di sản Hội An, sẽ là khoảnh khắc bùng nổ cho lễ hội với sự kết hợp giữa truyền thống và công nghệ hiện đại, nhằm gửi gắm thông điệp cát tường và thịnh vượng, đưa văn hóa Việt đến gần hơn du khách quốc tế.
Bên cạnh hiệu ứng thị giác, lễ hội còn được thiết kế như một hành trình trải nghiệm văn hóa di sản xuyên suốt trong 3 tháng với nhiều hoạt động, chủ đề ấn tượng như: Tết di sản (từ ngày 17/2 - 1/3), giúp du khách có cơ hội trải nghiệm Tết 3 miền đặc sắc với những phong vị nguyên bản; Tuần lễ lụa (từ ngày 10/3 - 23/3), trình diễn nghệ thuật tôn vinh nghề ươm tơ dệt lụa, một nét vàng son của vùng đất xứ Quảng; Tuần lễ gốm (24/3 - 13/4), trình diễn nghệ thuật tôn vinh tinh hoa gốm và sự tài hoa của các nghệ nhân đất nung qua ngôn ngữ sắp đặt hiện đại.
Lễ hội Ánh sáng và di sản 2026 sẽ trở thành điểm nhấn du lịch mùa xuân của Hội An, góp phần kéo dài thời gian lưu trú, đa dạng hóa trải nghiệm và gia tăng sức hút cho điểm đến đầu năm nay.
Đảo Ký ức Hội An là quần thể du lịch, nghỉ dưỡng, văn hóa độc đáo, tiên phong trong xu hướng du lịch văn hóa, kiến tạo không gian du lịch xanh, cùng du lịch địa phương hướng đến hệ sinh thái du lịch văn hóa bền vững.
Tại đây đã từng diễn ra nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc mà tiêu biểu là Show diễn Ký ức Hội An, tái hiện 400 năm Hội An thăng trầm… được UNESSCO vinh danh là Di sản văn hóa thế giới từ năm 1999, hiện vẫn được bảo tồn và phát huy giá trị, đang ngày càng thu hút sự quan tâm của du khách trong nước và quốc tế.
Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, xã Lao Bảo sẽ tổ chức phố đi bộ Nguyễn Huệ và chợ phiên biên giới, hướng tới tạo điểm nhấn du lịch, không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng và tăng sức hút cho vùng biên Quảng Trị...
Giữa những cánh rừng nguyên sinh Phong Nha – Kẻ Bàng, khi ánh đèn đô thị đã lùi xa, một thế giới khác dần hiện ra. Trải nghiệm tìm hiểu động vật hoang dã về đêm đưa du khách bước chậm giữa rừng già, lắng nghe âm thanh của thiên nhiên và hiểu hơn về giá trị bảo tồn của di sản được UNESCO ghi nhận...
TP. Hồ Chí Minh đang làm mới phương thức xúc tiến du lịch trong nước, đưa các sự kiện văn hóa - du lịch trở thành điểm hẹn trải nghiệm hấp dẫn, góp phần kích cầu du lịch và lan tỏa hình ảnh điểm đến năng động, giàu bản sắc…
Khi nhu cầu trải nghiệm sâu sắc ngày càng gia tăng, du lịch cộng đồng đang nổi lên như một hướng đi giàu tiềm năng của du lịch Việt. Ở đó, những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể trở thành những “kho báu” lấp lánh hấp dẫn du khách quốc tế...
Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam nhận định, năm 2025 đánh dấu ngành du lịch vươn lên một tầm cao mới với những dấu ấn đáng nhớ: từ kỷ lục mới về lượng khách, các chính sách đột phá, hạ tầng du lịch được cải thiện cho đến sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế…
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF)
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: