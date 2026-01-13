Sắp diễn ra The Festival of Light & Heritage 2026 tại Hội An

Ngày 12/1, Đảo Ký ức Hội An đã công bố Chương trình lễ hội Ánh sáng và di sản 2026 (The Festival of Light &Heritage 2026). Đây là chuỗi trải nghiệm văn hóa, nghệ thuật và công nghệ quy mô lớn, được diễn ra từ ngày 17/2 đến 30/4/2026...

Với chủ đề “Thắp sáng văn hóa Việt bằng ngôn ngữ của ánh sáng và công nghệ” (Lighting up the Culture of Vietnam), sự kiện lần đầu tiên sẽ kết hợp nghệ thuật sắp đặt đèn lồng khổng lồ, trình diễn drone và trải nghiệm chân thật nhằm kể lại câu chuyện hào hùng của thương cảng Faifo xưa - Hội An ngày nay.

Theo Ban tổ chức, điểm nhấn của sự kiện lần này là “Bức tranh di sản” lấy cảm hứng từ giai đoạn giao thương hưng thịnh thế kỷ 17 với biểu tượng Châu Ấn thuyền (Shuinsen), nhằm làm nổi bật sự kết nối văn hóa Việt - Nhật và sự phồn vinh của thương cảng quốc tế một thời.

Dự án được tái hiện bằng hệ thống đèn lồng nghệ thuật quy mô lớn rực rỡ giữa sông Hoài. Mỗi cụm đèn lồng không chỉ trang trí mà còn là mảnh ghép lịch sử, biến toàn bộ Đảo Ký ức Hội An thành “bức tranh di sản” lộng lẫy. Toàn bộ không gian Đảo Ký ức sẽ trở thành “bảo tàng ánh sáng” sống động, để du khách được ngắm nhìn và hòa trong không gian đa chiều để cảm nhận dòng chảy văn hóa bất tận của Hội An.

Một hoạt động mới lạ được chờ đợi nhất là “Drone light Rồng & Phượng” trên bầu trời di sản Hội An, sẽ là khoảnh khắc bùng nổ cho lễ hội với sự kết hợp giữa truyền thống và công nghệ hiện đại, nhằm gửi gắm thông điệp cát tường và thịnh vượng, đưa văn hóa Việt đến gần hơn du khách quốc tế.

Bên cạnh hiệu ứng thị giác, lễ hội còn được thiết kế như một hành trình trải nghiệm văn hóa di sản xuyên suốt trong 3 tháng với nhiều hoạt động, chủ đề ấn tượng như: Tết di sản (từ ngày 17/2 - 1/3), giúp du khách có cơ hội trải nghiệm Tết 3 miền đặc sắc với những phong vị nguyên bản; Tuần lễ lụa (từ ngày 10/3 - 23/3), trình diễn nghệ thuật tôn vinh nghề ươm tơ dệt lụa, một nét vàng son của vùng đất xứ Quảng; Tuần lễ gốm (24/3 - 13/4), trình diễn nghệ thuật tôn vinh tinh hoa gốm và sự tài hoa của các nghệ nhân đất nung qua ngôn ngữ sắp đặt hiện đại.

Ngay trong những ngày mưa lũ tháng 11/2025 khách du lịch trong nước và quốc tế vẫn đổ về Hội An.

Lễ hội Ánh sáng và di sản 2026 sẽ trở thành điểm nhấn du lịch mùa xuân của Hội An, góp phần kéo dài thời gian lưu trú, đa dạng hóa trải nghiệm và gia tăng sức hút cho điểm đến đầu năm nay.

Đảo Ký ức Hội An là quần thể du lịch, nghỉ dưỡng, văn hóa độc đáo, tiên phong trong xu hướng du lịch văn hóa, kiến tạo không gian du lịch xanh, cùng du lịch địa phương hướng đến hệ sinh thái du lịch văn hóa bền vững.

Tại đây đã từng diễn ra nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc mà tiêu biểu là Show diễn Ký ức Hội An, tái hiện 400 năm Hội An thăng trầm… được UNESSCO vinh danh là Di sản văn hóa thế giới từ năm 1999, hiện vẫn được bảo tồn và phát huy giá trị, đang ngày càng thu hút sự quan tâm của du khách trong nước và quốc tế.