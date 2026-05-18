Truyền thông chính sách, giải trình rõ ràng với các dự án luật phức tạp

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu đã ký Văn bản số 519/TTg-PL ngày 15/5/2026, nhằm tháo gỡ những khó khăn trong tổ chức thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025; yêu cầu chủ động truyền thông chính sách, tạo đồng thuận xã hội với các dự án luật phức tạp, nhạy cảm.

Văn bản này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các quy định của luật, đồng thời yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ chủ động rà soát, đánh giá tác động thực chất của từng chính sách.

Điều này đặc biệt quan trọng đối với các chính sách mới phát sinh trong quá trình tiếp thu, chỉnh lý dự án luật, nhằm khắc phục tình trạng đánh giá hình thức, đối phó.

Một trong những điểm nổi bật của văn bản là yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ phải chủ động truyền thông chính sách, tạo đồng thuận xã hội với các dự án luật phức tạp, nhạy cảm.

Điều này đòi hỏi sự tham gia tích cực của các cơ quan liên quan trong việc nghiên cứu, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo luật, nghị quyết. Các ý kiến của đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và cơ quan thẩm tra cần được nghiên cứu tiếp thu, giải trình đầy đủ, thấu đáo. Trong trường hợp còn có ý kiến khác nhau, cần nêu rõ trong báo cáo của Chính phủ về việc tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo luật, nghị quyết.

Đối với các dự án luật, nghị quyết có nội dung khó, phức tạp, nhạy cảm hoặc còn nhiều ý kiến khác nhau, các bộ phải chủ động thực hiện truyền thông chính sách rộng rãi, giải trình rõ ràng, thuyết phục các điểm mới để tạo sự đồng thuận cao trong xã hội

Theo công văn, Bộ, cơ quan ngang Bộ chủ trì soạn thảo có trách nhiệm tham mưu xây dựng văn bản để Chính phủ báo cáo, xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội về những vấn đề quan trọng, vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau.

Trường hợp dự án được xây dựng, ban hành theo thủ tục thông thường, chậm nhất 07 ngày trước ngày Quốc hội biểu quyết thông qua, hồ sơ dự án luật, nghị quyết phải được gửi đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cơ quan thẩm tra để cho ý kiến đối với việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật, nghị quyết.

Hồ sơ dự án luật, nghị quyết Chính phủ trình Quốc hội để biểu quyết thông qua gồm: Báo cáo của Chính phủ về việc tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo luật, nghị quyết; Dự thảo luật, nghị quyết đã được tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện; tài liệu khác (nếu có).

Công văn cũng nhấn mạnh Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ đôn đốc, kiên quyết tham mưu Thủ tướng Chính phủ trả lại hồ sơ hoặc không đưa vào Chương trình Phiên họp Chính phủ đối với các dự án không bảo đảm chất lượng và tiến độ theo yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Văn bản số 1577/UBTVQH15-PLTP ngày 06/4/2026.