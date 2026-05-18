Thứ Hai, 18/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Truyền thông chính sách, giải trình rõ ràng với các dự án luật phức tạp

Đỗ Như

18/05/2026, 10:15

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu đã ký Văn bản số 519/TTg-PL ngày 15/5/2026, nhằm tháo gỡ những khó khăn trong tổ chức thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025; yêu cầu chủ động truyền thông chính sách, tạo đồng thuận xã hội với các dự án luật phức tạp, nhạy cảm.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Văn bản này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các quy định của luật, đồng thời yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ chủ động rà soát, đánh giá tác động thực chất của từng chính sách.

Điều này đặc biệt quan trọng đối với các chính sách mới phát sinh trong quá trình tiếp thu, chỉnh lý dự án luật, nhằm khắc phục tình trạng đánh giá hình thức, đối phó.

Một trong những điểm nổi bật của văn bản là yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ phải chủ động truyền thông chính sách, tạo đồng thuận xã hội với các dự án luật phức tạp, nhạy cảm.

Điều này đòi hỏi sự tham gia tích cực của các cơ quan liên quan trong việc nghiên cứu, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo luật, nghị quyết. Các ý kiến của đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và cơ quan thẩm tra cần được nghiên cứu tiếp thu, giải trình đầy đủ, thấu đáo. Trong trường hợp còn có ý kiến khác nhau, cần nêu rõ trong báo cáo của Chính phủ về việc tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo luật, nghị quyết.

Đối với các dự án luật, nghị quyết có nội dung khó, phức tạp, nhạy cảm hoặc còn nhiều ý kiến khác nhau, các bộ phải chủ động thực hiện truyền thông chính sách rộng rãi, giải trình rõ ràng, thuyết phục các điểm mới để tạo sự đồng thuận cao trong xã hội

Theo công văn, Bộ, cơ quan ngang Bộ chủ trì soạn thảo có trách nhiệm tham mưu xây dựng văn bản để Chính phủ báo cáo, xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội về những vấn đề quan trọng, vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau.

Trường hợp dự án được xây dựng, ban hành theo thủ tục thông thường, chậm nhất 07 ngày trước ngày Quốc hội biểu quyết thông qua, hồ sơ dự án luật, nghị quyết phải được gửi đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cơ quan thẩm tra để cho ý kiến đối với việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật, nghị quyết.

Hồ sơ dự án luật, nghị quyết Chính phủ trình Quốc hội để biểu quyết thông qua gồm: Báo cáo của Chính phủ về việc tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo luật, nghị quyết; Dự thảo luật, nghị quyết đã được tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện; tài liệu khác (nếu có).

Công văn cũng nhấn mạnh Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ đôn đốc, kiên quyết tham mưu Thủ tướng Chính phủ trả lại hồ sơ hoặc không đưa vào Chương trình Phiên họp Chính phủ đối với các dự án không bảo đảm chất lượng và tiến độ theo yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Văn bản số 1577/UBTVQH15-PLTP ngày 06/4/2026.

Sửa đổi Luật Phổ biến và giáo dục pháp luật theo hướng căn bản, toàn diện

15:21, 05/05/2026

Sửa đổi Luật Phổ biến và giáo dục pháp luật theo hướng căn bản, toàn diện

Tổng rà soát hệ thống pháp luật để hoàn thiện thể chế

11:00, 30/04/2026

Tổng rà soát hệ thống pháp luật để hoàn thiện thể chế

Khai trương Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật phiên bản mới

15:37, 23/04/2026

Khai trương Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật phiên bản mới

Từ khóa:

dự án luật giải trình chính sách Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu truyền thông chính sách

Đọc thêm

Bộ Y tế khuyến cáo người về từ vùng dịch Ebola tự theo dõi sức khỏe 21 ngày

Bộ Y tế khuyến cáo người về từ vùng dịch Ebola tự theo dõi sức khỏe 21 ngày

Bộ Y tế khuyến cáo người đi về từ khu vực đang có dịch Ebola cần tự theo dõi sức khỏe trong 21 ngày. Cơ quan chức năng sẽ tiếp tục cập nhật tình hình và hướng dẫn các biện pháp phòng, chống phù hợp với diễn biến dịch bệnh...

Ứng dụng AI vào quản lý bệnh mạn tính, giảm áp lực cho hệ thống y tế

Ứng dụng AI vào quản lý bệnh mạn tính, giảm áp lực cho hệ thống y tế

Trong bối cảnh các bệnh mạn tính ngày càng gia tăng và có xu hướng trẻ hóa, nhiều chuyên gia cho rằng trí tuệ nhân tạo (AI) có thể trở thành công cụ hỗ trợ quan trọng trong theo dõi sức khỏe, không chỉ giữa bác sĩ và bệnh nhân mà còn giúp các thành viên trong gia đình chủ động chăm sóc người thân từ xa…

Chính thức tăng lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng từ 1/7

Chính thức tăng lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng từ 1/7

Mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang được điều chỉnh từ 2,34 triệu đồng lên 2,53 triệu đồng/tháng kể từ ngày 1/7/2026…

Lương hưu, trợ cấp tăng 8% từ 1/7/2026

Lương hưu, trợ cấp tăng 8% từ 1/7/2026

Từ ngày 1/7/2026, Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng tăng thêm 8%, đồng thời nâng lên bằng 3,8 triệu đồng/tháng cho một số nhóm có mức hưởng thấp…

Khai mạc Mùa du lịch Thái Nguyên 2026

Khai mạc Mùa du lịch Thái Nguyên 2026

Tối 15/5/2026, tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp, tỉnh Thái Nguyên đã diễn ra lễ khai mạc Mùa du lịch Thái Nguyên năm 2026 với chủ đề “Bản giao hưởng Hồ trên núi - Trà trong mây”...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và kinh tế trong nước: Hợp lực tạo sức bật tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới

Video

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và kinh tế trong nước: Hợp lực tạo sức bật tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới

25 năm Chương trình Rồng Vàng đồng hành cùng doanh nghiệp FDI

Video

25 năm Chương trình Rồng Vàng đồng hành cùng doanh nghiệp FDI

Thay đổi tư duy, cách tiếp cận khu vực FDI

Video

Thay đổi tư duy, cách tiếp cận khu vực FDI

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Myanmar đề xuất án tù chung thân cho tội lừa đảo tiền điện tử

Kinh tế số

2

“Cơn ác mộng” logistics ở Vùng Vịnh do chiến tranh Iran

Thế giới

3

Bán lẻ hiện đại “mở đường” tiêu thụ nông sản

Thị trường

4

UAE giải thích lý do rời OPEC

Thế giới

5

Bài toán kết nối nhà cung cấp nội địa với các tập đoàn FDI

Video

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy