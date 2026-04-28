Trang chủ Tài chính

Sắp diễn ra tọa đàm “Khi thị trường đổi chiều: Hành trình thích ứng của SME”

Tạp chí Kinh tế Việt Nam - VnEconomy

28/04/2026, 09:52

Vào lúc 9h ngày 29/4/2026, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy sẽ tổ chức tọa đàm “Khi thị trường đổi chiều: Hành trình thích ứng của SMEs”, tập trung vào những thách thức và cơ hội của khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa trong bối cảnh kinh tế vĩ mô nhiều biến động…

Trong những tháng đầu năm 2026, bối cảnh kinh tế toàn cầu tiếp tục diễn biến phức tạp và khó lường. Căng thẳng địa chính trị, đặc biệt là xung đột leo thang tại Trung Đông, đang gây sức ép lớn lên thị trường hàng hóa và tài chính quốc tế.

Hệ quả là giá năng lượng, đặc biệt là giá dầu tăng đột biến, đồng thời rủi ro gián đoạn chuỗi cung ứng quay trở lại, đẩy chi phí đầu vào lên và làm gia tăng áp lực lạm phát. Trước áp lực này, các ngân hàng trung ương có xu hướng duy trì chính sách tiền tệ thận trọng, khiến lãi suất khó giảm hoặc tiếp tục neo ở mức cao.

Từ đó, chi phí vốn tăng lên, dòng tiền bị co hẹp và điều kiện tiếp cận tài chính trở nên chặt chẽ hơn, tạo sức ép đáng kể lên hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt đối với khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs).

Theo Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (VinaSME), khu vực này chiếm khoảng 98% tổng số doanh nghiệp, đóng góp gần 50% GDP và hơn 80% việc làm, qua đó giữ vai trò quan trọng đối với nền kinh tế. Tuy nhiên, nhóm doanh nghiệp này hiện chỉ tiếp cận khoảng 30% tổng dư nợ tín dụng, cho thấy khả năng tiếp cận vốn còn hạn chế và chưa tương xứng với quy mô đóng góp.

Thực tế này cho thấy vấn đề không hẳn nằm ở nguồn vốn, mà chủ yếu ở phương thức tiếp cận tín dụng.

Hiện nay, các tổ chức tín dụng đang chuyển từ mô hình cho vay dựa trên tài sản bảo đảm sang mô hình đánh giá dựa trên dữ liệu và dòng tiền, kết hợp với các hệ thống chấm điểm tín dụng và cơ chế bảo lãnh. Sự chuyển dịch này đang tái phân bổ dòng vốn theo hướng ưu tiên các doanh nghiệp minh bạch và có năng lực quản trị tốt, đồng thời đặt ra thách thức đối với những doanh nghiệp chậm thích ứng với các tiêu chuẩn mới.

Trên cơ sở đó, Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức tọa đàm với chủ đề “Khi thị trường đổi chiều: Hành trình thích ứng của SMEs”, với sự tham gia của các diễn giả:

  • TS Tô Hoài Nam, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (VinaSME);
  • GS.TS Hoàng Văn Cường, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam;
  • Nhà báo Ngô Xuân Vũ, Phó Tổng Thư ký Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy điều phối chương trình.

Toạ đàm tập trung làm rõ các điểm nghẽn trong tiếp cận tín dụng, phân tích xu hướng chuyển dịch sang mô hình tín dụng dựa trên dữ liệu và cơ chế bảo lãnh, đồng thời thảo luận các giải pháp từ phía ngân hàng, doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhằm cải thiện khả năng tiếp cận vốn cho khu vực kinh tế trọng yếu này.

Trân trọng kính mời quý độc giả theo dõi tọa đàm trên các nền tảng VnEconomy.vn, FanPage VnEconomy vào lúc 9h ngày 29/4/2026.

Đồng hành cùng chương trình tọa đàm là Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank), một trong những ngân hàng đang đẩy mạnh các giải pháp tài chính linh hoạt, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực thích ứng, quản trị dòng tiền và từng bước củng cố nền tảng phát triển bền vững.


Giá USD tự do tăng vọt, ngân hàng bán ra sát mức trần

