Sau màn tranh luận gây thất vọng, ông Biden ra sức trấn an các nhà tài trợ

Tổng thống Mỹ Joe Biden và các đồng minh thân cận của ông đang ra sức trấn an các nhà tài trợ của Đảng Dân chủ rằng ông có thể đánh bại cựu Tổng thống Donald Trump trong cuộc bầu cử vào tháng 11 năm nay. Nỗ lực này được triển khai trong bối cảnh “màn trình diễn” bị đánh giá thấp của ông Biden tại cuộc tranh luận trực tiếp với ông Trump đang khiến nhiều nhà tài trợ lớn đánh giá lại về khả năng tái đắc cử của ông Biden.

Theo tờ báo Financial Times, khi gặp các nhà tài trợ tại một buổi gây quỹ ở khu nghỉ dưỡng nhà giàu East Hampton, New York vào hôm thứ Bảy vừa rồi, ông Biden đã thẳng thắn thừa nhận rằng ông “không có một đêm tuyệt vời” - ý nói về cuộc tranh luận với ông Trump vào đêm ngày thứ Năm. Giấy mời tham dự buổi gây quỹ này cho biết phí vào cửa của sự kiện dao động từ 3.300 USD đến 250.000 USD mỗi người.

“Tôi thấu hiểu mối lo lắng về cuộc tranh luận”, ông Biden nói với người ủng hộ có mặt tại sự kiện. Nhưng ông cũng cho rằng “cử tri có phản ứng khác” và “kể từ sau cuộc tranh luận, các cuộc thăm dò dư luận cho thấy có một chút chuyển động, cụ thể là tỷ lệ ủng hộ dành cho chúng ta tăng lên”.

CÁC NHÀ TÀI TRỢ CỦA ĐẢNG DÂN CHỦ BẤT AN

Trên thực tế, mới có rất ít các cuộc thăm dò được công bố kể từ sau cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên giữa ông Biden và ông Trump, nhưng thị trường cá cược đã đặt cược mạnh mẽ vào khả năng ông Biden thua cử, ngay trong và sau cuộc tranh luận. Một cuộc thăm dò của công ty Morning Consult được thực hiện hôm thứ Sáu cho thấy gần một nửa số cử tri Đảng Dân chủ cho rằng ông Biden nên từ chức để nhường chỗ cho một ứng cử viên khác.

Ba nhà tài trợ có nhiều thông tin về sự kiện gây quỹ ở East Hampton mô tả không khí trong khán phòng của sự kiện là trầm lắng, mặc dù ông Biden tỏ ra mạnh mẽ hơn so với những gì ông đã thể hiện trên sân khấu tranh luận vào tối thứ Năm. Sau đó, ông Biden đã tham dự một buổi gây quỹ khác vào thứ Bảy tại Red Bank, New Jersey, do thống đốc đảng Dân chủ của bang là ông Phil Murphy chủ trì.

Các nhân vật cấp cao của Đảng Dân chủ cũng ra sức trấn an các nhà tài trợ trong những ngày gần đây. Ông Chuck Schumer, nhân vật cấp cao nhất của đảng này tại Quốc hội Mỹ, đã cố gắng trấn an một số người ủng hộ về khả năng tái đắc cử của ông Biden sau cuộc tranh luận - nguồn thạo tin cho hay. Trong khi đó, đang có nhiều lời kêu gọi ông Biden rút khỏi cuộc đua và để cho một ứng cử viên khác của Đảng Dân chủ thay thế ông trong cuộc bầu cử sắp tới.

Trong nhiều tháng qua, ông Biden - 81 tuổi - đã phải đối mặt với nhiều câu hỏi về tuổi tác và khả năng đảm nhiệm vai trò lãnh đạo đất nước. Tuy nhiên, mối lo ngại bí mật của những người trong cuộc của Đảng Dân chủ về tổng thống đương nhiệm đã bộc lộ vào tối thứ Năm, sau khi gần 50 triệu người Mỹ chứng kiến ông Biden chật vật trong cuộc tranh luận trực tiếp với ông Trump trên sóng truyền hình. Nhận xét về cuộc tranh luận này, nhiều người cho rằng ông Biden nói lan man, dường như để mất mạch lập luận, và phải cố gắng mới hoàn thành được các câu nói.

Ông Biden khẳng định sẽ tiếp tục chiến dịch tranh cử, và chiến dịch của ông cho biết ông sẽ tham gia vào cuộc tranh luận lần thứ hai được lên kế hoạch vào tháng 9. Chiến dịch cũng “khoe” rằng dòng chảy các khoản tài trợ nhỏ dành cho ông Biden đã đạt mức kỷ lục sau cuộc tranh luận ngày thứ Năm. Một nhà điều hành chiến dịch vào hôm thứ Bảy cho biết từ khi diễn ra cuộc tranh luận cho tới tối hôm thứ Sáu, đã có hơn 27 triệu USD tiền ủng hộ mới dành cho cuộc đua vào Nhà Trắng của ông Biden.

“Đây không phải là một cuộc tranh luận tốt nhất của ông Biden, nhưng nằm trong một chiến dịch và trong một nhiệm kỳ mà ông ấy đã đạt được những điều to lớn. Có lẽ đây không phải là một cuộc tranh luận tuyệt vời, nhưng ông ấy đã là một vị Tổng thống tuyệt vời”, bà Anita Dunn - một cố vấn lâu năm của ông Biden - phát biểu trên kênh MSNBC hôm thứ Bảy.

Khi được hỏi liệu ê-kíp của ông Biden có thảo luận về việc ông rút khỏi cuộc bầu cử năm nay, bà Dunn đáp: “Không hề. Chúng tôi chỉ thảo luận về việc sẽ làm gì tiếp theo?”

NHIỀU NGƯỜI VẪN ỦNG HỘ ÔNG BIDEN

Trong khi đó, ban biên tập của tờ báo New York Times vào hôm thứ Sáu đã đăng một bài viết kêu gọi ông Biden dừng chiến dịch tranh cử.

Màn thể hiện của ông Biden cũng gây chia rẽ trong các nhà tài trợ của Đảng Dân chủ - những người giữ vai trò chủ chốt trong việc cấp ngân quỹ cho một chiến dịch tranh cử được dự báo sẽ phải chi tới hàng trăm triệu USD để giúp ông Biden có thêm 4 năm cầm quyền nữa.

Ông Biden vốn có ưu thế hơn so với ông Trump trong việc gây quỹ tranh cử, nhưng ưu thế này đã giảm trong những tháng gần đây. Ông Trump đã huy động được nhiều ngân quỹ tranh cử hơn so với ông Biden trong cả tháng 4 và tháng 5, khi sự ủng hộ dành cho ông Trump càng tăng thêm bất chấp ông bị tòa án ở New York kết án với 34 tội danh hình sự vào tháng 6 vừa qua.

Tổng thống Mỹ Joe Biden chuẩn bị lên chuyên cơ Không lực 1 ở New York hôm 29/6 - Ảnh: Bloomberg.

Một số nhà tài trợ đã gia tăng nỗ lực để tập hợp sự ủng hộ dành cho Biden, nhưng một số khác lại tỏ ra thận trọng. Một nhà gây quỹ của đảng Dân chủ tiết lộ rằng một số nhà tài trợ lớn ở Phố Wall một mặt có ý định tiếp tục tài trợ cho chiến dịch của ông Biden, nhưng mặt khác cũng đồng thời cố gắng thuyết phục ông nhường chỗ cho một ứng cử viên khác. Một số khác có ý định từ chối hoàn toàn việc tài trợ cho ông Biden.

Tuy nhiên, cũng có những nhà tài trợ cấp cao của Đảng Dân chủ hết lòng bảo vệ ông Biden.

Người sáng lập mạng xã hội nghề nghiệp LinkedIn, tỷ phú Reid Hoffman - một nhà tài trợ của đảng Dân chủ - đã tìm cách xoa dịu những người ủng hộ giàu có của ông Biden. Trong một lá thư hôm thứ Sáu, ông Hoffman thừa nhận rằng vị Tổng thống đã có “thành tích tranh luận rất tệ”, nhưng nói thêm rằng sẽ là một “ý tưởng tồi” nếu phát động một chiến dịch công khai để buộc ông phải dừng cuộc đua tái tranh cử.

“Cuộc bầu cử này đã đến rất gần và tôi không biết ai sẽ thắng. Nhưng với tư cách là một nhà tài trợ chính trị, vào lúc còn 129 ngày nữa là đến cuộc bầu cử, tôi đặt cược gấp đôi rằng nước Mỹ sẽ chọn sự chỉnh tề, chăm nom và thành công đã được chứng minh của ông Biden”, ông Hoffman viết trong thư.

Theo ước tính bình quân của trang FiveThirtyEight về kết quả các cuộc thăm dò dư luận, ông Trump đáng dẫn trước ông Biden với khoảng cách hẹp, trên phạm vi toàn quốc cũng như tại phần lớn các bang chiến địa.

Một nhà gây quỹ của đảng Dân chủ cho biết các nhà tài trợ sẽ xem xét kết quả các cuộc thăm dò dư luận trong những ngày tới để lên kế hoạch cho bước đi tiếp theo của họ. Một số đã bắt đầu tính đến việc sẽ ủng hộ ai nếu ông Biden rút khỏi cuộc đua. Trong đó, Thống đốc Gretchen Whitmer của bang Michigan và thủ lĩnh phe thiểu số tại Hạ viện, nghị sỹ Dân chủ Hakeem Jeffries, được xem là hai trong những cái tên nổi bật nhất.

Tuy nhiên, chiến dịch tranh cử của ông Biden hầu như không cho thấy dấu hiệu lo ngại nào về các cuộc thăm dò dư luận.

Ông Geoff Garin, Chủ tịch của công ty Hart Research và là người chịu trách nhiệm thăm dò ý kiến ​​cho chiến dịch Biden, cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội X vào tối thứ Bảy rằng hai cuộc khảo sát mà ông thực hiện ở các bang chiến địa sau cuộc tranh luận cho thấy những gì mà ông Biden thể hiện “không ảnh hưởng gì đến lựa chọn của cử tri.

“Cuộc chạy đua đã cực kỳ sát nút và cạnh tranh từ trước cuộc tranh luận, và hiện tại vẫn vô cùng sát nút và cạnh tranh”, ông Garin nói.