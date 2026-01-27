Savico đối mặt nguy cơ mất tư cách công ty đại chúng

Hiện tại, Savico đang nỗ lực làm việc với các cổ đông lớn cũng như báo cáo, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền liên quan để có phương án xử lý phù hợp với quy định hiện hành nhằm đảm bảo mục tiêu cao nhất là duy trì tư cách công ty niêm yết trên sàn chứng khoán.

Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn - Savico (mã SVC-HOSE) thông báo điều kiện công ty đại chúng.

Cụ thể: căn cứ danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán gần nhất (lập tại ngày chốt danh sách 12/09/2025), Savico có tổng cộng 999 cổ đông - trong đó: có 2 cổ đông lớn là Công ty cổ phần Tasco Auto và Tổng Công ty Bến Thành TNHH MTV nắm giữ 94,88% cổ phiếu có quyền biểu quyết; 997 cổ đông còn lại nắm giữ 5,12% cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Với cơ cấu cổ đông nêu trên, Savico chưa đáp ứng điều kiện công ty đại chúng theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 32 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung tại điểm a, khoản 11, Điều 1 Luật số 56/2024/QH14. Cụ thể: không đảm bảo điều kiện có tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ.

Hiện tại, Savico đang nỗ lực làm việc với các cổ đông lớn cũng như báo cáo, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền liên quan để có phương án xử lý phù hợp với quy định hiện hành nhằm đảm bảo mục tiêu cao nhất là duy trì tư cách công ty niêm yết trên sàn chứng khoán.

Được biết, SVC đã chốt thời gian chi trả cổ tức bằng tiền đợt 1/2025 với tỷ lệ 3,5% (1 cổ phiếu được nhận 3.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 26/12 và ngày thanh toán là ngày 31/12/2025. Tuy nhiên, công ty đã hủy việc tạm ứng cổ tức này với lý do là rà soát và thực hiện lại thủ tục theo quy định.