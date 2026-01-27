Savico đối mặt nguy cơ mất tư cách công ty đại chúng

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Ba, 27/01/2026
Hà Anh
27/01/2026, 09:49
Hiện tại, Savico đang nỗ lực làm việc với các cổ đông lớn cũng như báo cáo, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền liên quan để có phương án xử lý phù hợp với quy định hiện hành nhằm đảm bảo mục tiêu cao nhất là duy trì tư cách công ty niêm yết trên sàn chứng khoán.
Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn - Savico (mã SVC-HOSE) thông báo điều kiện công ty đại chúng.
Cụ thể: căn cứ danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán gần nhất (lập tại ngày chốt danh sách 12/09/2025), Savico có tổng cộng 999 cổ đông - trong đó: có 2 cổ đông lớn là Công ty cổ phần Tasco Auto và Tổng Công ty Bến Thành TNHH MTV nắm giữ 94,88% cổ phiếu có quyền biểu quyết; 997 cổ đông còn lại nắm giữ 5,12% cổ phiếu có quyền biểu quyết.
Với cơ cấu cổ đông nêu trên, Savico chưa đáp ứng điều kiện công ty đại chúng theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 32 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung tại điểm a, khoản 11, Điều 1 Luật số 56/2024/QH14. Cụ thể: không đảm bảo điều kiện có tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ.
Hiện tại, Savico đang nỗ lực làm việc với các cổ đông lớn cũng như báo cáo, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền liên quan để có phương án xử lý phù hợp với quy định hiện hành nhằm đảm bảo mục tiêu cao nhất là duy trì tư cách công ty niêm yết trên sàn chứng khoán.
Được biết, SVC đã chốt thời gian chi trả cổ tức bằng tiền đợt 1/2025 với tỷ lệ 3,5% (1 cổ phiếu được nhận 3.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 26/12 và ngày thanh toán là ngày 31/12/2025. Tuy nhiên, công ty đã hủy việc tạm ứng cổ tức này với lý do là rà soát và thực hiện lại thủ tục theo quy định.
Giá cổ phiếu F88 đã ghi nhận 5 phiên tăng trần liên tiếp tính từ ngày 20 đến 26/01, từ 123.000 đồng/cổ phiếu lên 242.400 đồng/cổ phiếu, tương ứng tăng 97%.
Như vậy, số lượng cổ phiếu VCI mà quỹ này đang nắm giữ vẫn là 648.300 cổ phiếu, tương ứng 0,09% vốn tại Chứng khoán Vietcap.
Theo dữ liệu trên HNX, phiên đấu giá ghi nhận 4 nhà đầu tư tổ chức trong nước tham gia, với lượng đăng ký mua gấp 4 lần khối lượng chào bán. Kết quả, 1 tổ chức trong nước đã trúng giá toàn bộ lô cổ phần với tổng giá trị hơn 206,1 tỷ đồng, bình quân 214.697 đồng/cổ phiếu - cao hơn 80% so với giá khởi điểm 119.500 đồng/cổ phiếu.
SSI đã hoàn tất đợt chào bán 415,18 triệu cổ phiếu cho tổng số 88.690 cổ đông. Trong đó, 286,5 triệu cổ phiếu được phân phối cho 87.186 nhà đầu tư trong nước và 128,6 triệu cổ phiếu được phân bổ cho 1.504 nhà đầu tư nước ngoài.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: