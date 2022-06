SCB dẫn đầu về tăng trưởng doanh số chi tiêu thẻ ghi nợ của Visa năm 2021

Ngân hàng Sài Gòn (SCB) vừa được vinh danh là “Leadership in Debit Payment Volume Growth 2021” -Ngân hàng dẫn đầu về tăng trưởng doanh số chi tiêu thẻ ghi nợ năm 2021, do Tổ chức Thẻ quốc tế Visa công nhận.

Dựa theo tiêu chí doanh số của các ngân hàng trên hệ thống Visa, trong khuôn khổ Visa Award, Visa đã trao tặng cho SCB giải thưởng “Leadership in Debit Payment Volume Growth 2021”. Đây là giải thưởng được tổ chức thường niên, nhằm vinh danh các tổ chức tín dụng có đóng góp trong việc phát triển các dịch vụ thanh toán của Tổ chức Thẻ quốc tế Visa tại Việt Nam.

Ra đời từ năm 1958, Visa hiện là một trong những công ty chuyên về công nghệ thanh toán điện tử hàng đầu thế giới, cung cấp giải pháp thanh toán điện tử cho các khách hàng là cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức tài chính và chính phủ tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ.

SCB đã hợp tác với Visa và trở thành đối tác chiến lược từ năm 2016. Từ đó đến nay, SCB liên tục được Visa trao tặng các giải thưởng như “Leadership in Payment Volume Growth 2020” (Ngân hàng dẫn đầu về tăng trưởng doanh số chi tiêu thẻ năm 2020) và “Leadership in Operations Excellence for Cross Border 2019” (Ngân hàng có các hoạt động vận hành giao dịch thẻ tại nước ngoài tốt nhất năm 2019)...

Những giải thưởng này đã khẳng định uy tín về chất lượng dịch vụ thẻ của SCB trong thời gian qua. Hiện các sản phẩm thẻ Visa nổi bật của SCB là thẻ tín dụng S-Care, thẻ thanh toán S-Digital và thẻ thanh toán beYOU Cung hoàng đạo. Cả ba hạng mục thẻ này đều đang thu hút mạnh mẽ sự quan tâm của khách hàng.

Hiện SCB cũng vừa tăng cường thêm ưu đãi dành cho thẻ tín dụng S-Care - dòng thẻ chuyên sâu về chăm sóc sức khỏe. Các ưu đãi mới bao gồm: Dịch vụ bác sĩ riêng 24/24, tặng gói tầm soát sau Covid-19 và đặc quyền ưu tiên khám bệnh tại một số bệnh viện/phòng khám.

Nhằm xây dựng và phát triển hệ sinh thái toàn diện, SCB liên tục đa dạng hóa các sản phẩm và dịch vụ, trong đó các sản phẩm thẻ được tập trung đầu tư nhằm đáp ứng nhu cầu thanh toán, tiêu dùng của nhiều đối tượng khách hàng.

Với nỗ lực không ngừng nghỉ, SCB nhiều lần được vinh danh tại các giải thưởng uy tín trong và ngoài nước như “Top 50 Doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất Việt Nam năm 2022” do Vietnam Report bình chọn, “Fast Enterprise Award” (Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh) do Asia Pacific Enterprise Awards 2021 trao tặng, “Best Banking Technology Vietnam 2021” (Công nghệ ngân hàng tốt nhất Việt Nam 2021) từ Tạp chí The European, “Straight Through Processing Award 2020” (Ngân hàng có chất lượng thanh toán quốc tế xuất sắc năm 2020) qua hệ thống toàn cầu của The Bank of New York Mellon (BNY Mellon)…