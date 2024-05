Sẽ nâng mức chuẩn trợ cấp xã hội cao hơn 360.000 đồng

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho biết những tháng đầu năm 2024, Bộ tiếp tục chỉ đạo các địa phương thực hiện chi trả trợ cấp xã hội đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch.

Riêng trong tháng 4/2024, cả nước đã thực hiện trợ cấp xã hội cho khoảng 3,387 triệu người (chiếm khoảng 3,38% dân số). Trong đó, có 1,394 triệu người cao tuổi, 1,667 triệu người khuyết tật, 16 nghìn trẻ em đang hưởng chế độ đối với trẻ em mồ côi, mất nguồn nuôi dưỡng.

Có 150 nghìn trẻ em hưởng chế độ đối với trẻ em dưới 3 tuổi, 80 nghìn người đang hưởng chế độ người đơn thân nuôi con dưới 16 tuổi, và khoảng 80 nghìn đối tượng khác.

Đồng thời, hỗ trợ kinh phí chăm sóc hằng tháng cho 389 nghìn hộ gia đình, cá nhân nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội.

Kinh phí ngân sách nhà nước chi cho thực hiện các chế độ chính sách trợ giúp xã hội cho các đối tượng khoảng 2.250 tỷ đồng/tháng.

Từ đầu năm đến nay, 63/63 tỉnh/thành phố đã thực hiện chi trả không dùng tiền mặt cho các đối tượng an sinh xã hội. Tổng số đối tượng an sinh xã hội đã có tài khoản, và mong muốn chi trả không dùng tiền mặt là 2.067.028 người, tăng 261.907 người so với kỳ báo cáo tháng 3/2024.

Trong đó, trên 1,4 triệu người đã được chi trả qua tài khoản, tăng 332.373 người so với kỳ báo cáo tháng 3. Tổng kinh phí đã thực hiện chi trả từ tháng 1/2023 đến nay là hơn 4,5 nghìn tỷ đồng, đồng, tăng trên 1,1 nghìn tỷ đồng so với kỳ báo cáo tháng 3.

Đáng chú ý, đến nay đã có 14 tỉnh, thành phố nâng mức trợ giúp xã hội cao hơn mức quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP (theo Nghị định 20, mức chuẩn trợ cấp, trợ giúp xã hội từ 1/7/2021 là 360.000 đồng/tháng).

Đồng thời, đã có 32 tỉnh, thành phố quy định thêm các đối tượng thuộc diện trợ cấp, trợ giúp chưa được quy định trong Nghị định số 20/2021/NĐ-CP.

100% địa phương đã chi trả đầy đủ chế độ, chính sách trợ giúp xã hội của tháng 3/2024 đến 100% đối tượng chính sách. Có 61/63 tỉnh, thành phố đã thực hiện chi trả qua tổ chức dịch vụ chi trả.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đánh giá, việc triển khai đầy đủ các chế độ, chính sách trợ giúp xã hội đã góp phần ổn định đời sống, bảo đảm an sinh xã hội cho đối tượng bảo trợ xã hội. Qua đó, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội và ổn định chính trị đất nước.

Trong thời gian tới, Bộ cho biết sẽ tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về trợ giúp xã hội, theo hướng nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội, mở rộng đối tượng trợ giúp xã hội phù hợp với tình hình thực tiễn.

Cùng với đó, tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các chương trình, đề án, chính sách về trợ giúp xã hội, đặc biệt là Quy hoạch mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Các chính sách trợ giúp xã hội cũng sẽ được thực hiện bảo đảm đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng. Đồng thời, sẽ đẩy mạnh việc thực hiện chi trả trợ cấp xã hội không dùng tiền mặt.

Bên cạnh đó, theo dõi sát tình hình, chỉ đạo các địa phương rà soát, trợ giúp xã hội dịp giáp hạt năm 2024, chủ động phương án trợ giúp xã hội; tổ chức cứu trợ đột xuất kịp thời khi có thiên tai, dịch bệnh xảy ra.