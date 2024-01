Phấn đấu 100% người hưởng trợ cấp xã hội nhận qua tài khoản

Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội vừa phát động đợt cao điểm tập trung tuyên truyền, vận động, khuyến khích người dân thuộc diện được hưởng chính sách an sinh xã hội thực hiện đăng ký tài khoản để thực hiện chi trả không dùng tiền mặt.

Hiện nay, cơ sở dữ liệu về an sinh xã hội đã được triển khai, kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý.

Để khuyến khích, vận động người dân thuộc diện được hưởng chính sách an sinh xã hội thực hiện đăng ký tài khoản ngân hàng, tài khoản viễn thông thanh toán cho các hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ, và có nhu cầu thực hiện chi trả không dùng tiền mặt, TP. Hà Nội phát động tháng cao điểm trên toàn địa bàn về việc chi trả không dùng tiền mặt, đặc biệt tập trung thực hiện chi trả trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Trong đó xác định đảm bảo 100% người dân đã có tài khoản và mong muốn chi trả qua tài khoản trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 được thực hiện chi trả qua tài khoản; khuyến khích, vận động, tuyên truyền cho những người dân được hưởng an sinh xã hội có nhu cầu chi trả qua tài khoản và hỗ trợ việc đăng ký tài khoản.

Đối với các trường hợp yếu thế, gặp nhiều khó khăn, hoặc không có khả năng trong việc giao dịch, nhận trợ cấp qua tài khoản, thì xây dựng các phương án, cách thức hỗ trợ phù hợp với đặc điểm tình hình và nhu cầu của người dân; đảm bảo không ảnh hưởng tới quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, đơn giản và thuận tiện.

Ủy ban nhân dân thành phố giao các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã tổ chức triển khai thực hiện hướng dẫn tạm thời về thực hiện chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt trên địa bàn.

Các địa phương trên địa bàn phấn đấu mục tiêu 100% người dân đang hưởng trợ cấp ưu đãi người có công, trợ cấp xã hội hàng tháng nhận chi trả không dùng tiền mặt qua tài khoản; thực hiện đúng quy trình, các mốc thời gian để đảm bảo tiến độ chung của toàn thành phố.

Quá trình thực hiện cần căn cứ đặc điểm, tình hình thực tế trên địa bàn để tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân đăng ký tài khoản, đặt lợi ích của người dân lên hàng đầu.

Công an thành phố căn cứ hướng dẫn để chỉ đạo lực lượng Công an cấp xã phối hợp cán bộ ngành Lao động tuyên truyền, vận động, khuyến khích người dân thuộc diện được hưởng chính sách an sinh xã hội thực hiện đăng ký tài khoản, phấn đấu 100% người hưởng được đăng ký tài khoản.

Trường hợp dữ liệu về an sinh xã hội đã được đồng bộ và chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, lực lượng Công an cơ sở sẽ trích xuất danh sách người dân được hưởng trợ cấp ưu đãi người có công, trợ cấp xã hội và phối hợp với các đơn vị liên quan đến tận địa chỉ người dân cư trú để tuyên truyền và vận động.

Còn nếu dữ liệu chưa được đồng bộ và chia sẻ, sẽ căn cứ danh sách các trường hợp được hưởng để tổ chức thực hiện theo quy trình.

Căn cứ nhu cầu đăng ký của công dân để tập hợp, phân loại các trường hợp đang hưởng trợ cấp ưu đãi người có công, trợ cấp xã hội theo các nhóm đã có tài khoản ngân hàng, chưa có tài khoản, không thể đăng ký tài khoản để xây dựng phương án hỗ trợ người dân tốt nhất.

Nếu công dân không có nhu cầu đăng ký tài khoản phải có xác nhận của người dân và nguyên nhân cụ thể không đăng ký tài khoản.

Trường hợp công dân có nhu cầu đăng ký tài khoản, hướng dẫn tạo tài khoản thông qua hình thức thủ công hoặc online linh hoạt theo tình hình thực tế.

Cùng với đó, cập nhật, đồng bộ số tài khoản và tên ngân hàng của các trường hợp được hưởng trợ cấp ưu đãi người có công, trợ cấp xã hội vào phần mềm an sinh xã hội trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Đồng thời chuyển danh sách các trường hợp đến Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội để chi trả theo quy trình hiện hành.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố được giao hoàn thành chi trả không dùng tiền mặt cho người dân thuộc diện được hưởng chính sách an sinh xã hội ngay trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Cùng với đó, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố đối với các nội dung liên quan đến phí dịch vụ khi thực hiện chi trả không dùng tiền mặt trước ngày 30/1/2024.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh TP. Hà Nội phối hợp với các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng trên địa bàn, các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, và các doanh nghiệp thực hiện thí điểm dịch vụ Mobile Money nghiên cứu các giải pháp, cách thức theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước tại văn bản số 60/NHNN-TT ngày 4/1/2024 về thúc đẩy chi trả an sinh xã hội.