Sếp Pyn Elite Fund: Giảm sốc do tâm lý toàn cầu nhưng chứng khoán Việt Nam sẽ sớm hồi phục

Trong thư gửi nhà đầu tư mới đây, ông Petri Deryng - người đứng đầu quản lý quỹ Pyn Elite Fund đã chia sẻ kinh nghiệm đầu tư trong giai đoạn vừa qua.

Theo đó, hiệu suất đầu tư của Pyn Elite Fund đã giảm mạnh trong quý 1 vừa qua, mà nguyên nhân chính khiến thị trường sụp đổ khi đó là các biện pháp chấn chỉnh thị trường tài chính như trái phiếu, chứng khoán khiến một tỷ phú bị bắt giữ.

Vào thời điểm cuối tháng 5/2022, Petri Deryng đã đầu tư một khoản đáng kể vào Pyn Elite Fund. Tuy nhiên, đó lúc là giai đoạn thị trường bắt đầu rơi vào xu hướng giảm điểm khiến khoản đầu tư này bị thua lỗ 15%. Nguyên nhân chủ yếu do căng thẳng gia tăng trên thị trường liên quan đến triển vọng yếu kém đối với châu Âu và Mỹ.

Nhìn lại quá khứ, vào thời điểm xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính nghiêm trọng trước đó tại Mỹ vào năm 2008-2009, nhà quản lý PYN Elite thậm chí đã vay ngân hàng để đầu tư tương đối lớn vào quỹ ngày 30/9/2008. Vào thời điểm khủng hoảng đó, PYN Elite đang đầu tư vào cổ phiếu của Thái Lan và Trung Quốc. Danh mục đầu tư cũng có nhiều công ty vốn hóa vừa và nhỏ hơn đáng kể so với hiện nay.

Sự sụt giảm của hoạt động ngoại thương toàn cầu ảnh hưởng nhiều nhất đến các nước xuất khẩu mới nổi của châu Á trong năm 2009, nhưng thị trường chứng khoán châu Á đã chạm đáy trong năm trước đó, vào tháng 12/2008. Cuối cùng, giá trị khoản đầu tư của Petri Deryng trong PYN Elite đã tăng gấp đôi sau 2 năm dù có thời điểm đã lỗ 30% khi NAV của quỹ chạm đáy.

Hiện tại, danh mục đầu tư của PYN Elite được phân bổ vào các doanh nghiệp chất lượng Việt Nam. "Chứng khoán Việt Nam vốn đã quá rẻ, nhưng tất nhiên chúng có thể giảm thêm do tâm lý toàn cầu yếu do định giá trên các thị trường chứng khoán lớn điều chỉnh theo lãi suất tăng nhanh và triển vọng tăng trưởng thu nhập bị cắt giảm do suy thoái kinh tế gây ra", người đứng đầu quản lý quỹ đến từ Phần Lan nhấn mạnh.

Cũng theo vị này, nền kinh tế phát triển lành mạnh và triển vọng thu nhập bền vững sẽ thúc đẩy thị trường Việt Nam nhanh chóng phục hồi, một khi bất ổn lắng xuống.

Dữ liệu từ toàn bộ thời gian hoạt động của PYN Elite cho thấy rằng các nền kinh tế mới nổi mạnh mẽ, có cổ phiếu không bị định giá quá cao nhưng bị ảnh hưởng do tâm lý thị trường toàn cầu yếu, có thể nhanh chóng phục hồi sau các cú sốc lên mức mới, dẫn đầu là tăng trưởng thu nhập vững chắc.

Chỉ số S&P 500 phải mất sáu năm để phục hồi sau bong bóng dot.com năm 2000. Tương tự, chỉ số S&P 500 mất sáu năm để trở lại mức đỉnh trước cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Trong cả hai trường hợp, phải mất sáu năm trước khi các mức kỷ lục cũ được đáp ứng trở lại.

NAV của PYN Elite giảm cùng với cả hai cuộc khủng hoảng đó. Tuy nhiên, PYN Elite chỉ mất hai năm để vượt qua các cuộc khủng hoảng đó, do việc phân bổ vốn ở một quốc gia mới nổi có thị trường chứng khoán đã sụp đổ từ mức định giá trung bình xuống mức định giá cực thấp. Sau đó, PYN Elite đã có thể tiếp tục hoạt động mạnh mẽ của mình lên những đỉnh cao mới. "Khi cơn bão qua đi, bầu trời lại bừng sáng", Petri Deryng kỳ vọng.