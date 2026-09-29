Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) tiếp tục đẩy mạnh hệ sinh thái giải pháp tài chính dành cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu, hỗ trợ khách hàng chủ động nguồn vốn, tối ưu dòng tiền, tiết giảm chi phí giao dịch và quản trị rủi ro tỷ giá trong toàn bộ chuỗi thương mại quốc tế.

Ngân hàng SHB cung cấp giải pháp tài chính toàn diện cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

SHB phát triển giải pháp tài chính toàn diện dành cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu, kết hợp tài trợ xuất khẩu trước giao hàng, tài trợ xuất khẩu sau giao hàng, dịch vụ thanh toán quốc tế, gói ưu đãi phí và giải pháp ngoại hối. Qua đó, SHB đồng hành cùng doanh nghiệp trong toàn bộ vòng đời giao dịch thương mại, giúp khách hàng tiếp cận vốn nhanh hơn, cải thiện dòng tiền, tiết giảm chi phí và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

CHỦ ĐỘNG VỐN NGAY TỪ KHI CÓ HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU

Đối với doanh nghiệp xuất khẩu, nhu cầu bổ sung vốn lưu động thường phát sinh ngay từ giai đoạn đầu của chu kỳ sản xuất, khi doanh nghiệp cần thu mua nguyên liệu, gia công, hoàn thiện hàng hóa và chuẩn bị giao hàng theo hợp đồng. Nhằm hỗ trợ khách hàng nắm bắt đơn hàng kịp thời, SHB triển khai giải pháp tài trợ xuất khẩu trước khi giao hàng với nhiều chính sách linh hoạt.

Theo đó, SHB cấp vốn ngay khi doanh nghiệp có hợp đồng xuất khẩu, với mức tài trợ lên tới 90% giá trị hợp đồng và thời hạn vay lên tới 12 tháng. Ngân hàng đồng thời nhận tài sản bảo đảm là nguồn thu từ hợp đồng xuất khẩu, giúp doanh nghiệp giảm áp lực về tài sản thế chấp truyền thống và chủ động hơn trong kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh đó, SHB cấp hạn mức tín chấp lên tới 20%, góp phần tăng khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp, đặc biệt với các đơn vị có nhu cầu mở rộng sản xuất, gia tăng năng lực thực hiện đơn hàng nhưng còn hạn chế về tài sản bảo đảm. Đây là giải pháp thiết thực giúp doanh nghiệp tận dụng cơ hội thị trường, đẩy nhanh tiến độ sản xuất và nâng cao khả năng đáp ứng các đơn hàng xuất khẩu.

Việc được tiếp cận vốn ngay từ khi có hợp đồng giúp doanh nghiệp giảm áp lực dòng tiền ở giai đoạn đầu, hạn chế gián đoạn trong quá trình chuẩn bị hàng hóa và tăng tính chủ động trong đàm phán, triển khai đơn hàng với đối tác quốc tế.

TĂNG TỐC VÒNG QUAY VỐN SAU KHI GIAO HÀNG

Không chỉ đồng hành ở giai đoạn trước giao hàng, SHB tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp sau khi hàng hóa đã được xuất khẩu thông qua các giải pháp tài trợ xuất khẩu sau giao hàng. Sau khi hoàn thiện bộ chứng từ xuất khẩu, doanh nghiệp có thể tiếp tục được SHB tài trợ với thời hạn lên tới 12 tháng thông qua nhiều hình thức phù hợp.

Cụ thể, SHB có thể mua có bảo lưu quyền truy đòi bộ chứng từ với mức tài trợ lên tới 98% giá trị bộ chứng từ, hoặc mua hẳn miễn truy đòi bộ chứng từ lên tới 100% trị giá bộ chứng từ. Thông qua các hình thức này, doanh nghiệp có thể nhanh chóng thu hồi dòng tiền, tái đầu tư cho đơn hàng mới, thanh toán chi phí sản xuất, nhập nguyên vật liệu hoặc mở rộng hoạt động kinh doanh.

Các giải pháp tài trợ sau giao hàng của SHB được triển khai trên cơ sở các phương thức thanh toán quốc tế phổ biến như L/C, D/P, D/A, CAD và T/T, đáp ứng đa dạng nhu cầu giao dịch của doanh nghiệp với đối tác nước ngoài. Việc rút ngắn thời gian chuyển hóa bộ chứng từ thành dòng tiền thực tế giúp doanh nghiệp tăng tốc vòng quay vốn và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực tài chính.

Với nhóm doanh nghiệp có tần suất xuất khẩu thường xuyên, việc được tài trợ sau giao hàng có ý nghĩa quan trọng trong quản trị dòng tiền. Doanh nghiệp không phải chờ đến khi bên mua thanh toán mới có nguồn vốn quay vòng, từ đó có thể tiếp tục triển khai các hợp đồng mới, duy trì hoạt động sản xuất và tối ưu hiệu quả kinh doanh.

THANH TOÁN QUỐC TẾ THUẬN TIỆN, TỐI ƯU CHI PHÍ GIAO DỊCH

Song song với các giải pháp tài trợ xuất khẩu, SHB tiếp tục triển khai dịch vụ thanh toán quốc tế với mạng lưới thanh toán rộng khắp toàn cầu, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện giao dịch thương mại quốc tế thuận tiện, an toàn và hiệu quả.

Hệ sinh thái dịch vụ thanh toán quốc tế của SHB bao gồm chuyển tiền đi, nhận tiền đến, nhờ thu xuất nhập khẩu, CAD, L/C xuất nhập khẩu, thanh toán biên mậu và bảo lãnh quốc tế. Các giải pháp này giúp doanh nghiệp có thêm lựa chọn phù hợp với từng thị trường, từng đối tác và từng phương thức giao dịch, từ đó chủ động hơn trong quá trình đàm phán, thanh toán và quản trị dòng tiền.

Trong giai đoạn thị trường quốc tế có nhiều biến động, SHB luôn đồng hành cùng khách hàng trong việc tìm kiếm các giải pháp thanh toán phù hợp với chi phí tối ưu, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp duy trì ổn định dòng tiền, nắm bắt cơ hội kinh doanh và nâng cao khả năng thích ứng trước các yếu tố bên ngoài.

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp xuất nhập khẩu tối ưu chi phí, SHB đã và đang triển khai gói phí giao dịch ưu đãi với chính sách miễn, giảm tới 66 loại phí dịch vụ, bao gồm phí dịch vụ tài khoản và phí thanh toán quốc tế. Đối với doanh nghiệp xuất khẩu, SHB miễn toàn bộ phí giao dịch trên kênh online, miễn phí dịch vụ nộp thuế, phí chuyển tiền ngoại tệ, phí SMS và nhiều loại phí dịch vụ tài khoản khác.

Ngân hàng cũng miễn phí chuyển tiền quốc tế đến, phí thông báo L/C xuất khẩu, phí nhờ thu xuất nhập khẩu, phí nhận và xử lý chứng từ xuất khẩu, phí tra soát, sửa đổi L/C/nhờ thu xuất khẩu cùng nhiều loại phí liên quan đến giao dịch thương mại quốc tế. Bên cạnh đó, SHB áp dụng mức giảm tới 70% đối với nhiều loại phí như phí phát hành và sửa đổi L/C, thanh toán bộ chứng từ, nhờ thu, phí chuyển tiền và giao dịch tại quầy.

Các chính sách ưu đãi này góp phần hỗ trợ doanh nghiệp tiết giảm chi phí giao dịch, đặc biệt với những đơn vị có tần suất thanh toán quốc tế thường xuyên hoặc đang mở rộng thị trường xuất nhập khẩu. Khi chi phí tài chính được tối ưu, doanh nghiệp có thêm dư địa để nâng cao biên lợi nhuận, cải thiện sức cạnh tranh và chủ động hơn trong kế hoạch tăng trưởng.

ƯU ĐÃI TỶ GIÁ, HỖ TRỢ QUẢN TRỊ RỦI RO

Để hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu hiệu quả giao dịch ngoại hối, SHB áp dụng chính sách ưu đãi tỷ giá mua bán ngoại tệ lên tới 150 điểm so với tỷ giá niêm yết đối với các đồng tiền chủ chốt như USD, EUR, GBP, JPY và KRW.

Không chỉ dừng lại ở ưu đãi tỷ giá, SHB còn cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp quản lý rủi ro biến động tỷ giá thông qua các sản phẩm ngoại hối như mua bán ngoại tệ kỳ hạn và hoán đổi tiền tệ. Các công cụ này hỗ trợ doanh nghiệp chủ động hơn trong kế hoạch dòng tiền, giảm thiểu tác động bất lợi từ biến động tỷ giá và nâng cao khả năng kiểm soát chi phí tài chính trong các giao dịch quốc tế.

Đối với doanh nghiệp xuất nhập khẩu, rủi ro tỷ giá có thể ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí đầu vào, doanh thu ngoại tệ, lợi nhuận và khả năng thực hiện cam kết với đối tác. Vì vậy, việc kết hợp giữa ưu đãi tỷ giá, dịch vụ thanh toán quốc tế và các công cụ phòng ngừa rủi ro giúp doanh nghiệp tăng tính chủ động trong quản trị tài chính, đặc biệt với các đơn vị có nguồn thu ngoại tệ hoặc nghĩa vụ thanh toán bằng ngoại tệ.