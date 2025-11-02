Show diễn lúc 5 giờ sáng thu hút hàng ngàn khán giả

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Chủ Nhật, 02/11/2025
Minh Anh
02/11/2025, 10:59
5.000 khán giả Hà Nội đã có trải nghiệm độc đáo khi vừa đón bình mình, vừa tận hưởng âm nhạc tại khu di tích lịch sử nghìn năm tuổi...
Diễn ra từ 4h30 đến 12h00 ngày 1/11/2025 tại Khu di tích lịch sử Hoàng Thành Thăng Long, chương trình âm nhạc 5AM Eye-Conic Hà Nội do Vietnam Airlines phối hợp cùng SpaceSpeakers Group tổ chức đã trở thành điểm hẹn âm nhạc – văn hóa – du lịch đặc sắc với trải nghiệm đón bình minh độc nhất tại Hà Nội.
Chương trình âm nhạc 5AM được tổ chức đến nay là lần thứ 3. Đây cũng là dấu ấn khép lại chiến dịch “Chạm thu Hà Nội” do Vietnam Airlines phối hợp cùng UBND Thành phố Hà Nội tổ chức nhằm tôn vinh vẻ đẹp và bản sắc văn hóa của Thủ đô.
Với quy mô khán giả gấp ba mùa trước, 5AM Eye-Conic Hà Nội trở thành điểm hẹn của 5.000 người yêu âm nhạc, đam mê văn hóa và mang trong mình tình yêu dành cho Thủ đô Hà Nội. Dàn nghệ sĩ đình đám đến từ SpaceSpeakers như Soobin, Binz, Rhymastic… cùng các khách mời đặc biệt như Hà Lê, TUIMI… đã biến buổi sáng âm u tại Hoàng Thành Thăng Long thành một bữa tiệc âm nhạc mãn nhãn. Những giai điệu đầy cảm xúc hòa quyện với ánh bình minh, vẽ nên một bức tranh nghệ thuật sống động và rực rỡ.
Bên cạnh các hoạt động âm nhạc và trải nghiệm văn hóa, booth thu gom rác thải nhựa để tái chế tại sự kiện cũng thu hút sự chú ý khi lan tỏa thông điệp sống bền vững, hướng dẫn công chúng thực hiện những hành động xanh vì môi trường.
5AM Eye-Conic Hà Nội đã mang đến một buổi sáng tràn đầy cảm xúc và trải nghiệm đa tầng – nơi âm nhạc, văn hóa và phong cách sống giao hòa. Sự kiện không chỉ ghi dấu như một lễ hội lúc bình minh độc đáo, mà còn thể hiện nỗ lực của Vietnam Airlines trong việc đón đầu xu hướng “du lịch âm nhạc” đang được giới trẻ toàn cầu yêu thích, lan tỏa năng lượng tích cực và trẻ hóa hình ảnh thương hiệu quốc gia.
Sau khi “oanh tạc” các bảng xếp hạng toàn cầu, K-pop Demon Hunters tiếp tục dẫn đầu xu hướng hóa trang cho dịp Halloween, vượt mặt các nhân vật Hollywood. Tương tự, nữ ca sĩ Taylor Swift trở thành niềm cảm hứng cho nhiều ý tưởng trang trí mới…
Với 6 không gian thiết kế tỉ mỉ, đan kết trưng bày các hiện vật giàu giá trị di sản và thủ công, triển lãm đặc biệt này góp phần tôn vinh hành trình hai thập kỷ đưa những thương hiệu xa xỉ hàng đầu của thế giới về Việt Nam của nhà bán lẻ Tam Sơn...
Làn sóng hàng giả K-pop đang bùng nổ cùng với sự lan tỏa toàn cầu của văn hóa đại chúng Hàn Quốc. Điều này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị trường tiêu dùng giải trí tại quốc gia này, đặc biệt là các nhà bán lẻ nội địa…
Thị đế là danh xưng truyền thông Hoa ngữ gọi diễn viên đoạt giải nam chính mảng phim truyền hình. Trong 60 năm tổ chức, đây là lần đầu tiên có một nghệ sĩ nước ngoài đoạt danh hiệu Thị đế ngay trong lần đầu ra mắt tại thị trường Đài Loan...
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: