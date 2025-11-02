Show diễn lúc 5 giờ sáng thu hút hàng ngàn khán giả

5.000 khán giả Hà Nội đã có trải nghiệm độc đáo khi vừa đón bình mình, vừa tận hưởng âm nhạc tại khu di tích lịch sử nghìn năm tuổi...

Diễn ra từ 4h30 đến 12h00 ngày 1/11/2025 tại Khu di tích lịch sử Hoàng Thành Thăng Long, chương trình âm nhạc 5AM Eye-Conic Hà Nội do Vietnam Airlines phối hợp cùng SpaceSpeakers Group tổ chức đã trở thành điểm hẹn âm nhạc – văn hóa – du lịch đặc sắc với trải nghiệm đón bình minh độc nhất tại Hà Nội.

Chương trình âm nhạc 5AM được tổ chức đến nay là lần thứ 3. Đây cũng là dấu ấn khép lại chiến dịch “Chạm thu Hà Nội” do Vietnam Airlines phối hợp cùng UBND Thành phố Hà Nội tổ chức nhằm tôn vinh vẻ đẹp và bản sắc văn hóa của Thủ đô.

Mặc dù trời mưa, rất nhiều bạn trẻ thủ đô đã tới check in từ nửa đêm.

Với quy mô khán giả gấp ba mùa trước, 5AM Eye-Conic Hà Nội trở thành điểm hẹn của 5.000 người yêu âm nhạc, đam mê văn hóa và mang trong mình tình yêu dành cho Thủ đô Hà Nội. Dàn nghệ sĩ đình đám đến từ SpaceSpeakers như Soobin, Binz, Rhymastic… cùng các khách mời đặc biệt như Hà Lê, TUIMI… đã biến buổi sáng âm u tại Hoàng Thành Thăng Long thành một bữa tiệc âm nhạc mãn nhãn. Những giai điệu đầy cảm xúc hòa quyện với ánh bình minh, vẽ nên một bức tranh nghệ thuật sống động và rực rỡ.

​​Bên cạnh các hoạt động âm nhạc và trải nghiệm văn hóa, booth thu gom rác thải nhựa để tái chế tại sự kiện cũng thu hút sự chú ý khi lan tỏa thông điệp sống bền vững, hướng dẫn công chúng thực hiện những hành động xanh vì môi trường.

5AM Eye-Conic Hà Nội đã mang đến một buổi sáng tràn đầy cảm xúc và trải nghiệm đa tầng – nơi âm nhạc, văn hóa và phong cách sống giao hòa. Sự kiện không chỉ ghi dấu như một lễ hội lúc bình minh độc đáo, mà còn thể hiện nỗ lực của Vietnam Airlines trong việc đón đầu xu hướng “du lịch âm nhạc” đang được giới trẻ toàn cầu yêu thích, lan tỏa năng lượng tích cực và trẻ hóa hình ảnh thương hiệu quốc gia.