SHS lãi hơn 325 tỷ đồng trong quý 1/2025, chốt quyền chi trả cổ tức 20%

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 tổ chức ngày 10/4/2025, Ban lãnh đạo SHS chia sẻ rằng kết quả kinh doanh quý 1 phản ánh rõ nét tác động từ thị trường không thuận lợi. Tuy nhiên, Công ty đã hoàn thành 25% kế hoạch doanh thu và 24% kế hoạch lợi nhuận năm 2025 (2.261,9 tỷ đồng Doanh thu và 1.369,1 tỷ đồng Lợi nhuận trước thuế).

Mặc dù thị trường kinh tế toàn cầu diễn ra đầy biến động trong giai đoạn vừa qua, nhìn chung mọi hoạt hoạt động kinh doanh của SHS đang ngày càng ổn định và ghi nhận sự phát triển đồng đều. Tổng dư nợ cho vay của SHS tăng lên 4.600 tỷ, tăng 11% so với cuối năm 2024. Tổng tài sản cũng đạt mức 15.200 tỷ, tăng 8,8% so với cuối năm 2024.

Đáng chú ý, vốn chủ sở hữu của SHS đã tăng lên hơn 11.600 tỷ đồng, tăng 3,8% so với cuối năm 2024. Giá trị sổ sách (Book value) đạt 14.311 đồng/cổ phiếu, trong khi giá thị trường tại ngày 18/04/2025 là 14.700 đồng. Điều này đưa hệ số P/B của SHS về quanh mức 1,0 lần - mức định giá hấp dẫn, nếu so với mặt bằng chung của nhóm công ty chứng khoán Top 10 trên thị trường hiện nay.

SHS CHỐT QUYỀN CHI TRẢ CỔ TỨC 20% BẰNG TIỀN MẶT VÀ CỔ PHIẾU, DỪNG PHÁT HÀNH 1:1

Bên cạnh hoạt động kinh doanh ổn định, SHS cũng cho thấy sự cam kết rõ ràng với cổ đông thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024 với tổng tỷ lệ 20%, bao gồm 10% bằng tiền mặt (1.000 đồng/cổ phiếu) và 10% bằng cổ phiếu (gồm 5% cổ tức cổ phiếu năm 2023 và 5% cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu).

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức là 25/4/2025 với tổng giá trị chi trả dự kiến lên hơn 830 tỷ đồng. Đây là một động thái thể hiện rõ cam kết bền vững của SHS trong việc đảm bảo lợi ích dài hạn cho cổ đông, đặc biệt trong bối cảnh thị trường chứng khoán 2025 còn nhiều biến số khó lường.

Cũng tại Đại hội đồng cổ đông vừa qua, công ty đã thông qua việc dừng phương án phát hành cổ phiếu tỷ lệ 1:1 để chào bán cho cổ đông hiện hữu, sau khi đánh giá kỹ lưỡng diễn biến thị trường và ưu tiên sự linh hoạt về tài chính và quản trị rủi ro.

NĂM 2025: SHS ĐẨY MẠNH ĐẦU TƯ VÀO CÔNG NGHỆ VÀ CON NGƯỜI, HƯỚNG TỚI HIỆU QUẢ VẬN HÀNH CAO HƠN

Bước sang năm 2025, SHS không chỉ chú trọng tăng trưởng về tài chính mà còn đặt trọng tâm vào việc nâng cao hiệu quả vận hành, thông qua đầu tư mạnh vào công nghệ và con người, với tầm nhìn trở thành tập đoàn tài chính đầu tư hàng đầu.

Theo chia sẻ từ Ban lãnh đạo, SHS sẽ tập trung xây dựng thương hiệu dịch vụ (service branding) - một hướng đi giúp gia tăng giá trị thực cho khách hàng và đảm bảo năng lực cạnh tranh bền vững. Hiện tại, SHS đang tập trung phát triển các dịch vụ tư vấn đầu tư và quản lý tài sản chuyên biệt.

Bên cạnh đó, SHS đang triển khai chuyển đổi số toàn diện, xây dựng nền tảng vận hành linh hoạt và một hệ sinh thái đầu tư thông minh, cá nhân hóa, phục vụ tối ưu nhu cầu của từng nhà đầu tư. Không dừng lại ở đó, Công ty còn nghiên cứu mở rộng sang các lĩnh vực mới như tài sản số và tín chỉ carbon, nhằm đón đầu các xu hướng thị trường trong tương lai.

Về nguồn lực con người, SHS đã có những bước đi mạnh mẽ trong năm 2024 khi tăng tốc tuyển dụng, bổ sung nhiều nhân sự chất lượng cao, bao gồm các chuyên gia đầu ngành, đặc biệt trong lĩnh vực tư vấn đầu tư, phân tích và công nghệ. Đồng thời, Công ty tiếp tục mở rộng đội ngũ quản lý cấp cao nhằm tăng cường năng lực điều hành và thực thi chiến lược hiệu quả hơn.

Với chính sách cổ tức hấp dẫn, kết quả kinh doanh bám sát kế hoạch, cùng với một chiến lược phát triển dài hạn, rõ ràng, SHS đang từng bước xây dựng được niềm tin vững chắc từ cổ đông và nhà đầu tư. Trong bối cảnh thị trường tài chính còn nhiều biến số và đang chờ đợi những tín hiệu phục hồi rõ ràng hơn, SHS đặt mục tiêu trở thành điểm sáng về quản trị hiệu quả, mang lại giá trị bền vững cho cổ đông và khẳng định vị thế là một trong những công ty chứng khoán dẫn đầu thị trường.