Dòng tiền “hãm phanh” đột ngột, thị trường điều chỉnh diện rộng, thanh khoản cực thấp

VN-Index chốt phiên sáng giảm 0,25% (-4,44 điểm) là khá nhẹ. VHM điều chỉnh giá tham chiếu và tăng 1,96% nhưng việc chỉ số giảm nhẹ không hẳn do đỡ trụ. VIC tăng rất kém 0,05%, GAS tăng 0,28% là các cổ phiếu lớn duy nhất đáng chú ý. VN-Index giảm nhẹ là do biên độ điều chỉnh ở cổ phiếu thực ra cũng không mạnh.
VN30-Index đang giảm 0,3% với 8 mã tăng/21 mã giảm và 5 mã trong số này giảm quá 1%. Những cổ phiếu yếu nhất có vốn hóa không lớn: VRE giảm 3,4%, VPL giảm 2,47%, MWG giảm 2,08%. Phía tăng trừ VHM, không còn cổ phiếu nào đáng chú ý. Như vậy tổng thể nhóm blue-chips cũng đang dao động rất nhỏ.
Thanh khoản rổ VN30 sụt giảm đột biến 19% so với sáng hôm qua, còn hơn 3.531 tỷ đồng, thấp nhất 6 phiên sáng trở lại đây. Ngưỡng giao dịch này khẳng định các nhà đầu tư lớn đã giảm mạnh cường độ. Điều này khiến giá các blue-chips biến động khá rộng trong phiên, hầu hết là từ mức trên tham chiếu trượt giảm xuống. VHM có phiên nỗ lực đột phá đỉnh cao lịch sử mới không thành công trong sáng nay, giá trượt giảm tới 4,53% so với mức cao nhất đầu ngày. Ngoài VHM, 12 cổ phiếu khác cũng có biên độ trượt giảm hơn 1% từ mức cao nhất.
Với phần còn lại của thị trường, sức mua yếu khiến giá cũng trượt giảm từ từ theo thời gian. Ngoại trừ ít phút đầu tiên ngay sau khi mở cửa, độ rộng ghi nhận tốt nhất lúc 10h15 với 110 mã tăng/145 mã giảm. Tuy nhiên đến cuối phiên chỉ còn 84 mã tăng/200 mã giảm. Thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE giảm 27% so với sáng hôm qua, chỉ đạt 5.929 tỷ đồng chưa kể thỏa thuận, kém nhất 6 phiên sáng gần đây.
Mức sụt giảm thanh khoản của rổ VN30 và của chung sàn HoSE cho thấy thanh khoản đang giảm mạnh ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ. Cụ thể, rổ VN30 chỉ giảm khoảng 826 tỷ đồng so với sáng hôm qua nhưng cả sàn HoSE giảm 2.216 tỷ đồng. Điều này phản ánh mức ngại rủi ro đang gia tăng ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ khiến lực mua suy yếu đột ngột. Tâm lý này cũng là thông thường khi xu hướng chốt lời đang diễn ra, nhiều mã đầu cơ đã lên giá khá tốt.
Dù vậy sức ép từ bên bán cũng chưa mạnh. Hiệu ứng giá giảm sâu phần lớn do cầu rút lui. Trong 200 cổ phiếu đang đỏ của VN-Index có 92 mã giảm từ 1% trở lên nhưng 80% giao dịch của nhóm yếu nhất này chỉ dồn vào 15 cổ phiếu hàng đầu. VIX giảm 1,07% khớp 248,9 tỷ, MWG giảm 2,08% với 149,2 tỷ, VPB giảm 1,18% với 127,6 tỷ, VPI giảm 2,77% với 101,1 tỷ, VRE giảm 3,4% với 100,2 tỷ là các cổ phiếu thanh khoản cao nhất. Ngay kế tiếp là DCL cũng chỉ khớp 59,6 tỷ và CII khoảng 46,4 tỷ.
Việc giảm mạnh từ phía mua tạo điều kiện thuận lợi cho giá giảm vì chỉ cần một lượng bán nhỏ cũng có thể quét qua các lệnh mua mỏng ở các bước giá. Hệ quả là biên độ giảm dễ nới rộng. Thanh khoản trong tình huống này sẽ phụ thuộc nhiều vào quy mô bán ra vì người bán mới là bên quyết định lệnh có được khớp hay không, từ đó ghi nhận thanh khoản. Do đó mức giao dịch rất nhỏ sáng nay phản ánh trạng thái bán ra chưa có gì đột biến.
Nhà đầu tư nước ngoài cũng ghi nhận giảm mạnh quy mô giải ngân sáng nay, chỉ còn 766,1 tỷ đồng, thấp hơn sáng hôm qua tới 37%. Vị thế ròng chuyển sang -84 tỷ đồng sau ba phiên đầu tuần mua ròng liên tục. Các giao dịch tập trung vào VIC +136,8 tỷ, CTG +21,4 tỷ, HPG +21,3 tỷ. Bán ra có VHM -111,3 tỷ, VPB -51,6 tỷ, PNJ -44,5 tỷ.
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Phiên hôm nay là cơ hội tốt để kiểm chứng sức mạnh khi ngay từ đầu VHM, VIC đã lao dốc nặng. Sau một chút “loạng choạng” đầu phiên sáng, dòng tiền phản ứng khá tích cực và kéo giá cổ phiếu lên dần. Tuy VNI tăng rất nhẹ 0,19% nhưng cổ phiếu thể hiện sức mạnh ấn tượng hơn nhiều.
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