Singapore vào nhóm 5 trung tâm tài chính lớn nhất thế giới

Theo tổ chức nghiên cứu New Financial có trụ sở tại London, Singapore đã lọt vào nhóm 5 trung tâm tài chính hàng đầu thế giới, sau nhiều năm liên tục thu hút mạnh vốn đầu tư trực tiếp và dòng tài sản từ các ngân hàng nước ngoài...

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Theo báo cáo mới công bố của New Financial, Singapore đã vươn từ vị trí thứ 9 vào năm 2015, vượt qua những trung tâm như Trung Quốc và Luxembourg - nơi được biết đến là một trung tâm lớn của ngành quỹ đầu tư. Trong khi đó, Mỹ, Anh và Hồng Kông tiếp tục củng cố vị trí trong nhóm 3 trung tâm tài chính hàng đầu thế giới.

Nguồn: New Financial

Bảng xếp hạng của New Financial dựa trên các tiêu chí phản ánh hoạt động tài chính quốc tế, gồm quy mô tài sản được quản lý, lượng tài sản do các ngân hàng nước ngoài nắm giữ, cùng hoạt động huy động vốn tư nhân và huy động trên thị trường đại chúng.

Tại Singapore, tổng giá trị tài sản được quản lý đã tăng lên 6,7 nghìn tỷ đôla Singapore, tương đương 5,2 nghìn tỷ USD, vào cuối năm 2025. Quốc đảo này cũng thu hút dòng vốn hàng tỷ USD, trong bối cảnh những thay đổi chính sách tại một số thị trường khác khiến nhiều cá nhân giàu có phải cân nhắc lại nơi quản lý và nắm giữ tài sản.

Các ngân hàng, trong đó có JPMorgan Chase, đang mở rộng hoạt động tại Singapore để tận dụng quy mô tài sản ngày càng lớn tại đây. Cơ quan quản lý của Singapore cũng đang phối hợp với các ngân hàng tư nhân nhằm rút ngắn thời gian mở tài khoản cho nhóm khách hàng giàu có xuống còn khoảng một tháng, dựa trên cách tiếp cận phù hợp với mức độ rủi ro.

Theo New Financial, điểm khác biệt trong bảng xếp hạng của tổ chức này là cách tiếp cận dựa trên giá trị hoạt động thị trường thực tế tại từng trung tâm tài chính, thay vì khảo sát cảm nhận. Báo cáo mới nhất bao phủ 65 nền kinh tế, đo lường hoạt động ngân hàng, tài chính và thị trường vốn, đồng thời phân biệt rõ giữa hoạt động tài chính quốc tế và hoạt động tài chính trong nước.

Phần tóm tắt công khai của New Financial không nêu con số tuyệt đối về quy mô hoạt động tài chính của từng thị trường, nhưng đưa ra một số so sánh đáng chú ý. Theo đó, Mỹ vẫn là trung tâm tài chính lớn nhất thế giới cả về hoạt động quốc tế lẫn trong nước. Riêng ở mảng tài chính trong nước, quy mô hoạt động của Mỹ lớn gấp 2 lần Trung Quốc - thị trường đứng thứ 2 - và hơn 6 lần Nhật Bản, thị trường đứng thứ 3.

New Financial cũng cho biết hoạt động tài chính quốc tế trên toàn cầu đã tăng 17% trong giai đoạn 2015-2025, sau khi điều chỉnh theo lạm phát. Tại Anh, hoạt động tài chính quốc tế tăng 20%, trong khi thị trường trong nước chỉ tăng 3%.

Tại châu Âu, Anh vẫn là trung tâm tài chính lớn nhất. Xét riêng hoạt động tài chính quốc tế, quy mô của Anh lớn hơn hơn 4 lần Đức, trung tâm đứng thứ 2 khu vực. Luxembourg xếp thứ 3 châu Âu về hoạt động tài chính quốc tế, nhưng có thị trường trong nước nhỏ hơn nhiều.

Tại châu Á, Hồng Kông vẫn là trung tâm tài chính quốc tế lớn nhất, xếp trên Singapore. Trong khi đó, Trung Quốc và Nhật Bản dẫn đầu khu vực về quy mô thị trường tài chính trong nước. Ngoài Singapore, các trung tâm tài chính quốc tế tăng trưởng nhanh trong 10 năm qua còn có Ấn Độ, Ireland và Canada.